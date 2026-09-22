Nicuşor Dan, despre discuţia cu investitorii americani: Îngrijorări mai mari erau pe partea politică. Au întrebat când vom avea guvern

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat luni cu reprezentanţi ai companiilor, băncilor şi fondurilor de investiţii americane care investesc în obligaţiuni româneşti şi le-a răspuns îngrijorărilor legate de situaţia politică, mai mari decât cele legate de situaţia financiară.

"Am avut azi o întâlnire cu românii din sectorul tehnologic din Statele Unite. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Statele Unite, prezentându-le oportunităţi pentru România. Am avut o întâlnire cu oameni din zona financiară, organizată de J.P. Morgan, instituţii financiare care împrumută România, pentru a le spune pe unde suntem", a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă.



Întrebat dacă aceştia s-au interesat de ce România nu are guvern, Nicuşor Dan a răspuns afirmativ.



"A fost o discuţie cu reprezentanţi ai companiilor, băncilor, fondurilor de investiţii care investesc în obligaţiuni româneşti, la un nivel mai înalt decât cele care au loc în mod curent la Bucureşti.

Şi bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică. Domnul ministru (Alexandru) Nazare şi domnul (Radu) Burnete au răspuns la cele legate de financiar.

Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiar stăm foarte bine faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns - în esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică", a spus Nicuşor Dan.



Preşedintele Dan a recunoscut că a făcut unele estimări pentru investitorii americani privind perioada în care România va avea un guvern, dar a refuzat să le facă publice.

”M-au întrebat şi le-am făcut nişte estimări”, a subliniat şeful statului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat, luni, pe președintele Nicușor Dan pentru nominalizările făcute pentru funcția de prim-ministru de la începutul mandatului său. Liderul PSD a declarat în exclusivitate la Antena 3 CNN că toți candidații nominalizați până acum sunt de dreapta și a afirmat că acest lucru „nu e chiar corect”. El a precizat că, la negocierile de la Cotroceni, i-a cerut președintelui să-i încredințeze mandatul de prim-ministru, în calitate de lider al partidului care are cei mai mulți parlamentari.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților. Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi. Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate astăzi după ședința Biroului Permanent Național.