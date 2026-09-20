Un chinez, fost livrator de mâncare, a alergat 336 de km în 66 de ore și a stabilit un nou record la un ultratamaraton prin munți

Alergătorul chinez Zhao Jiaju a trecut linia de sosire la Courmayeur, în Italia, după 65 de ore, 55 de minute și 22 de secunde și a câștigat proba masculină a ultramaratonului TOR330 "Tor des Géants". FOTO colaj X

Alergătorul chinez Zhao Jiaju a trecut linia de sosire la Courmayeur, în Italia, după 65 de ore, 55 de minute și 22 de secunde și a câștigat proba masculină a ultramaratonului TOR330 "Tor des Géants". El a stabilit și un nou record al traseului, cu un timp cu 13 minute mai bun decât precedentul record, de 66 de ore, 8 minute și 22 de secunde, stabilit în 2025 de francezo-belgianul Victor Richard. Zhao este primul chinez și primul concurent din afara Europei care câștigă această cursă, înființată în 2010.

Cursa are 336,1 kilometri, traseul trece prin peste 20 de trecători montane, iar cel mai înalt punct ajunge la aproape 3.300 de metri.

Dimensiunea acestei provocări i-a impresionat pe mulți spectatori chinezi. Un comentariu apreciat de mii de utilizatori, publicat la un videoclip despre cursă, spunea în glumă: "După ce am văzut performanța lui Zhao, chiar și un semimaraton sau un maraton complet pare dintr-odată surprinzător de ușor."

? Zhao Jiaju venceu o Tor des Géants, na Itália, em 65h55min22s.

O atleta chinês percorreu cerca de 336 km e mais de 24 mil metros de desnível positivo. É o primeiro asiático a ganhar a prova e baixou o recorde do percurso em 13 minutos.#TorDesGeants #TrailRunning #UltraTrail pic.twitter.com/NOfNb7bA6M — Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro (@ConsulChinaRJ) September 18, 2026

Un alt spectator a avut o reacție mai emoționantă: "În timp ce alții au aplaudat victoria lui Zhao și l-au lăudat, eu am început să plâng. Ce înseamnă, de fapt, 336 de kilometri în mai puțin de 66 de ore? Pentru 99,999% dintre oameni, nu este vorba despre dacă ar putea face asta, ci dacă ar îndrăzni măcar să și-l imagineze."

Comentatorul sportiv Guo Ai, din Beijing, a declarat pentru Global Times că ceea ce diferențiază un ultramaraton precum TOR330 de un maraton obișnuit nu este doar distanța, ci și efortul fizic și psihic prelungit.

"Alergătorii trebuie să continue să se miște mai mult de două zile, în timp ce fac față lipsei de somn, schimbărilor de altitudine, oboselii acumulate și terenului care se schimbă permanent. În acel moment, provocarea nu mai este doar să alergi mai repede sau mai mult, ci să îți menții corpul și mintea funcționale în condiții de oboseală extremă", a spus Guo.

Zhao a povestit că, în momentul în care era cel mai epuizat, vederea începuse să i se încețoșeze și abia mai putea vedea porțiunea de traseu luminată de lanterna frontală. Pentru a rămâne treaz, se pălmuia și își mușca limba.

Capacitatea de a rezista pe distanțe atât de mari s-a format în urma anilor de experiență.

Născut în 1995, în provincia Guizhou din sud-vestul Chinei, Zhao a avut mai multe meserii înainte de a deveni alergător profesionist, printre care agent de pază, livrator de mâncare și florar.

În jurul anului 2014, Zhao a început să participe la maratoane. Ulterior s-a orientat către alergările montane, iar în 2017 a devenit profesionist. De atunci, a câștigat mai multe ultramaratoane în China, inclusiv Chongli 168 Super Ultramarathon, competiție pe care a câștigat-o de patru ori.

Experiența sa ca livrator de mâncare este menționată frecvent în povestea carierei sale sportive. Zhao a declarat pentru publicația chineză The Paper că, atunci când livra mâncare în Wuhan, în 2016, ajungea la puțin peste 20 de comenzi pe zi. Din cauza distanțelor și a condițiilor de trafic, alegea de obicei comenzile din apropiere și uneori alerga pentru a ridica și livra mâncarea mai repede.

Acea perioadă, în care alergarea făcea parte din viața de zi cu zi, contrastează puternic cu provocările de rezistență pe care Zhao le acceptă astăzi. După ce a încheiat cursa de 65 de ore, sportivul a vorbit însă și despre limitele pe care nu ar trebui să le depășim.

Zhao a spus că, în următorii ani, nu intenționează să participe la curse mai lungi de 168 de kilometri, deoarece nu știe "cât l-ar costa" să își depășească din nou performanța actuală. El i-a sfătuit și pe pasionații de sport în aer liber să nu își împingă organismul până la limită.

"În cazul sportului practicat de plăcere, trebuie să găsești un echilibru între mișcare și viață. Chiar și eu mă voi retrage dintr-o cursă atunci când este momentul să o fac", a spus Zhao.