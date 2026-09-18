Scandal după anunțul Fitch despre riscul ca România să intre în „junk”. Grindeanu anunță că va cere explicații de la agenție

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că PSD va cere un punct de vedere oficial de la agenția de rating Fitch pentru a afla dacă analistul care a avertizat că România poate ajunge în „junk” a vorbit în numele agenției. De asemenea, președintele PSD a spus că se va consulta cu echipa de juriștii a partidului pentru a vedea dacă analistul poate fi tras la răspundere, „poate chiar și penal”, pentru afirmațiile făcute.

„Am văzut astăzi o știre care face foarte mult rău României și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk. Una e agenția Fitch, care în urmă o lună a spus că își păstrează ratingul, și alta e un analist care a dat un interviu. PSD va solicita un punct de vedere oficial dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Președintele PSD a spus, de asemenea, că va cere echipei de juriști a partidului să analizeze dacă analistul de la Fitch poate fi tras la răspundere pentru aceste afirmații.

„Eu o să rog echipa de juriști să facă o analiză, fac foarte mult rău aceste știri și pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar și penale. Eu nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România. Oricâți bani ar plăti armata de propagandă pe care am văzut-o în jurul guvernului Bolojan, alimentată și de ce s-a întâmplat în ultimele luni de când PSD a plecat de la guvernare, și mă refer la SAFE. Analizez foarte serios să facem comisie de anchetă în Parlament legat de achizițiile și contractele SAFE”, a mai spus liderul social-democraților.

Malgorzata Krzywicka, analist Fitch, a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că eforturile guvernului de a reduce în continuare deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil vor fi esențiale pentru evaluarea bonității sale pe termen scurt.

României îi expiră timpul pentru a evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria „junk” (nerecomandat investițiilor), deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a mai spus ea.

„Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală de scurtă durată, în momentul prăbușirii guvernului în primăvară, s-a prelungit până târziu în vară”, a spus ea. „Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție.”

Fitch urmează să reexamineze ratingul de credit al României în ianuarie 2027. România a evitat la limită retrogradarea ratingului în urmă cu două luni. La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul României la BBB- (cea mai scăzută treaptă a categoriei „investment grade”), cu perspectivă negativă. Decizia a fost luată abia după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a agenției de rating.