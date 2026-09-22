Nicuşor Dan, despre un guvern PSD-AUR: Suntem în intervalul de 10 zile, să ne concentrăm pe această nominalizare. Sunt şi alte variante

Nicuşor Dan, spune despre un guvern PSD-AUR, că nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni seară, la New York, că în prezent preferă să se concentreze pe şansele actualei sale nominalizări la funcţia de premier de a forma guvernul şi să nu comenteze variantele care ar putea interveni în eventualitatea unui eşec.



"Eu am desemnat un prim-ministru şi, aşa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă. Bineînţeles, un guvern care să păstreze direcţia pro-occidentală şi să păstreze obligaţiile pe care România şi le-a luat, inclusiv în ceea ce priveşte traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun, şi, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în faţa Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluţie care să treacă de votul Parlamentului", a spus preşedintele Dan întrebat dacă Siegfried Mureșan ar trebui să își depună mandatul dacă nu obține 233 de voturi, așa cum a declarat Kelemen Hunor.

În conferința de presă din contextul Adunării Generale a ONU, Preşedintele s-a declarat convins că programul de guvernare al lui Siegfried Mureşan "va fi unul adaptat realităţilor".



Nicuşor Dan a refuzat să comenteze asupra eventualităţii unui guvern format de PSD şi AUR sau alte variante care pot apărea în urma eşecului actualului premier desemnat de a obţine majoritatea în parlament pentru un nou guvern.



"În primul rând suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni pe care dumneavoastră le menţionaţi, sunt multe altele. Şi nici PSD şi AUR împreună nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece", a subliniat preşedintele.



El s-a declarat totuşi dispus să reia discuţiile cu partidele, dacă actuala desemnare nu va fi una încununată de succes.



"Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil. Şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele", a mai spus Nicuşor Dan.

Întrebat care ar fi aceste ipoteze, în afară de anticipate, Nicușor Dan a răspuns: "Da, multe altele, tehnocrat, rotative și toate astea pe care le știți și dumneavoastră."

Întrebat într-un interviu la Antena 3 CNN dacă până în 2028 ar putea exista un guvern PSD-AUR, Grindeanu a răspuns: "Mi-e greu să răspund la această întrebare. Legitim, prin voința românilor care au spus că PSD cu 22%, apropo de sondaje... Eu nu aș exclude această variantă, sigur, dar deocamdată trbuie să facă niște lucruri cei de la AUR și le-am mai spus aceste condiții și doi să își dorească să facă parte din guvern. Că ei vor în opoziție, să critice non-stop".

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat, luni, pe președintele Nicușor Dan pentru nominalizările făcute pentru funcția de prim-ministru de la începutul mandatului său. Liderul PSD a declarat în exclusivitate la Antena 3 CNN că toți candidații nominalizați până acum sunt de dreapta și a afirmat că acest lucru „nu e chiar corect”. El a precizat că, la negocierile de la Cotroceni, i-a cerut președintelui să-i încredințeze mandatul de prim-ministru, în calitate de lider al partidului care are cei mai mulți parlamentari.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților. Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi. Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate astăzi după ședința Biroului Permanent Național.

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că PSD nu este „interesat” de trocuri politice, cum ar fi o rotativă guvernamentală cu Guvernul Mureșan, în schimbul votului social-democraților pentru învestirea acestuia..