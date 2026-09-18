ANPC a dat amenzi de peste 750.000 de euro după 4 zile de controale în magazine şi la firme din HoReCa. Ce nereguli s-au găsit

1 minut de citit Publicat la 21:02 18 Sep 2026 Modificat la 21:02 18 Sep 2026

ANPC a dat amenzi de peste 750.000 de euro după 4 zile de controale în magazine. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că, în urma unor controale efectuate în magazine şi servicii în HoReCa, în perioada 14 - 18 septembrie 2026, a dat 983 de amenzi, în valoare de peste 3,78 milioane de lei. Printre neregulile găsite se numără comercializarea unor produse neconforme sau expirate sau stensile neconforme utilizate în spațiul de gătit. Instituţia a oprit şi activitatea a 17 operatori economici.

ANPC a verificat, în perioada menţionată, peste 1500 de operatori economici la nivel național.

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"În perioada 14 - 18 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici la nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

983 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,78 milioane de lei

663 avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de 123.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 700.000 lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: