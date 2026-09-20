Bucătăria staţiei spaţiale chineze a fost modernizată pentru şederile de lungă durată ale astronauților

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Staţia spaţială chineză aflată pe orbită şi-a modernizat bucătăria cu aparate performante şi cu o gamă mai largă de alimente, pentru ca ocupanţii ei să fie bine hrăniţi în timpul şederilor îndelungate în spaţiu, scrie Global Times.

Centrul Astronauţilor din China, în colaborare cu mai multe companii private, a dotat „bucătăria spaţială” cu o serie de aparate inteligente pentru apă de băut, reîncălzirea mâncării şi copt, care le permit astronauţilor de pe orbită să ia o masă caldă în 20 de minute, în loc să aştepte mai mult sau să mănânce mâncare rece.

La o conferinţă de inginerie medicală aerospaţială desfăşurată sâmbătă în municipiul Tianjin, din nordul Chinei, Liu Weibo, expert în cadrul centrului, a oferit câteva exemple, precum un distribuitor spaţial de apă care garantează că apa reciclată este sigură pentru consum; sau un cuptor spaţial cu microunde care permite reîncălzirea rapidă la putere redusă, fără scurgeri de microunde.

Totodată, şi cuptorul cu aer cald – primul din lume conceput pentru utilizarea în spaţiu – asigură eliminarea eficientă şi cu consum redus de energie a mirosurilor de gătit şi le-a permis astronauţilor de pe orbită să se bucure de aripioare de pui la cuptor, friptură şi prăjituri.

Meniul de pe staţia spaţială chineză s-a diversificat, la rândul său. Hrana astronauţilor cuprinde acum aproape 200 de sortimente, iar ciclul meniului de zbor a fost extins la 10 zile. Legumele proaspete, nucile, prăjiturile şi carnea pot fi coapte şi preparate pe orbită, iar iaurtul poate fi fermentat în spaţiu.

„Continuăm să ridicăm nivelul de asigurare a condiţiilor de viaţă pentru astronauţii de pe orbită”, a declarat Liu. „Varietatea, calitatea, gustul, aspectul şi valoarea nutritivă a alimentelor spaţiale sunt tot mai bune”.

Staţia spaţială chineză Tiangong, al cărei nume înseamnă „Palatul Ceresc”, a intrat acum în era locuirii umane de lungă durată. Un membru al echipajului Shenzhou-23 va efectua o şedere de un an pe orbită, în timp ce misiunea de aselenizare cu echipaj uman, planificată de China pentru 2030, avansează constant.