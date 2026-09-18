Cele 10 zile pentru formarea unui Guvern Mureșan vor curge de luni. Nicușor Dan a anunțat când va publica decretul

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că își dorește ca Siegfried Mureșan să reușească să adune majoritate în Parlament. FOTO: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că își dorește ca Siegfried Mureșan să reușească să adune majoritate în Parlament, deși a recunoscut că " e dificil" . El a anunțat că abia de luni curge termenul de 10 zile pentru formarea unui guvern și depunerea listei de miniștri și a programului de guevrnare, pentru că atunci va ajunge în Monitorul Oficial decretul privind desemnarea.

Întrebat dacă crede că Siegfried Mureșan are șanse în contextul în care nu are majoritate în Parlament, Nicușor Dan a răspuns: "Eu îmi dorecs să reușească. E dificil dar eu îmi doresc să reușească."

El a precizat că va semna sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru.

Întrebat despre scenariul anticipatelor, Nicușor Dan a răspuns: "Haide să ne uităm la prima etapă și după să vedem."

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este cea de-a treia propunere pe care o face șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan. Anterior i-a propus pe Eugen Tomac (care s-a retras înainte de votul din Parlament) și pe Adrian Veștea, care a picat la votul de învestitură.

În declarația de presă de la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat că nu există o majoritate parlamentară conturată pentru învestirea Guvernului Mureșan.

PNL, USR, UDMR pot aduna împreună 169 de voturi, mult sub cele 233 de voturi necesare, iar fără PSD ar trebui găsite 64 de voturi din alte grupuri. În același timp, UDMR exclude sprijinul AUR și al formațiunilor radicale, iar AUR a anunțat deja că nu îl votează pe Mureșan. De aceea, PSD rămâne piesa decisivă.

Social-democrații au 126 de parlamentari, suficienți pentru a asigura fără probleme majoritatea împreună cu PNL-USR-UDMR, dar cer să intre efectiv la guvernare. Tocmai aici apare contradicția cu poziția USR și cu declarațiile făcute până acum de Siegfried Mureșan despre o guvernare alături de PSD.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să propună PSD ca în schimbul voturilor să accepte o rocadă la guvernare, în 2027, adică peste un an să se retragă Mureșan și să fie instalat premier Sorin Grindeanu, cu voturile PNL, USR și UDMR. PSD respinge însă rocada.