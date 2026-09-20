Claudiu Manda anunță că PSD nu îi va da voturile lui Siegfried Mureșan: „Eu voi vota împotrivă. E un Bolojan mai tânăr”

sursa foto: Antena 3 CNN

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susţine că premierul Ilie Bolojan s-a menţinut la guvernare în ultimele patru luni în baza unei „înţelegeri secrete” cu liderul AUR, George Simion, ale cărei detalii nu au fost niciodată făcute publice. Într-un interviu la Antena 3 CNN, el a anunţat şi că se va opune învestirii unui guvern condus de Siegfried Mureşan, pe care îl descrie drept „doar un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, pentru că ar continua aceeaşi direcţie – considerată greşită, spune Manda, de aproape 90% dintre români.

„Domnul Bolojan stă la guvernare de patru luni de zile printr-o înțelegere secretă pe care a avut-o cu domnul Simion”

Andreea Sava: Marți, în timpul acelui protest din Piața Victoriei al ciobanilor și oierilor, care a degenerat, domnul Siegfried Mureșan v-a acuzat din nou, nu pe dumneavoastră personal, ci PSD-ul, dar și AUR-ul, că acționați împreună.

Claudiu Manda: Eu cred, în primul rând, că domnul Siegfried, cu astfel de declarații, nici măcar nu vrea să fie votat prim-ministru. Pe de altă parte, să spui că PSD nu este pro-european, în condițiile în care unul dintre comisarii europeni este de la PSD, este doar încă o scorneală din partea domniei sale.

Ce vreau să-i amintesc domnului Siegfried, și mai degrabă românilor, este că domnul Bolojan stă la guvernare de patru luni de zile printr-o înțelegere secretă pe care a avut-o cu domnul Simion; lucru pe care la momentul respectiv nu l-a spus, și vorbesc de momentul în care existau șanse ca guvernul Veștea să fie învestit, să nu mai fim în situația în care suntem acuma.

Mai târziu a apărut în spațiul public că au fost aceste întâlniri secrete. Nici acum nu știm de ce s-au întâlnit, ce au vorbit, ce s-au înțeles. Putem doar să deducem că a fost o înțelegere, eventual pentru alegeri anticipate sau aveau atunci, pentru că totuși lucrurile și din sondaje sunt în dinamică pe de o parte. Sunt curios, la solicitările AUR privind o posibilă suspendare, ce a răspuns PNL-ul și dacă face și chestiunea asta parte din înțelegere. Și atunci trebuie să vedem cine e european și cine nu, cine se gândește doar la câștiguri imediate sau nu, cine se gândește la români sau nu.

Dacă nu mă înșel, eu și domnul Siegfried... poate să confirme: pe timpul guvernării cu prim-ministru PSD, România a intrat în Schengen.

Ei pot spune ce doresc, dar avem perioada în care prim-ministru era Ciolacu, cu zeci de vizite și la Bruxelles, și în alte cancelarii, cu ambasade și discuții, iar răspunsul l-am văzut în 2024; așa cum știu toți românii, suntem în spațiul Schengen.

Ce va decide PSD-ul în ședința de luni

Andreea Sava: Ați spus că dumneavoastră credeți că nici măcar nu-și dorește să fie prim-ministru și am să mă întorc la acest lucru pentru că am să vă rog să dezvoltați, dar aș vrea mai întâi să-mi spuneți despre ședința de mâine a PSD-ului de la ora 11:00, ce urmează să se întâmple. Ce are de decis PSD-ul, în condițiile în care aveți deja o rezoluție votată că PSD nu votează un guvern din care nu face parte?

Claudiu Manda: Este foarte adevărat și nu cred că vom decide să revenim asupra acelei rezoluții, dar este normal ca, într-o astfel de situație, să ne vedem, să dezbatem intern. Până la urmă, noi am sperat ca nominalizarea pe care o face președintele României să fi însemnat un prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să-i spunem neutru-tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD.

Nu s-a întâmplat lucrul acesta și aici trebuie să discutăm între noi cum vedem lucrurile, iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorințe a domnului Mureșan de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare; sigur că, înainte de a ne pronunța noi, ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare pentru un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm.

„Eu o să votez ca PSD să nu voteze un guvern Siegfried Mureșan”

Dacă mă întrebați pe mine cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acuma din partea haștagiștilor, eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să nu voteze un guvern Siegfried Mureșan.

Și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan. Deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr, ca să zic așa, în condițiile în care aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită, și vii și spui că vei continua această direcție.

Păi, de aia l-am dat jos pe Bolojan; am înțeles că noi am creat această situație votând o moțiune de cenzură pentru ca domnul Bolojan să nu mai fie acolo, și văd că domnul Bolojan nu mai are aceeași, dacă vreți, tărie de caracter, să și plece.

Noi am spus lucrul ăsta de mult, noi am spus la sfârșitul anului trecut că nu e în regulă. Drumul nu e bun, nu ar trebui să vorbim doar de tăieri. Efectiv s-a bagatelizat și subiectul acesta de reformă, pentru că toată lumea acuma identifică reforma cu tăieri și cu taxe mari, și atât.

„Degeaba ai un prim-ministru și un program de guvernare dacă ai de-a face cu un personaj care este încăpățânat”

Adică, dacă ai spune în piață acum că e nevoie de reforme, toată lumea ar înțelege: înseamnă că măriți iar TVA-ul, înseamnă că măriți iar taxele, înseamnă că tăiați iar din salarii, înseamnă că încercați iar să dați oameni afară. Ori nu asta înseamnă neapărat reforma.

Noi am spus-o în 2024, spre sfârșit, în decembrie 2024, că începem să evaluăm lucrurile intern. În primăvară am spus că, după ce trece bugetul, vom analiza dacă mai rămâne sau nu la guvernare.

Am spus de fiecare dată că, dacă vom ajunge la o moțiune de cenzură, prima noastră opțiune ar fi să refacem această coaliție pro-occidentală, dar schimbând programul de guvernare și schimbând prim-ministrul.

Pentru că degeaba ai un prim-ministru și un program de guvernare în care am scris niște lucruri acolo, dacă ai de-a face cu un personaj care este încăpățânat, fără viziune și care nu vede decât într-un singur fel: „hai să vedem de unde mai tăiem și hai să vedem ce taxe mai mărim”. Este clar că trebuie schimbată direcția; dacă păstrează această direcție, nici nu cred că ar trebui să ne mai batem capul.

„Dacă cei de la UDMR ar vota fie să facă parte din guvern, fie ar vota un astfel de guvern, am debloca această situație”

Andreea Sava: Veți lua cuvântul în ședința de mâine? Sunteți secretarul general al partidului, de regulă luați cuvântul. Adică încerc să-mi imaginez ce se va întâmpla la această ședință, pentru că, din moment ce aveți un vot deja dat într-un anumit for al partidului, presupun că ar trebui să aveți un vot în același sens, care să vină să bată votul acela din CPN, din Comitetul Politic Național.

Claudiu Manda: Eu cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect, ci este o analiză internă a situației la zi, în care vedem unde suntem.

Repet încă o dată: ne așteptam mai degrabă ca de la noi să fie această nominalizare și să facem această construcție în jurul nostru. Deci a fost o surpriză nominalizarea președintelui; poate și surpriză, poate și dezamăgire. Până la urmă, noi am mers acolo și am spus că nu avem toate voturile.

Nu avem voturile să facem peste 233 de voturi. Cred și astăzi, și spun foarte clar, că dacă cei de la UDMR ar vota fie să facă parte din guvern, fie ar vota un astfel de guvern, am debloca această situație, pentru că, hai s-o luăm cu începutul, momentul este unul foarte greu.

Nu avem un guvern cu puteri depline de patru luni de zile și este greu să continuăm în această situație, în condițiile în care și agențiile de rating au pus ca unele dintre condiții să avem rectificare bugetară, să avem buget pentru anul viitor.

Păi, aceste două lucruri le poate face doar un guvern cu puteri depline, în sensul că inițiativa pentru rectificare pe care o votează Parlamentul sau inițiativa pentru buget pe care o votează Parlamentul nu poate fi făcută decât de un guvern cu puteri depline.

Ori, în contextul actual, neavând un guvern cu puteri depline, o să ne trezim în situația în care bugetul pe 2027 să-l aprobăm în 2028, că se poate.

„Ferească Dumnezeu să se întâmple ceva printr-un spital”

Dacă vă uitați la domnul Bolojan, se poate întâmpla. Totuși, a trecut PNRR-ul. Ar trebui să avem o analiză după ce s-a întâmplat, să vedem câte proiecte au fost duse până la capăt și au fost banii atrași, câte proiecte au rămas cu banii pe care trebuie să-i finanțăm de la bugetul de stat sau să-i co-finanțăm de la bugetul de stat.

Și atunci, asta e ideea de buget: îl construiești într-un fel, dar pe parcurs, având în vedere că îți programezi lucrurile pe un an de zile, sigur că mai apar și modificări.

Mai e un lucru: la sănătate a fost subfinanțat, iar ministrul Rogobete spunea: „Am cerut 660 de milioane de lei și am primit 490”. Este un deficit de 170 de milioane. Oamenii din spitale spun că nu mai au bani de medicamente.

De luna viitoare, înțeleg că nu mai sunt bani pentru ambulanțe și ferească Dumnezeu să se întâmple ceva printr-un spital și să vedem atunci cine o să înceapă să spună, eventual să transforme totul politic, că e din vina ta, că e din vina PSD-ului că a creat această situație pentru că l-a dat jos pe domnul Bolojan.

Ne asumăm că am creat această situație, ne asumăm că am vrut să venim cu soluții și în interiorul coaliției, și, eventual, cu o parte din cei din coaliție alături de noi.

Ne asumăm că domnul Bolojan a fost acolo și cu voturile noastre, pentru că fără voturile noastre n-ar fi putut să fie învestit. Adică doar partea cealaltă vine și reproșează haștagiștii: „că din cauza noastră nu mai este domnul Bolojan acolo”.

Nici nu vrem să mai fie domnul Bolojan acolo. Și ne asumăm, iar românii văd, atâta timp cât spunem asta de atâtea luni de zile. Am spus de luni de zile, și când am mers în țară, că ar trebui să guvernăm pentru oameni și că, la sfârșitul zilei, oamenii trebuie să vadă că această guvernare înseamnă ceva bun pentru ei, ceea ce nu se vede. Nu puteam să rămânem într-o astfel de coaliție.

Cu cine vor face majoritate: „Vorbim de PSD, de minoritățile naționale în mare parte, vorbim de partidele mici”

Andreea Sava: Dar mă voi întoarce la domnul Siegfried Mureșan. Ați spus că a fost o surpriză. Ați mers în delegație la Cotroceni, i-ați spus președintelui că puteți strânge o majoritate în jurul domnului Grindeanu? I-ați zis asta joi și, dacă da, cum a fost?

Claudiu Manda: Vă spun încă o dată: am fost absolut corecți și am spus că putem să încercăm. Că nu avem în acest moment peste 233 de voturi. Că dacă UDMR ar veni lângă noi – nici nu știu dacă am punctat asta, e o chestiune pe care tot o spunem în spațiul public – am putea să ajungem la 233 de voturi, pentru că totuși, dintre partidele cu care am fost în coaliție până acum, două dintre ele au spus că nu mai discută niciodată cu PSD-ul.

UDMR-ul nu s-a poziționat așa, iar pe cei de la UDMR tot timpul i-am perceput ca fiind raționali, care la un moment dat ar putea să decidă să deblocheze această situație. Venim câteodată și cu propuneri poate mai lucide decât le văd partidele.

Andreea Sava: Să zicem că aduceți UDMR-ul, dar vă trebuie și măcar PNL-ul ca să vă iasă calculele, aritmetic vorbind; dacă nu, vă trebuie voturi de la AUR, tot aritmetic vorbind. Deci, cum puteți rezolva această situație? Sau s-a opus președintele unei susțineri, unei alianțe sau, nu știu, în ce fel, cu AUR-ul?

Claudiua Manda: Noi, când vorbim de această idee de a construi o majoritate în jurul PSD, vorbim de PSD, de minoritățile naționale în mare parte, vorbim de partidele mici, ca să zic așa, și de cei neafiliați, dacă ar fi și UDMR.

De aici încolo, ne uităm și la alte partide parlamentare care ar putea să voteze, inclusiv din PNL, sperăm inclusiv din USR. Și sigur că, dacă sunt și de la alte partide, nu putem să-i oprim noi să voteze.

Andreea Sava: Să mă întorc la domnul Siegfried Mureșan. În luna iunie, pe 29 iunie, imediat după sau la scurt timp după ce ce mai rămăsese din coaliție l-a anunțat pe domnul Siegfried Mureșan drept propunerea lor pentru funcția de premier, Partidul Social Democrat a scris pe Facebook așa: „de ce zic prin Mureșan nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României pentru că unu a ajuns europarlamentar cu banii din corupția-i baronului Pinalti, pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL doi a votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în acordul cu Mercosur. Trei – a lucrat mai mult în simbria statului german decât pentru România. Este rupt total de viața din România. Și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu zero cunoștințe despre realitățile din România Patru este profund anti-american, în contextul în care parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România. Cinci este omul lui Bolojan care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică. Nu poate face schimbarea cerută de români. Psd nu îl va vota premier pe Siegfried Mureșan sub nicio formă. Rușine, Bolojan pentru această propunere de premier”. De asta vă întreb și vă spun că eu, personal, nu înțeleg rostul ședinței de mâine. Adică e posibil ca ceva să se schimbe după vorbele acestea? Sau s-a răzgândit PSD-ul în vreunul dintre aceste cinci puncte? Nu mai este Siegfried Mureșan omul Germaniei?

Claudiu Manda: Nu cred că s-a schimbat nimic, dar asta nu înseamnă că PSD-ul nu trebuie să se întâlnească. Noi ne-am propus inițial să ne vedem chiar în fiecare săptămână, atunci când sunt subiecte la ordinea zilei, și totuși este un moment fierbinte în societate.

Avem o nominalizare de prim-ministru, dar nu știm programul de guvernare, că n-au program de guvernare. Pare că i-a luat prin surprindere și e clar că este corect, logic și normal să ne întâlnim în interiorul partidului.

De aici încolo, decidem ce pași putem să facem: dacă acceptăm să ne vedem, dacă își dorește să ne vedem sau spunem de la început că n-are rost să ne vedem. Acestea sunt detalii pe care le decidem în interior. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne mai vedem pentru că am decis o dată și gata, dar sigur nu ne întâlnim neapărat pentru a decide încă o dată sau pentru a schimba o decizie pe care am luat-o anterior, fie că vorbim de domnul Siegfried, fie că vorbim de decizia pe care o avem, și anume că putem să ne asumăm guvernarea în jurul a 10 principii pe care le-am declarat la Sinaia, cu un guvern din care să facem parte.

„Nu l-am făcut eu mincinos (pe Bolojan). Eu doar am constatat că e mincinos”

Andreea Sava: Ați spus că părerea dumneavoastră este că domnul Siegfried Mureșan nici măcar nu-și dorește să fie premier. Pe ce vă bazați această opinie? Adică ce a condus la această opinie și care ar fi fost scopul? De ce a fost propus, atunci, doar așa, să fie un circ?

Claudiu Manda: Când spun de ce nu-și dorește să fie premier, mă uit la poziționările din spațiul public ale domniei sale, pentru că, dacă vă aduceți aminte, după ce a picat guvernul Bolojan la primele consultări, președintele României a solicitat un fel de dezescaladare. A spus: „Hai să reducem temperatura, hai să ne calmăm un pic. Poate să treacă o perioadă în care și PNL-ul să digere momentul, poate să înțeleagă că, totuși, unele măsuri pe care le considerăm nocive au fost deja prea multe împotriva românilor”.

Ar trebui să funcționeze speranța că această coaliție pro-occidentală se poate reface. Noi am redus temperatura și am considerat că ar trebui să fim partea soluției, nu partea problemei. Din partea cealaltă am găsit un răspuns...

Andreea Sava: Când anume ați redus temperatura? Cred că fix săptămâna trecută, domnule Manda, ați avut un interviu la Adevărul, dacă-mi aduc bine aminte, în care l-ați făcut mincinos pe domnul Bolojan. Asta e temperatura scăzută? Adică se putea și mai rău?

Claudiu Manda: Nu l-am făcut eu mincinos. Eu doar am constatat că e mincinos.

Andreea Sava: Asta voiați să spuneți? Credeam că-mi puneți la îndoială memoria.

Claudiu Manda: Nu, nu, în niciun caz, nici pe a mea. Eu vă spun că, imediat după ce a trecut moțiunea de cenzură, în toată acea perioadă de o lună sau două luni de zile, noi chiar am avut întâlniri în care le-am și spus colegilor – au apărut stenograme în spațiul public, sau așa-zise stenograme, în care eu le spuneam colegilor să nu-i mai criticăm pe cei de la USR, că s-ar putea să vină momentul în care să ne reașezăm la masă cu ei. Eu vorbesc de acea perioadă, adică vorbesc de mai-iunie, nu de ce se întâmplă acum.

Mai multe întâlniri

Andreea Sava: Credeam că acum a mai avut președintele discuții cu dumneavoastră, pentru că președintele a zis că a petrecut zeci de ore în toată această perioadă în care a încercat să reconcilieze părțile, să ajungă la o soluție, și a spus că un președinte de partid, la un moment dat, într-o discuție privată, i-ar fi spus: „Țara este problema ta, problema mea este partidul”. Înțeleg că domnul Grindeanu a negat că ar fi vorba despre dumnealui.

Claudiu Manda: Lucrul acesta pot să-l confirm și eu, că nu a fost el. Eu am fost acolo.

Andreea Sava: Președintele a vorbit despre o discuție privată; fiind privată, presupun că știu doar președintele și acel lider de partid. Dar au mai existat discuții în această perioadă, pentru că noi, în presă, mai aveam informații și despre o întâlnire informală la Cotroceni, la care ar fi fost domnul Grindeanu și domnul Bolojan, care s-ar fi soldat cu o ceartă ce a durat mai bine de o oră. Și asta nu de mult, adică la finalul lunii august, începutul lunii septembrie.

Claudiu Manda: Depinde la care vă referiți.

Andreea Sava: Adică au fost mai multe întâlniri la Cotroceni în acest format?

Claudiu Manda: Cum era o replică celebră când eram la Comisia de Control SRI: „nu confirm, nu infirm”. Nu am participat la acele discuții, așa că nu am ce să spun. Da, știu că au fost întâlniri, câteodată chiar la solicitarea sau dorința domnului Bolojan să se vadă în acest format de trei pentru a găsi o soluție. Au fost și astfel de discuții. Au fost întâlniri inclusiv la Vila Lac între partide, cu doi-trei reprezentanți de la fiecare partid. La aceea nu știu, nu eram în București sau nu eram nici măcar în țară, deci nu am participat.

Acolo s-au explorat tot felul de soluții pe care le-ați văzut și dumneavoastră în spațiul public, unele dintre ele fiind chiar glume de copii mici: punem un prim-ministru, un an de zile cu miniștri de la un partid, apoi un an de zile cu miniștri din partea celuilalt partid.

S-a propus să facem o rotativă, la care am zis ok, dacă vreți rotativă, primii suntem noi. Atunci, dintr-odată, nu s-a mai dorit rotativă, ci doar ei să fie primii propuși, cerându-ne: „Votați-ne pe noi, că noi vrem să ducem țara mai departe”. Adică veneau cu tot felul de astfel de propuneri, în condițiile în care, la nivel decizional, ei ieșeau public și spuneau: „Noi nu vrem să mai discutăm cu PSD-ul”.