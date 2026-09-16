Lavinia Șandru cere explicații în cazul locuințelor ANL din Târgu Mureș: „Familiile nu pot fi ținute ani întregi în incertitudine”

Lavinia Șandru. FOTO: Agerpres

Mai multe familii din Târgu Mureș care locuiesc de ani de zile în apartamente construite prin Agenția Națională pentru Locuințe reclamă că nu primesc răspunsuri clare privind posibilitatea de a-și cumpăra locuințele. În urma acestor semnale, Lavinia Șandru, coordonatorul Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL și liderul PUSL Mureș, a transmis solicitări oficiale către Primăria Târgu Mureș, S.C. Locativ S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe, cerând clarificarea situației.

Chiriașii susțin că nu pot afla dacă își pot cumpăra apartamentele, ce documente trebuie să depună și cum este calculat prețul de vânzare.

Potrivit articolului 10 din Legea nr. 152/1998, chiriașii locuințelor pentru tineri construite prin ANL pot solicita cumpărarea apartamentelor în care locuiesc, iar autoritățile trebuie să le răspundă în cel mult 90 de zile. În Târgu Mureș ar exista însă cereri care așteaptă de mult mai mult timp, fără ca autoritățile să fi prezentat public o procedură clară și transparentă.

Prin demersul inițiat, Lavinia Șandru solicită inventarul complet al locuințelor ANL din municipiu, situația cererilor de cumpărare depuse începând din 2015, informații privind situația cadastrală a imobilelor și formula folosită pentru stabilirea prețului de vânzare.

Agenției Naționale pentru Locuințe i s-a cerut, de asemenea, să verifice dacă autoritățile locale și-au respectat obligațiile legale.

„Sunt familii care plătesc chirie de ani de zile pentru aceste apartamente și nu găsesc niciun răspuns clar atunci când vor să își cumpere locuința în care trăiesc. Nu vom lăsa această tăcere administrativă să continue și vom urmări, prin toate mijloacele legale, ca Primăria Târgu Mureș, S.C. Locativ S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe să răspundă la fiecare întrebare din aceste solicitări”, a declarat Lavinia Șandru.

La nivel național au fost vândute până în prezent peste 11.750 de locuințe ANL, în 87 de localități. În acest context, autorităților din Târgu Mureș li se cere să explice ce împiedică soluționarea cererilor formulate de chiriași.