Doar 21 din 40.000 de ghețari himalayeni sunt monitorizați. De ce dezastrul din Nepal ar putea fi doar începutul

La trei săptămâni după prăbușirea unui ghețar, care a dezlănțuit viituri ce au ucis sau lăsat dispăruți peste 8.000 de oameni în Nepal și China, experții îndeamnă liderii naționali și locali din întreaga regiune să se pregătească mai bine pentru următoarea catastrofă. sursa foto: Hepta

La trei săptămâni după ce prăbușirea unui ghețar a dezlănțuit viituri care au ucis sau lăsat dispăruți peste 8.000 de oameni în Nepal și China, oamenii de știință avertizează că dezastrul din 26 august nu a fost un caz izolat, ci un semnal de alarmă pentru întreaga regiune himalayană. Ghețarii se topesc, permafrostul se dezgheață, iar zeci de milioane de oameni din cele opt țări întinse peste cei mai înalți munți ai lumii sunt expuși unor riscuri tot mai mari. Un raport recent arată cât de nepregătită este regiunea: din cei 40.000 de ghețari ai lanțului Hindu Kush-Himalaya, doar 21 sunt monitorizați activ. Experții cer urgent o cooperare transfrontalieră, schimb de date și sisteme de avertizare timpurie, avertizând că următoarea catastrofă nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când”, scrie The New York Times.

Nu este vorba doar despre Nepal.

Ghețarii se topesc într-o mare parte a Himalayei. Solul înghețat de multă vreme, cunoscut sub numele de permafrost, se dezgheață. Iar un șir întreg de dezastre amenință zeci de milioane de oameni care locuiesc în țările întinse peste cei mai înalți munți ai lumii: alunecări de teren, revărsări de lacuri, râuri umflate și atât de puternice încât mătură comunități întregi.

Acum, la trei săptămâni după prăbușirea unui ghețar, care a dezlănțuit viituri ce au ucis sau lăsat dispăruți peste 8.000 de oameni în Nepal și China, experții îndeamnă liderii naționali și locali din întreaga regiune să se pregătească mai bine pentru următoarea catastrofă.

Asta înseamnă o monitorizare mai riguroasă a munților și râurilor pe care le împart, schimb de date între ei și instituirea unor sisteme de avertizare timpurie și a unor planuri de evacuare.

„Avem nevoie de mult mai mult schimb de date și de comunicare peste aceste granițe naționale”, a declarat Miriam Jackson, care studiază părțile înghețate ale Pământului, sau criosfera, în calitate de cercetătoare pentru guvernul norvegian.

„Vom vedea tot mai multe astfel de evenimente”, a adăugat ea. „Criosfera se schimbă foarte repede. Tot mai mulți oameni locuiesc destul de aproape de aceste pericole. Iar noi avem nevoie de mai multe cunoștințe”.

Apelul ei a fost întărit de un raport publicat săptămâna aceasta de o firmă de consultanță în domeniul mediului, Systemiq. Raportul a constatat că, din cei 40.000 de ghețari ai lanțului muntos Hindu Kush-Himalaya, doar 21 sunt monitorizați activ. Lanțul se întinde peste Afganistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal și Pakistan.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare, spun oamenii de știință, cu cât Himalaya – o sursă de apă pentru două miliarde de oameni din aval – este lovită din plin de schimbările climatice.

Un raport publicat săptămâna aceasta de cercetători a concluzionat că emisiile provenite din combustibilii fosili au jucat un rol „foarte puternic” în dezastrul din 26 august din Nepal și Tibet, temperaturile în creștere destabilizând, cel mai probabil, permafrostul și gheața de sub versanții munților și provocând astfel inundația catastrofală.

Un raport din 2023, la care dr. Jackson a fost coautoare pe când lucra la Centrul Internațional pentru Dezvoltare Integrată a Zonelor Montane, a constatat că ghețarii s-au topit cu 65% mai repede în perioada 2010-2019 decât în deceniul precedent.

Un raport anterior al aceluiași institut a arătat că, și dacă creșterea temperaturii medii globale față de nivelurile preindustriale ar fi limitată la 1,5 grade Celsius – pragul-țintă stabilit prin Acordul de la Paris privind clima din 2015 –, o treime dintre ghețarii lanțului Hindu Kush-Himalaya tot ar dispărea până la finalul acestui secol. La începutul lunii septembrie, oamenii de știință au anunțat că lumea a depășit acest prag de 1,5 grade.

Numai în India, aproape 200 de lacuri glaciare sunt considerate a prezenta un risc ridicat de a-și revărsa malurile, iar 56 un risc foarte ridicat, potrivit raportului Systemiq.

Statul indian Uttarakhand a suferit o avalanșă de rocă similară, dar de amploare mai mică, în 2021, iar un lac glaciar s-a revărsat în statul indian Sikkim în 2023. Arushi Chopra, una dintre autoarele raportului Systemiq, a spus că vor mai fi și altele.

„Nu este o chestiune de dacă, ci de când”, a spus ea.

Mai mulți oameni de știință au atras atenția că, deși este nerealist și chiar inutil să fie monitorizat fiecare ghețar din Himalaya, este important să fie supravegheate zonele cu cel mai mare risc, printre care ghețarii aflați deasupra barajelor hidroenergetice sau a orașelor și satelor mari, pentru care o mică perturbare în munți poate avea consecințe catastrofale.

Concentrarea eforturilor de monitorizare asupra acestor puncte fierbinți ar fi mai viabilă, a spus Walter Immerzeel, hidrolog specializat în zone montane la Universitatea din Utrecht, din Țările de Jos.

Asta ar presupune date satelitare care să supravegheze ghețarul în ansamblu, senzori în sol care să măsoare mișcarea rocilor și o tehnică de teledetecție numită interferometrie radar, care poate oferi o oarecare avertizare timpurie în privința instabilității din munți, a avalanșelor și a revărsărilor de lacuri glaciare.

„Nu poți monitoriza fiecare ghețar și fiecare perete de stâncă din Himalaya”, a declarat el în cadrul unui briefing online pentru jurnaliști, miercuri.

Terenul face dificilă instalarea instrumentelor de măsurare. Este, totodată, extrem de costisitor, mai ales pentru țări precum Nepal, cu resurse limitate.

Madhab Uprety, consilier tehnic la Centrul pentru Climă al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, cu sediul în Kathmandu, a declarat că speră ca acest dezastru să „deschidă unele oportunități” pentru monitorizarea transfrontalieră. Fiindcă, până și într-o țară precum Nepal, care s-a confruntat cu numeroase inundații și alunecări de teren de-a lungul istoriei sale, evenimentele din 26 august au fost fără precedent.

„Nu exista nicio monitorizare și niciun sistem de avertizare care să le detecteze sau să le comunice la o asemenea scară”, a spus Uprety.

Schimbul transfrontalier de date este complicat și mai mult de tensiunile geopolitice din regiune, mai multe țări de aici purtând războaie și având dispute de frontieră.

„Este nevoie urgentă de o cooperare mai strânsă între toate aceste state himalayene”, a spus Devendra Kumar Sharma, care a administrat mai multe baraje hidroenergetice pe râuri din Himalaya și care este acum președinte al Comisiei Internaționale pentru Baraje Mari. „Schimbările climatice se produc. Ele nu recunosc granițe”.

Dr. Jackson, cercetătoarea, se afla într-o ședință cu alți oameni de știință specializați în criosferă când s-au declanșat inundațiile din Nepal. Toți și-au dat seama de la bun început cât de cumplite aveau să fie; avertizau de ani de zile că se putea întâmpla așa ceva.

„Știi că sunt șanse mari să se întâmple”, a spus dr. Jackson. „Nu știi doar când”.