Nicuşor Dan, despre reținerea lui Călin Georgescu: E o acuzație de înșelăciune, e reponsabilitatea DIICOT să lămurească faptele

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, a fost scos luni din sediul DIICOT având cătuşe la mâini Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni seară, la New York, pe tema reţinerii fostului candidat la preşedinţie Călin Georgescu, că este atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi că respectă prezumţia de nevinovăţie.



Întrebat despre raportul legat de anularea alegerilor și cum vede actuala situație, Nicușor Dan a declarat : "Sunt două lucruri complet diferite. Din ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, acest dosar nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumpția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională."

Întrebat ce mesaj are pentru acei oameni din societate care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului, preşedintele Dan a spus că "unul de înţelegere, chiar de simpatie".



"Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc. Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi, în mandatul ăsta, acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional", a afirmat Dan.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, a fost scos luni din sediul DIICOT având cătuşe la mâini, după ce a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri.



Înconjurat de mascaţi şi jurnalişti pe treptele din faţa sediului DIICOT, Georgescu şi-a salutat susţinătorii, ridicând mâinile încătuşate deasupra capului, fără să facă declaraţii.



În dosar a fost reţinut şi un complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi au fost duşi în Arestul central al Capitalei, iar marţi vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestarea preventivă pentru 30 de zile.



"La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a doi inculpaţi, cetăţeni români, cu vârstele de 64 şi 47 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite şi ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două paşapoarte şi o legitimaţie), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile", a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.