Țara în care femeile au început să „închirieze soți”. Ce fac bărbații plătiți cu ora

În Letonia există cu 15,5% mai multe femei decât bărbați. Foto: Profimedia Images

Lipsa bărbaților a devenit o problemă vizibilă într-o țară europeană, unde diferența dintre numărul femeilor și cel al bărbaților este mult peste media Uniunii Europene. În acest context, unele femei au început să apeleze la servicii prin care pot „închiria un soț pentru o oră”, atunci când au nevoie de ajutor la treburile casnice, potrivit NDTV.

Este vorba despre Letonia, unde există cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, potrivit datelor Eurostat citate de presa internațională. Diferența este de peste trei ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Dezechilibrul este și mai evident în rândul persoanelor vârstnice. Potrivit World Atlas, în categoria de vârstă de peste 65 de ani sunt aproximativ de două ori mai multe femei decât bărbați.

„Soțul pentru o oră”, soluție pentru treburile casei

În lipsa unui partener care să se ocupe de reparațiile și lucrările din gospodărie, unele femei apelează la serviciile unor meseriași care se promovează chiar sub denumirea de „soți pentru o oră”.

Una dintre platformele disponibile în Letonia oferă serviciul „Men With Golden Hands”, bărbați care pot fi chemați pentru lucrări de instalații, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor.

Un alt serviciu permite rezervarea online sau telefonică a unui „soț pentru o oră”. Meseriașii se deplasează la domiciliu și pot face diverse lucrări, de la zugrăvit și repararea draperiilor până la alte intervenții necesare în gospodărie.

De ce sunt mai puțini bărbați în Letonia

Specialiștii pun dezechilibrul demografic, cel puțin parțial, pe seama speranței de viață mai reduse în cazul bărbaților.

Printre factorii invocați se numără rata mai mare a fumatului și problemele de sănătate asociate stilului de viață. Potrivit World Atlas, aproximativ 31% dintre bărbații din Letonia fumează, comparativ cu 10% dintre femei. De asemenea, proporția bărbaților supraponderali sau obezi este mai ridicată.

Fenomenul „închirierii soțului” nu este însă specific Letoniei. În Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022 după ce a început să își ofere soțul, James, pentru diverse lucrări casnice, în cadrul afacerii „Rent My Handy Husband”.

James este plătit la oră sau la zi pentru diferite reparații și lucrări gospodărești, iar serviciile sale au ajuns să fie rezervate constant.