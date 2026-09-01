Premieră în China. Panourile solare instalate au depășit capacitatea centralelor pe cărbune. Cât de mult în urmă a rămas Europa

2 minute de citit Publicat la 22:04 01 Sep 2026 Modificat la 22:07 01 Sep 2026

China a raportat prima dată o capacitate instalată de energie electrică din sursă solară mai mare decât cea a centralelor pe cărbune. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

China a înregistrat o creștere explozivă a capacității instalate de energie regenerabilă, în timp ce ponderea cărbunelui în mixul energetic al țării a scăzut treptat în ultimii ani, relatează Euronews. Capacitatea de producție a energiei solare din China a depășit pentru prima dată în istorie capacitatea centralelor electrice pe cărbune.

„La sfârșitul lunii iulie a acestui an, capacitatea instalată de energie solară a Chinei a ajuns la 1,286 miliarde de kilowați. Pentru prima dată, capacitatea instalată de energie fotovoltaică a depășit-o pe cea a centralelor pe cărbune, (energia solară) ajungând astfel cea mai mare dintre categoriile de surse de producție a energiei electrice din țară”, a anunțat Administrația Națională a Energiei din China (NEA).

Potrivit aceleiași instituții, capacitatea instalată a centralelor electrice pe cărbune din statul comunist se ridica la 1,285 miliarde de kilowați.

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Producția de energie solară a crescut cu 15,5% în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și a ajuns la 802,4 miliarde de kilowați-oră. Asta înseamnă aproximativ o optime din producția totală de energie electrică a țării, a precizat NEA într-un alt comunicat.

China este cel mai mare poluator global cu gaze cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice. Țara s-a angajat să atingă vârful emisiilor de carbon până în 2030 și să atingă neutralitatea climatică până în 2060.

În comunicatele citate, autoritățile chineze nu au precizat care a fost producția totală de energie electrică pe bază de cărbune în primele șapte luni ale acestui an.

NEA a indicat că atât capacitatea instalată de energie solară a Chinei, cât și producția de energie electrică „au menținut o tendință constantă de creștere rapidă”, iar energia solară joacă un „rol din ce în ce mai important” în asigurarea furnizării de electricitate și în impulsionarea tranziției energetice.

Electricitatea produsă din cărbune a scăzut în China în 2025

Timp de decenii, cărbunele a fost principala sursă de producție a energiei electrice în China și un factor esențial al emisiilor care contribuie la încălzirea planetei.

Însă producția de energie electrică pe bază de cărbune a scăzut cu aproape 2% în 2025, în ciuda creșterii cererii, a relatat AFP la începutul acestui an.

A fost prima scădere înregistrată în șase ani, iar unii analiști au punctat că este pentru prima dată în istorie când producția de energie pe bază de cărbune scade, în paralel cu creșterea cererii de electricitate în China.

Anul trecut, China a instalat un nivel record de 315 gigawați de capacitate solară și 119 gigawați de capacitate eoliană. Acestea reprezintă peste 80% din totalul noilor capacități instalate de producție a energiei electrice, potrivit Consiliului pentru Electricitate din China.

Cum se compară Europa și China în ceea ce privește producția de energie

Țările UE rămân în urma Chinei în ceea ce privește energia regenerabilă, în parte pentru că statul comunist și-a început tranziția către energia curată mult mai devreme.

De exemplu, în 2023, China a instalat între 180 și 230 de gigawați de capacitate solară, față de 58 de gigawați instalați în toate țările europene la un loc.

În plus, țara deține o mare parte din producția componentelor pentru tehnologiile curate și din brevetele aferente, aspect care face o diferență semnificativă în ceea ce privește rapiditatea și costurile cu care acestea pot fi instalate. Mai trebuie menționate și costurile mai mici cu forța de muncă.

Rețeaua energetică a Chinei este, de asemenea, mai eficientă în gestionarea energiei provenite din surse multiple, în timp ce rețeaua Europei a fost descrisă de mulți specialiști drept „învechită”.