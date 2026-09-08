Cristian Bușoi a anunțat că România vrea să instaleze 10 GW de energie solară și eoliană până în 2030: „Ne îndreptăm către Net Zero”

România are o țintă foarte ambițioasă până la sfârșitul deceniului. Foto: Getty Images

Până la finalul anului 2030, România își propune să instaleze 10 GW de energie solară și eoliană, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. De asemenea, în lunile următoare vor fi continuate investițiile pentru extinderea capacităților de stocare, în principal baterii, dar și pentru stocarea energiei hidroelectrice, relatează Agerpres.

Declarațiile au fost făcute la Conferința națională RO 3.0 „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice. Cum protejăm producția, rețelele și consumatorii”, organizată de Antena 3 CNN.

„Direcția este foarte clară: ne îndreptăm către Net Zero, către obiectivele Green Deal. Avem ținte intermediare pentru 2030 și, desigur, un pilon important al acestei transformări a sistemului nostru energetic, a industriei de transport și a societății este eficiența energetică. Avem o Directivă foarte ambițioasă, care a fost discutată în mandatul anterior al Parlamentului European și al Consiliului European. Acum avem obiective de atins, iar în această eficiență energetică, desigur, eficiența clădirilor este extrem de importantă”, a afirmat Bușoi.

Secretarul de stat a declarat că Guvernul are în lucru o nouă schemă de finanțare pentru companiile care fac parte din EU ETS, sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

„Acum pregătim o nouă schemă finanțată din Fondul de Modernizare (...), de 150 de milioane, dar care este destinată întreprinderilor care fac parte din schema EU ETS.

Avem, însă, un rol important în asigurarea eficienței energetice, dar mai ales a energiei regenerabile pentru clădiri. Pentru că conceptul NZEBs (Nearly Zero-Energy Buildings, n.r.) nu ar trebui privit doar ca un standard tehnic, ci ca o schimbare fundamentală în modul în care proiectăm, construim, renovăm și folosim clădirile. În general, o clădire este un consumator de energie, iar ideea NZEBs și întreaga transformare este destul de diferită: să minimizăm cererea de energie și să acoperim cât mai mult din această cerere prin surse de energie regenerabilă”, a menționat oficialul.

Reprezentantul Ministerului Energiei a declarat, că, pe integrarea surselor de energie regenerabilă, România are o țintă foarte ambițioasă până la sfârșitul deceniului, respectiv să instaleze 10 GW de energie solară și eoliană.

„Ministerul Energiei a sprijinit producția de electricitate din surse regenerabile prin cofinanțarea CAPEX (cheltuieli de capital, n.r). Am avut un proiect în PNRR de peste 200 de milioane de euro, cu 30 de proiecte cofinanțate. Avem mai multe proiecte finanțate din Fondul de Modernizare pentru autoconsum, dar și pentru producție, și avem o schemă foarte de succes de contracte pentru diferență de peste 3 miliarde de euro pentru următorii 15 ani, în trei scheme diferite, care oferă certitudine și garantează un preț de strike pentru investițiile în energie regenerabilă”, a explicat Cristian Bușoi.

Bușoi: Ne vom concentra pe stocare, în special baterii

În acest context, demnitarul a anunțat că autoritățile din domeniu se vor concentra pe domeniul stocării energiei în baterii, dar și pe cea destinată zonei hidro.

„Ne vom concentra, în săptămânile și lunile următoare, pe stocare, în principal baterii, dar nu numai. Bineînțeles, stocarea hidro este, de asemenea, parte a proiectelor pe care Ministerul Energiei le va implementa în lunile și anii care urmează.

Aceasta va fi anunțată în curând prin viitorul Fond de Modernizare. Cel mai probabil va fi un Memorandum în această săptămână. Ne-am angajat cu peste 10 miliarde de euro în diferite programe. Nu toate proiectele vor fi implementate pe deplin, dar avem nevoie de toate aceste proiecte: rețele de distribuție electrică, producție, transformarea complexului energetic Valea Jiului, contracte pentru diferență - toate acestea.

Mai avem la dispoziție puțin peste două miliarde și trebuie să vedem unde ne concentrăm în următorii, să zicem, doi ani, pentru că proiectele trebuie finalizate în 2030. Deci, ultimele apeluri trebuie să înceapă cel târziu în 2028 pentru a fi gata la timp”, a mai spus Bușoi.

Conferința națională RO 3.0, organizată de Antena 3 CNN

Conferința națională RO 3.0 „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice. Cum protejăm producția, rețelele și consumatorii” are loc marți, 8 septembrie 2026, de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etajul 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN și Teodora Cimpoi, jurnalist Income Magazine.

Antena 3 CNN aduce la aceeași masă decidenții, operatorii infrastructurii critice, companiile energetice, experții în climă și gestionarea resurselor de apă, finanțatorii și furnizorii de soluții, în cadrul unei conferințe cu relevanță națională, dedicată identificării vulnerabilităților, soluțiilor și investițiilor necesare pentru protejarea securității energetice a României în fața schimbărilor climatice.

Conferința este transmisă live pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, Income Magazine și Jurnalul, iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.