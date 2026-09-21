Trump publică „Emisfera”. Fotografia sugestivă, după acordul pentru Groenlanda

Trump anunţă că a ajuns la un acord cu Danemarca pentru securitatea Groenlandei: Colaj Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a publicat duminică pe platforma sa Truth Social o fotografie în tonuri de gri în care se distinge faţa sa care priveşte din profil un glob pământesc pe care scrie "Emisfera sa", relatează luni EFE, preluată de Agerpres.

Din globul care îi ascunde partea inferioară a feţei se văd o porţiune din Oceanul Arctic, Groenlanda şi părţi din America de Nord.

Această postare survine după ce preşedintele Trump a anunţat, la sfârşitul săptămânii, un acord cu Danemarca şi Groenlanda care, a spus el, va oferi Washingtonului un control permanent asupra securităţii şi a altor necesităţi ale teritoriului autonom danez, pe lângă faptul că îi va împiedica pe adversarii americani să stabilească baze militare sau să facă anumite investiţii fără autorizaţia sa.

„Acesta este un acord pe termen nelimitat, nu există sfârşit”, a scris preşedintele Donald Trump pe Truth Social când a anunţat vestea despre acord.

Acordul cu Danemarca şi Groenlanda va fi semnat în timpul reuniunii Adunării Generale a ONU, care începe luni la New York.

Danemarca insistă că acordul cu SUA nu înseamnă cedarea suveranității Groenlandei

Danemarca și Groenlanda insistă însă că înțelegerea nu înseamnă cedarea suveranității asupra insulei către Statele Unite. Oficialii de la Copenhaga și Nuuk au subliniat că Groenlanda rămâne parte a Regatului Danemarcei și că dreptul populației groenlandeze la autodeterminare nu este pus în discuție.

Detaliile acordului nu au fost încă făcute publice în totalitate. Nu este clar cât de mare va fi noua prezență militară americană în Groenlanda și nici ce înseamnă concret formularea folosită de Trump privind „controlul permanent” asupra securității și „celorlalte necesități” ale teritoriului. Reuters notează că înțelegerea extinde accesul militar american și prevede blocarea unor baze sau investiții sensibile ale unor state considerate adversare ale SUA.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a spus că speră ca acordul să întărească securitatea în Arctica și Atlanticul de Nord, dar cu respectarea „liniilor roșii” ale Regatului Danemarcei.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a transmis la rândul său că înțelegerea recunoaște „suveranitatea și integritatea teritorială” ale regatului și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Acordul are nevoie și de aprobarea parlamentelor din Danemarca și Groenlanda înainte de a putea intra în vigoare.

În ultimele luni, Trump a pus în repetate rânduri presiune pe Danemarca în privința Groenlandei, argumentând că insula are o importanță strategică majoră pentru securitatea Statelor Unite și pentru controlul Arcticii. Disputa a provocat tensiuni serioase între Washington și Copenhaga, ambele state membre NATO.

Noua înțelegere pare să mute însă disputa de la ideea preluării teritoriale a Groenlandei spre o extindere semnificativă a prezenței militare și a influenței americane asupra securității insulei. Danemarca și Groenlanda încearcă în același timp să transmită că această cooperare nu schimbă statutul juridic al teritoriului.