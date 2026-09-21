Două persoane intoxicate cu gazul provenit de la fermentarea vinului au fost salvate de pompieri dintr-un beci la Bârlad

Două persoane intoxicate cu gazul provenit de la fermentarea vinului au fost salvate de pompieri dintr-un beci la Bârlad. Sursa foto: Agerpres

Două persoane au fost găsite, luni, în stare de inconştienţă într-un beci al unei gospodării din municipiul Bârlad, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. Autoritățile recomandă ca pivnițele și beciurile în care are loc fermentarea vinului să fie ventilate corespunzător înainte de acces. Ușile și ferestrele trebuie lăsate deschise pentru o perioadă suficientă, iar intrarea în astfel de spații este de evitat, în special în primele 3 - 5 zile de fermentație, când riscurile sunt cele mai mari.

Intoxicaţia s-a produs cel mai probabil de la bioxidul de carbon rezultat în urma fermentării vinului.

"Detaşamentul Bârlad a fost solicitat să intervină pentru extragerea a două persoane căzute în beci, posibil intoxicate cu bioxid de carbon. La locul producerii evenimentului au fost trimise o autospecială de intervenţie şi două ambulanţe aparţinând Servicului de Ambulanţă Judeţean. Cele două persoane inconştiente, cu semne vitale, au fost extrase şi predate echipajelor SAJ", au transmis oficialii ISU Vaslui.

Reprezentanţii instituţiei au avertizat că în perioada fermentării vinului, bioxidul de carbon, un gaz fără miros, fără culoare şi mai greu decât aerul se acumulează în beciuri, pivniţe şi alte încăperi închise, putând provoca intoxicaţii grave sau chiar deces dacă nu sunt respectate măsurile de siguranţă.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să aerisească bine beciul sau pivniţa, să deschidă uşile şi ferestrele înainte de a intra, să lase încăperile să se ventileze bine şi să evite intrarea în beciurile în care fierbe vinul mai ales în primele 3 - 5 zile de fermentare, care sunt considerate cele mai periculoase. Totodată, pompierii le recomandă celor care fac vin în această perioadă să testeze aerul cu o lumânare aprinsă şi să nu intre în beciuri dacă lumânarea se stinge, să nu intre singuri în încăperile unde fierbe vinul şi să nu permită copiilor sau animalelor de companie să intre în locurile respective.

Intoxicaţiile uşoare cu bioxid de carbon dau cefalee, ameţeli şi slăbiciune, în cazul unor intoxicaţii moderate persoanele pot avea greaţă sau vărsături, respiraţie grea şi puls accelerat, iar în situaţiile grave simptomele sunt pierderea cunoştinţei, convulsii şi comă, în astfel de situaţii existând risc de deces.

Un alt caz de intoxicaţie cu bioxid de carbon a fost înregistrat, duminică, atunci când trei persoane au fost găsite inconştiente într-un beci al unei gospodării din localitatea Odaia Bogdana, comuna Fălciu. La misiunea de salvare au fost trimise mai multe echipaje aparţinând ISU Vaslui şi SAJ Vaslui. Peroanele au fost transportate la spital.