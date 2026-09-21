Kelemen Hunor cere ca Siegfried Mureșan să depună mandatul dacă nu obține 233 de voturi. Premierul desemnat refuză: Mergem în Parlament

Europarlamentarul Siegfried Mureșan este susținut de PNL-USR-UDMR. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților. Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi. Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate astăzi după ședința Biroului Permanent Național.

Siegfried Mureșan a declarat că va cere votul de învestitură chiar dacă nu are garanția unei majorități parlamentare pentru a prezenta „viziunea” pe care o are pentru viitorul României.

„Categoric, da. Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să ştie ce propunem pentru România: un stat nou, modern, o administraţie publică centrală reformată, eficientizată, administraţie locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat.

Reducem pierderile în companiile de stat şi folosim banii pentru sănătate, pentru educaţie, pentru şcoli, pentru grădiniţe, acolo unde e nevoie. Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Ştiu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat.

Deci, vom merge în Parlamentul României, în primul rând, pentru a prezenta o viziune pentru România, în al doilea rând, pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Şi în al treilea rând, din respect faţă de Constituţia României şi faţă de preşedinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios”, a spus Mureşan.

Europarlamentarul PNL l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că a fost „lipsit de respect” față de Nicușor Dan pentru că și-a experimat reținerile față de nominalizarea sa înainte ca decretul să fie publicat în Monitorul Oficial. Amintim că președintele PSD a declarat, la scurt timp după ce președintele a anunțat că a decis să îl propună pe Mureșan pentru funcția de premier, că este „surprins și dezamăgit” de acest anunț.

„PSD-ul aproape a spus că are rezerve faţă de candidatura mea, înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil şi faţă de preşedintele României”, a spus Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat crede că îi poate face pe social-democrați să se răzgândească: „Vom discuta cu ei. Primii parlamentari cu care voi discuta, în mod firesc sunt parlamentarii de la Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR, partenerii noştri, pentru a le prezenta programul de guvernare (...) după care vom discuta cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi voi căuta să avem un dialog civilizat şi cu PSD”.

Kelemen Hunor: PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare

După ce a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să ceară votul de învestitură dacă nu are o majoritate parlamentară, președintele UDMR a declarat că dacă nu reușeste să strângă cele 233 de voturi necesare, Mureșan ar trebui să depună mandatul.

„Este important să găsim o soluție viabilă la guvernare, pentru că nu avem timp de pierdut! În ultimele zile, am luat legătura cu Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz și continuăm coordonarea. Mă interesează asta: în programul guvernamental, cum putem face viața oamenilor și comunităților mai bună. Trebuie să ne uităm și la cifre: PNL, USR și UDMR nu au în prezent 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului fără voturile PSD.

Dacă la finalul consultărilor se pot număra doar 160-170 de voturi, atunci trebuie luată o decizie. Într-o astfel de situație, nu ar trebui să mai amânăm și să nu cădem într-un vot parlamentar pierdut anterior. Voturile AUR și ale altor partide extreme nu pot însemna o soluție. Nici nu se pune problema să construim o majoritate parlamentară pe voturile lor. Nici un cuvânt despre asta”, a scris Kelemen unor pe Facebook.