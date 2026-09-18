Haos pe aeroporturile din Marea Britanie după o eroare de software de „o milisecundă”. Sute de mii de pasageri au fost afectați

A fost nevoie de mai mult de două zile pentru eliminarea blocajului provocat de perturbarea călătoriilor pasagerilor, sute de mii de persoane fiind afectate. Foto: Getty Images

O eroare de software într-o parte a sistemului de control al traficului aerian din Marea Britanie a corupt datele de zbor „în decurs de o milisecundă”, provocând o întrerupere de șase ore a sistemului, săptămâna trecută, a anunțat National Air Traffic Services (Nats). Peste 2.000 de curse aeriene din toată țara au fost anulate sau au avut întârzieri masive, relatează The Guardian.

Incidentul a avut loc marți, 8 septembrie. Sute de mii de pasageri s-au trezit cu zborurile anulate sau întârziate după ce sistemul Nats nu a mai funcționat pentru șase ore. Inițial, au fost oprite doar cursele care decolau din zona Londrei, dar apoi a fost afectat traficul aerian din toată țara.

Potrivit raportului Nats, eroarea a avut loc la ora 10:00 dimineața și au fost trimiși ingineri să verifice ce se întâmplă. Sistemul părea, la acea oră, să funcționeze din nou. Însă la ora 12:30 s-a repetat și incidentul a fost declarat unul major.

Miniștrii spun că raportul Nats nu a răspuns la mult întrebări, cea mai imoportantă fiind „nevoia de a înțelege urgent de ce eroarea nu a fost descoperită și reparată înainte să provoace haos”.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că autoritatea de reglementare din domeniu, Civil Aviation Authority (CAA), va „verifica constatările” raportului și va analiza planurile Nats.

Companiile aeriene au cerut despăgubiri și un „plan credibil”. Ryanair a solicitat demiterea directorului general al Nats, Martin Rolfe, după al treilea incident major care a afectat controlul traficului aerian din Marea Britanie începând din vara anului 2023.

Rolfe a declarat însă că incidentul nu are legătură cu defecțiunile anterioare și a respins speculațiile potrivit cărora acesta ar fi fost provocat de o intervenție militară.

Ce spune raportul Nats

Raportul preliminar a concluzionat că incidentul a survenit după o eroare de software la o parte din sistemul de control de trafic aerian, care atribuie coduri fiecărei aeronave pentru identificarea zborurilor pe radar.

Nats a spus că eroarea a avut loc la ora 10:00 dimineața, iar inginerii au fost notificați la ora 10:02 că legătură dintre dintre sistemul național de gestionare a spațiului aerian și sistemul de control al traficului aerian din zona Londrei fusese întreruptă.

La 10:06, inginerii au raportat că sistemul își revenise aparent și că nu exista niciun impact operațional, însă au continuat investigațiile.

Raportul arată că defecțiunea a apărut în momentul procesării manuale a unei solicitări pentru atribuirea unui cod unei aeronave, când o altă solicitare a întrerupt procesarea.

„Când procesarea solicitării privind codul aeronavei a fost reluată, defecțiunea software a făcut ca aceasta să nu fie reluată corect, iar rezultatul a fost corupt și a afectat unele actualizări ulterioare ale datelor de zbor. Acest lucru s-a întâmplat în decurs de o milisecundă”, se arată în raport.

Totuși, la ora 12:32, legătura dintre sistemele de gestionare a spațiului aerian național și cel din zona Londrei s-a întrerupt din nou, iar incidentul a fost declarat unul major, controlorii fiind nevoiți să efectueze manual anumite operațiuni.

La ora 12:45, Nats a început să restricționeze zborurile, în timp ce sistemul continua să aibă probleme, înainte de a ceda complet la ora 13:32.

La ora 13:40, companiile aeriene au fost avertizate că există restricții, iar între orele 13:50 - 16:09, Nats a resetat sistemul, iar toate operațiunile au fost reluate la ora 19:30.

Însă în urma defecțiunii au rămas o congestie masivă, aeronave scoase din program și sute de mii de pasageri întârziați.

A fost nevoie de mai mult de două zile pentru eliminarea blocajului provocat de perturbarea călătoriilor pasagerilor, sute de mii de persoane fiind afectate.

Directorul general al Nats, Martin Rolfe, a declarat că problema a fost „identificată” și au fost luate măsuri pentru repararea incidentului, „în timp ce o soluție permanentă este testată din punct de vedere al siguranței și implementată.”

„Aș dori să îmi cer din nou scuze, foarte sincer, tuturor celor care au fost afectați săptămâna trecută. Este responsabilitatea noastră să îi ducem pe oameni acolo unde doresc să ajungă, rapid și fără întârzieri, și suntem profund afectați atunci când lucrurile merg prost. Cu toate acestea, rolul nostru principal este să menținem siguranța spațiului aerian și a tuturor celor care zboară prin acesta. În niciun moment săptămâna trecută siguranța nu a fost pusă sub semnul întrebării”, a adăugat el.