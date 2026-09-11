Cum a reușit o comună din Mehedinți să scape de facturile la energie. „Lunar plăteam 700-800 lei. Acum plătesc 3 lei maximum”

Facturile la energie ajungeau uneori și la câteva sute de lei pe lună. Foto: Getty Images

O comună din Mehedinți a reușit o performanță pentru că nu doar că și-a eliminat complet costurile cu energia electrică pentru clădirile primăriei, dar a reușit să distribuie către 254 de familii vulnerabile din localitate panouri și baterii de stocare, astfel încât facturile acelor familii care ajungeau uneori și la câteva sute de lei, mai ales când erau luni de consum mare, sunt acum doar câțiva lei.

În comuna Bâcleș din județul Mehedinți, panourile fotovoltaice asigură energia necesară clădirilor și serviciilor publice pe timpul zilei. Primăria nu mai plătește pentru electricitatea consumată în acest interval, iar economiile sunt direcționate către alte investiții în comunitate.

„Ne putem uita acum la bazinul de înot: arată că se produc cu 87 de kilowați pe oră în acest moment, 44 de kilowați în acest moment consumă bazinul, iar diferența este livrată în rețea.

Noi nu am făcut un parc fotovoltaic pentru a acoperi consumul de energie, ci am realizat la fiecare clădire și am instalat puterea necesară, iar în timpul zilei tot ce se produce de către panouri se consumă de către consumatorii respectivi, iar surplusul este livrat în rețea”, a declarat Lucian Coandă, primarul comunei Bâcleș.

Sediul primăriei, școala și alte clădiri din subordine administrației locale sunt incluse în proiectele de instalare a sistemelor fotovoltaice. Autoritățile pregătesc și alte investiții în energia verde prin care urmăresc să reducă în continuare cheltuielile.

„Toate clădirile care vor fi reabilitate sau construite intenționăm să le dotăm încă de la început cu panouri fotovoltaice, cu baterii de stocare și cu pompe de căldură”, a mai declarat edilul.

Reducerea facturilor este miza și pentru 254 de gospodării vulnerabile. Fiecare locuință beneficiază de panouri fotovoltaice, invertor și baterii de stocare în valoare de aproximativ 10.000 euro. După punerea în funcțiune a sistemelor, costurile cu energia electrică au scăzut până aproape de zero pentru multe familii.

„Lunar plăteam 700-800 lei înainte la factură până au fost puse aceste panouri, iar acuma plătesc 2,89 lei, 3 lei maximum pe lună”, spune un localnic.

Înainte de a le monta plăteam în jur de 600 lei pe lună. S-a redus la 30 lei-40 lei”, a mai declarat un alt localnic.

„La nivelul unității administrativ-teritoriale Bâcleș au fost montate panouri fotovoltaice pentru un număr de 254 de familii, aceștia fiind familii vulnerabile. O scădere foarte mare pentru acești oameni vulnerabili care câte unii dintre dumnealor au 1.281 lei pensie socială sau poate chiar nu au niciun venit”, a declarat Cristian Ghenea, șef asistență socială Primăria Bâcleș.

Prin aceste investiții comuna urmărește să reducă atât presiunea asupra bugetului local cât și cheltuielile familiilor vulnerabile.