Orașul Voluntari devine municipiu. Proiectul a fost votat de Senat

Proiectul a fost adoptat tacit anterior de Camera Deputaţilor, iar Senatul este for decizional / Sursa foto: Facebook/Senatul României

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for legislativ decizional, proiectul care prevede că oraşul ilfovean Voluntari este declarat municipiu.

S-au înregistrat 91 de voturi "pentru", 14 "împotrivă" şi trei abţineri.

„Oraşul Voluntari, judeţul llfov, se declară municipiu", prevede proiectul adoptat.

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a afirmat că titlul de municipiu nu le aduce nimic din ceea ce le lipseşte oamenilor din Voluntari, dar le aduce impozite mai mari.

„Oraşul Voluntari nu are niciun spital public, dar vrea să devină municipiu pe baza unui referendum realizat în 2004, iar Senatul este pe cale să-i facă un cadou primarului Pandele. Titlul de municipiu nu le aduce oamenilor de acolo nimic din ceea ce le lipseşte, dar le aduce impozite mai mari, iar funcţionarilor din Primărie le aduce salarii mai mari", a spus ea.

Potrivit senatoarei, Voluntari-ul arată ca un oraş bogat, "dar două străzi mai încolo sunt străzi desfundate, iar în unele cartiere încă miroase a canal pentru că nu face faţă reţeaua de canalizare de ani de zile".

„Rangul de municipiu intră direct în calcul impozitului pe teren şi intră şi în calcul salariilor Primăriei, aşa că acele străzi desfundate vor ajunge să coste mult mai mult, iar referendumul invocat în acest proiect de lege s-a ţinut când Voluntari avea 30.000 de locuitori, astăzi are 50.000 de locuitori, iar pe majoritatea acestora nu i-a întrebat nimeni", a explicat parlamentara USR.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a subliniat că locuitorii au decis că vor ca Voluntari să fie municipiu prin referendum local, în 2004.

„Sunt locuitorul acestui oraş şi sunt foarte mândru că sunt locuitor al acestui oraş, care a devenit municipiu prin voinţa oamenilor. Oamenii au votat că Voluntari devine municipiu. Iarăşi intervin curentele neomaxiste să ne spună că nu e bine ce vor oamenii. (...) Este, pur şi simplu, o nouă ingerinţă pe care curentul neomarxist vrea să o inducă oamenilor.

Decizia este luată printr-un referendum. Eu cred că este cea mai democratică decizie pe care o poate lua o administraţie publică locală. Au decis oamenii că vor să fie municipiu Voluntari, ce treabă aveţi voi cu dorinţa oamenilor din Voluntari?", a spus Zamfir.

Potrivit senatorului PSD Ionel Floroiu, Voluntari este "cel mai dezvoltat din toate oraşele din România, din toate punctele de vedere - economic, social, industrial, din punct de vedere al infrastructurii şcolare, mai puţin din perspectiva spitalelor".

Senatorul PACE Întâi România, Ninel Peia, a susţinut că "oraşul Voluntari are în acest moment toate elementele ca să devină municipiu".

„Partidul Naţional Liberal susţine libertatea locuitorilor de a stabili unde şi cum vor să trăiască. Este şi motivul pentru care (...) am susţinut iniţiativa locuitorilor din Voluntari şi urăm municipiului Voluntari viaţă lungă şi prosperitate", a spus şi liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

Proiectul a fost adoptat tacit anterior de Camera Deputaţilor, iar Senatul este for decizional.