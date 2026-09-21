Ședință la PSD. Partidul decide dacă răspunde la invitația la negocieri pentru susținerea premierului desemnat Mureșan

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Conducerea PSD se reunește luni, la ora 11.00, pentru a decide oficial dacă susține sau nu guvernul Siegfried Mureșan. Social-democrații au două variante. Dacă social-democrații refuză să voteze Guvernul, Mureșan ar trebui să caute în altă parte voturile necesare pentru învestire, inclusiv la AUR, partid cu care a spus că nu va negocia.

PSD are două variante, fie decide din start că nu votează un Guvern Mureșan, fie decide să aibă un dialog cu acesta ca să vadă cu ce propuneri vine el pentru programul de guvernare.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susţine că premierul Ilie Bolojan s-a menţinut la guvernare în ultimele patru luni în baza unei „înţelegeri secrete” cu liderul AUR, George Simion, ale cărei detalii nu au fost niciodată făcute publice. Într-un interviu la Antena 3 CNN, el a anunţat şi că se va opune învestirii unui guvern condus de Siegfried Mureşan, pe care îl descrie drept „doar un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, pentru că ar continua aceeaşi direcţie – considerată greşită, spune Manda, de aproape 90% dintre români.

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că PSD nu este „interesat” de trocuri politice, cum ar fi o rotativă guvernamentală cu Guvernul Mureșan, în schimbul votului social-democraților pentru învestirea acestuia.. Liderul PSD a anticipat că Biroul Permanent Național (BPN) al partidului va vota împotriva susținerii premierului desemnat Siegfried Mureșan. De asemenea, Grindeanu a spus că acesta „va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunţa joi că a convocat o şedinţă a BPN, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.



"Am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenţie această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.



El adăuga că a luat act cu "surprindere şi dezamăgire" de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan.



"Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale", scria liderul social-democrat.

Grindeanu mai preciza că România se află într-o situaţie "extrem de dificilă", iar "încăpăţânarea" lui Ilie Bolojan de "a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională" a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti.



"Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic", susţinea Grindeanu.