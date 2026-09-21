George Simion, reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT

1 minut de citit Publicat la 08:46 21 Sep 2026 Modificat la 08:46 21 Sep 2026

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul AUR George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul AUR, George Simion, a reacționat luni dimineață pe Facebook, după ce Călin Georgescu a fost ridicat în trafic și dus la percheziții de procurorii DIICOT. El a acuzat ”abuzuri” și ”dictatura din România”.

”Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion pe Facebook.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

Dosarul care îl vizează pe Georgescu este cel pornit de la Ionel Rusen, aflat pe rolul DIICOT.

De altfel, au loc percheziții la Ionel Rusen și la Ion Negoescu.

Va fi audiată și soția lui Călin Georgescu, Cristela. Ea ar fi participat și ar fi avut un rol în discuțiile care au dus la escrocherie.

În anchetă s-au făcut comisii rogatorii în Italia, Eveția, Marea Britanie.

Procuroroii DIICOT au documentat tranzacții consistente realizate inclusiv de cetățeni ruși aflați pe listele de sancțiuni.

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.