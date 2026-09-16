Tanczos Barna: "Fermierii mi-au spus cu două zile înainte de protest că se încearcă confiscarea acțiunii". Ce le transmite oierilor

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Agerpres

"Fără doar și poate" a existat implicarea unor forțe politice, iar AUR, la Ziua Porților Deschise și-au asumat rolul, mai direct sau indirect, în implicarea în organizarea acestui eveniment, a declarat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. El a precizat că la o întâlnire cu fermierii la Arad, cu două zile înainte de protest, mai multe asociații i-au spus că se încearcă "confiscarea" evenimentului.

Ministrul le-a transmis fermierilor că au dreptul legitim de a protesta și de a-și susține revendicările, multe dintre acestea fiind, în opinia sa, justificate, însă le-a cerut să nu permită ca protestul să fie deturnat de acte de violență sau de persoane care încearcă să provoace conflicte. Tanczos Barna le-a transmis că autoritățile lucrează la soluționarea problemelor semnalate, inclusiv la redeschiderea exporturilor de animale vii, și că dialogul cu fermierii trebuie să continue.

Declarațiile lui Tanczos Barna:

"Fermierii au dreptul legitim să protesteze, au dreptul legitim să protesteze într-un protest organizat, anunțat, autorizat. Au dreptul să protesteze și în cazul unui protest spontan. Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente, absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei, toate încercările de confiscare a acestor revendicări legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată.



Am mai avut proteste din partea fermierilor, nu demult, acum câteva săptămâni, proteste anunțate, autorizate, un protest care s-a terminat cu un dialog constructiv de peste două ore, un protest la care eu personal am invitat asociațiile organizatoare care au anunțat protestul la un dialog aici, în Palatul Victoria, și am avut un punct de plecare și un dialog constructiv din care au rezultat acțiuni comune împreună cu fermierii.



De altfel, începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative. Am avut ședințe care au durat ore întregi. Am avut întâlniri la care au participat zeci de persoane, poate chiar și o sută.



Și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și nu au avut inițiativele noastre.



Care au fost discuțiile cu Comisia Europeană

Motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociații, inclusiv cei care au fost ieri în piață, pentru că demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene cu comisarul pe această problemă, cu domnul Olivér Várhelyi. Cu dânsul m-am văzut exact în ziua premergătoare deciziei, pentru că, atunci când am aflat de la colegii noștri, de la reprezentanță, că urmează să vină o decizie radicală de suspendare a exporturilor, am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe domnul Várhelyi, am stabilit în 24 de ore o întâlnire.



A trebuit să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată, din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană, și nu doar în cazul României, ci și în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croației, în cazul Ciprului, toate țările care se confruntă cu pesta micilor rumegătoare și cu variola la această specie.



Deci, pe plan extern, am avut două întâlniri cu domnul Várhelyi, am stabilit ce vom face în timpul vacanței de la Bruxelles, pentru că, spre neșansa noastră, două luni practic au fost pierdute din cauza faptului că și la Comisie, în iulie și august, nu se lucrează sau se lucrează într-un alt ritm, după alt program.



Deci am avut aceste două întâlniri. În baza acestor întâlniri și cu perspectiva deschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acțiune, domnul Bociu, președintele ANVSA, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României.



În baza acestor inițiative de la ANSVSA, sunt semnate deja șase tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Acestea sunt deja semnate, alte șase-șapte sunt în curs de negociere.



După aceea, tot pe plan european, pe planul Uniunii Europene, săptămâna trecută, văzând că avem situație similară cu Bulgaria, Croația, Grecia și Cipru, am generat o asociere a celor cinci țări cu inițiativa României și avem o inițiativă care o să ajungă pe ordinea de zi, pe 28 septembrie, a Consiliului de Miniștri, prin care cerem Comisiei Europene, de data asta împreună, acele lucruri pe care le-a cerut România separat: flexibilizarea legislației, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicții de mișcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporționate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicție totală. Pentru că este și cazul Bulgariei, suferă și ei de același lucru, de exemplu.



Tot pe plan internațional, văzând că vânzarea de carcase întâmpină greutăți din cauza tranzitului prin Turcia, am vizitat omologul turc. L-am vizitat, am discutat despre măsurile care se pot lua. Au venit și deciziile autorității sanitar-veterinare din Turcia, care stabilesc condițiile de tranzit.

Deci acestea sunt acțiunile pe plan internațional.



De asemenea, pe plan intern, așa cum v-am spus, am avut săptămânal întâlniri cu aceste asociații, pentru că am lucrat concret la documente care astăzi sunt finalizate, sunt în proces de aprobare sau sunt deja aprobate.



Un document de genul acesta a fost planul de acțiune. Planul de acțiune a fost prezentat săptămâna trecută, după o întâlnire cu echipa tehnică de la Bruxelles, la care am participat și eu personal. Acest plan, ieri și astăzi, este a fost în discuție cu specialiștii de la Comisie. Mâine începe dezbaterea în cadrul celor 27 de autorități, în SCoPAFF, și vineri ne așteptăm la o decizie finală.



Sunt perspective pozitive în ceea ce privește aprobarea planului de acțiune al României, primul plan din cadrul celor cinci, sau din cadrul celor cinci țări, care a fost prezentat, discutat, este supus aprobării și probabil vineri o să avem și o aprobare.



Tot în cadrul acestor discuții am inițiat o dezbatere pe un proiect de lege care să fie similar legii sectorului de suine. Acolo, în urma discuțiilor pe pesta porcină africană, s-a generat un proiect de lege care reglementează tot sectorul.



În cazul oieritului, am discutat cu asociațiile reprezentative o lege similară. Avem o variantă finală, cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor, continuând cu despăgubirile în cazuri în care, conform regulamentului european, trebuie ucise animalele.



Niciodată nicio autoritate din România nu a făcut aceste acțiuni de capul său

Sunt regulamente foarte clare care impun anumite măsuri din partea Autorității Sanitare Veterinare în cazul în care sunt focare. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90%, agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.



În toată această perioadă, cea mai mare frână a fost, practic, situația guvernului de a nu putea emite ordonanțe de urgență. Am inițiat, de asemenea, schemele de sprijin pentru fermieri, le-am discutat cu asociațiile și avem trei forme de sprijin care sunt discutate și care unele dintre ele sunt în faza de aprobare și pot fi accesate, celelalte sunt în fază de proiect și vor fi dezbătute ori de Parlament, ori vor fi aprobate de Guvern.



Primul și cel mai avansat este măsura DR-21, pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină în măsură pentru PMR (pesta micilor rumegătoare) și variolă. Am discutat măsura, condițiile cu fermierii, am stabilit care sunt criteriile de punctaj, am notificat Comisia Europeană, am obținut OK-ul de la Comisie, am primit la Comitetul de monitorizare, pe site-ul ministerului puteți regăsi regulamentul de organizare a sistemului de selecție.

Sunt convins că au fost oameni infiltrați

Sunt convins că au fost oameni infiltrați, oameni care au generat conflictul de la începutul zilei și au încercat să denatureze acest eveniment legitim al fermierilor.

Protestul a fost anunțat prima oară, dacă nu greșesc, de AI-ul pe care l-am întrebat ieri, în jur de 10-15 august.

Probabil, fermierii încearcă să țină pe agenda Guvernului și a Comisiei Europene problema lor legată de interdicția de a exporta animale vii. Este o măsură fără precedent. Când am primit interdicția, eram cel mai mare stat membru exportator de animale vii din Europa.

Acum o lună au stabilit că, pe 15 septembrie, vor reveni cu revendicările dacă nu se rezolvă problema.

Comisarii de specialitate mi-au spus că există o procedură de modificare a regulamentului și de deblocare a exporturilor. Este o procedură care durează câteva luni, iar fermierii știu acest lucru.

Totuși, au venit la un protest spontan să ne mai aducă o dată aminte că vor ca problema să fie rezolvată.

Cu o zi sau două înainte să ajungă în București, m-am întâlnit la expoziția de la Arad cu ei. Multe asociații mi-au spus că se încearcă confiscarea evenimentului și mi-au spus: motivul pentru care nu vrem să ieșim în față ca organizații și să ne asumăm organizarea este simplu- dacă vin fermierii, vom fi alături de ei, dacă nu vin ei, nu vom fi alături. Văzând că au fost fermieri, au venit și unii dintre noi.

Sâmbătă am vorbit despre protest.

Fără doar și poate, a existat o implicare a forțelor politice. Am văzut la Ziua Porților Deschise de la AUR că și-au asumat rolul, mai direct sau indirect, în implicarea în organizarea acestui eveniment.

Nu le cer să plece acasă, le-am cerut să se delimiteze de orice acțiuni de violență, vom continua dialogul cu ei. Nu cred că e cazul să protesteze pe Valea Oltului, dialogul cu Ministerul îi va ajuta.

Bociu e numit de premier, e protejat de totți miniștrii care l-au numit. Eu am lucrat cu materialul clientului, cu echipa pe care am gasit-o, am lucrat bine. I-am cerut lui Bociu implicare maximă, performanță."