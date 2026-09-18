Lavinia Șandru propune turismul de sănătate drept proiect de țară: „România poate deveni un lider european și mondial”

2 minute de citit Publicat la 09:51 18 Sep 2026 Modificat la 09:51 18 Sep 2026

Mesajul a fost transmis de Lavinia Șandru, președinta BCSC al PUSL, la cea de-a XX-a Conferință Națională a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie

România are șansa de a deveni una dintre marile destinații internaționale pentru turismul de sănătate, dacă își transformă resursele balneare într-o prioritate națională și investește într-un domeniu în care dispune deja de tradiție, specialiști și un patrimoniu natural excepțional.

Mesajul a fost transmis de Lavinia Șandru, președinta BCSC al PUSL, la cea de-a XX-a Conferință Națională a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, organizată la Băile Govora în perioada 16–19 septembrie.

„Dacă România poate deveni cu adevărat competitivă într-un domeniu, la nivel european și chiar mondial, acela este turismul de sănătate. Avem resurse naturale extraordinare, stațiuni balneare cu tradiție, specialiști foarte buni și un patrimoniu pe care puține țări îl dețin”, a declarat Lavinia Șandru.

Aceasta a susținut că modernizarea stațiunilor balneare și dezvoltarea serviciilor de recuperare medicală trebuie incluse într-o strategie națională pe termen lung.

„Investițiile în stațiunile noastre balneare ar trebui să devină o prioritate națională și parte a unui adevărat plan de țară. Putem construi aici un sector puternic, care să aducă dezvoltare economică și, în același timp, să sprijine familiile din România să aibă o viață mai lungă și mai sănătoasă”, a afirmat Lavinia Șandru.

Potrivit acesteia, turismul de sănătate poate produce beneficii importante atât pentru economie, cât și pentru sistemul medical și comunitățile locale. Dezvoltarea domeniului ar însemna atragerea pacienților din străinătate, crearea de locuri de muncă, revitalizarea stațiunilor istorice și valorificarea resurselor terapeutice naturale ale României.

Băile Govora au devenit, timp de patru zile, centrul medicinei de recuperare din România. Conferința reunește medici, cercetători, cadre universitare, fizioterapeuți și alți specialiști din domeniul sănătății, iar dezbaterile sunt dedicate progreselor medicinei de recuperare, prevenției, terapiilor balneare și soluțiilor pentru creșterea calității vieții pacienților.

Managerul INRMFB, Adrian Miulescu, a subliniat că medicina de recuperare trebuie privită ca o componentă esențială a sistemului de sănătate, nu doar ca o etapă ulterioară unei boli sau unui accident.

„Medicina de recuperare înseamnă prevenție, redobândirea autonomiei și șansa pacientului de a reveni la o viață activă. Prin această conferință aducem împreună experiența specialiștilor, cercetarea și soluțiile moderne de tratament, într-o stațiune cu o tradiție balneară excepțională”, a declarat Adrian Miulescu.

Primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu, a arătat că găzduirea conferinței confirmă vocația medicală și balneară a stațiunii.

„Băile Govora revine în centrul dialogului național despre viitorul balneologiei românești. Prezența aici a unui număr important de specialiști contribuie la promovarea stațiunii, la valorificarea factorilor terapeutici naturali și la consolidarea legăturii dintre cercetarea medicală, tratamentul balnear și dezvoltarea comunității locale”, a afirmat Mihai Mateescu.

Organizarea celei de-a XX-a ediții la Băile Govora este legată și de colaborarea dintre administrația locală și INRMFB pentru preluarea și modernizarea unui imobil din centrul orașului. Clădirea urmează să găzduiască o unitate destinată recuperării medicale și terapiilor balneare.

Prin mesajul transmis la Băile Govora, Lavinia Șandru aduce turismul de sănătate în centrul dezbaterii despre domeniile în care România poate deveni competitivă internațional. Resursele naturale, medicina de recuperare și stațiunile balneare pot forma împreună un sector strategic, capabil să contribuie atât la sănătatea populației, cât și la dezvoltarea economică a țării.