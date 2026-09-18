Baia Mare aduce la aceeași masă Primăria și antreprenorii. Cei mai importanți contribuabili, reuniți la Gala Oamenilor de Afaceri

Într-o perioadă în care administrația centrală pare că a uitat de mediul de afaceri din România, în teritoriu, în Baia Mare, administrația locală și oamenii de afaceri strâng rândurile pentru a trece mai ușor peste perioada de criză. Primăria municipiului a organizat a treia ediție a Galei Oamenilor de Afaceri, care i-a reunit pe primii 200 de contribuabili la bugetul local, eveniment inclus în programul Sărbătorii Castanelor.

Gala i-a reunit pe reprezentanții primilor 200 de contribuabili la bugetul local. Ajunsă la a treia ediție, gala își propune să consolideze dialogul dintre administrația locală și mediul de afaceri și să recunoască public contribuția celor care investesc și creează locuri de muncă în municipiu.

Doru Ioan Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: Suntem într-o perioadă în care sunt foarte multe greutăți și pe partea administrației publice locale, dar în special pe partea mediului antreprenorial și atunci ne-am propus să strângem rândurile și în marja Sărbătorii Castanelor, care este sărbătoarea de suflet a băimărenilor. De 2 ani de zile organizăm acest eveniment ca și o formă de respect pentru ceea ce înseamnă toată munca pe care acești oameni o depun, pentru toate sacrificiile pe care le fac, pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Baia Mare.

Oamenii de afaceri băimăreni și conducătorii companiilor de utilitate publică locală spun că munca perseverentă și investițiile, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene, pot face diferența în această perioadă complicată pentru mediul de afaceri.

Sebastian Bereș, administrator companie farmaceutică: Cred că de investiți ar avea nevoie România ca să dezvolte o zonă de antreprenoriat, iar în piața în care activăm noi probabil de tot, de investiții în sectorul medical. E un context nefavorabil la nivel mondial în momentul de față, nu doar la noi și cumva e direct proporțional cu cât muncești. Adică cu cât muncești mai mult, cu atât ai rezultate mai mari.

Alexandrina Bancoș, director compania de apă din Baia Mare: Compania de apă gestionează la acest moment cel mai mare proiect regional la nivelul județului Maramureș, proiectul de infrastructură de apă și apă uzată, în valoare de peste 400 de milioane de euro plus TVA. Toate beneficiile proiectului sunt beneficiile cetățenilor, plecând de la o apă bună și sigură, la o canalizare modernă, protecția sănătății oamenilor, un oraș civilizat, dar și protecția mediului, un mediu mai curat și mai civilizat.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Îi fericit pe domnul primar Dâncuș și pe domnul președinte Zeta pentru suportul pe care îl dau mediului de afaceri din Baia Mare și din Maramureș. Vă felicit t că nu ați plecat din România. Vă felicit că rezistați și vă felicit că performanți.

Gala Oamenilor de Afaceri, organizată de Primăria Baia Mare este un semnal că, la nivel local, dialogul dintre administrație și antreprenori poate produce rezultate concrete, chiar și atunci când contextul economic național este unul dificil.