Luca Niculescu anunță negocieri cu partidele și prioritățile programului de guvernare: "Pornesc de la următoarea întrebare"

Luca Niculescu anunță negocieri cu partidele și prioritățile programului de guvernare. FOTO: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat miercuri, pe Facebook, că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare. El a precizat că, dincolo de negocierile privind majoritatea și numele miniștrilor, urmărește soluții pentru echilibrul politic și economic al țării.

"Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România", a transmis Niculescu.

Premierul desemnat spune că pornește de la așteptările cetățenilor față de un guvern. "Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic", a scris acesta.

Printre prioritățile enumerate se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Niculescu a subliniat că trebuie găsite răspunsuri și pentru problema prețurilor la energie.

"Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii", a afirmat el.

"Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează", a explicat acesta.

În privința consultărilor, premierul desemnat a spus că vrea să se ajungă la un program realist. "Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist", a precizat el.

Niculescu a promis că rezultatul discuțiilor va fi făcut public.

Prima întâlnire dintre Niculescu şi reprezentanţii PSD va avea loc cel mai probabil joi

Potrivit unor surse politice, Niculescu l-a sunat pe Grindeanu, iar cei doi au vorbit la telefon. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi.



Sursele citate au menţionat că la întâlnire social-democraţii vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare şi componenţa viitorului Executiv. La rândul lor, reprezentanţii PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum şi condiţiile în care formaţiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilităţi între cele două părţi, discuţiile vor continua prin alte întâlniri şi negocieri



Sursele politice au precizat că prima discuţie se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca, în zilele următoare, PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare.



Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat marţi în Monitorul Oficial al României.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți că, PSD vrea o schimbare a direcției de guvernare și a afirmat că partidul condiționează intrarea într-un eventual nou guvern de includerea în programul de guvernare a celor 10 măsuri din „decalogul” PSD, stabilit în cadrul Consiliului Politic Național de la Sinaia, la finalul lunii august.

Totodată, Sorin Grindeanu a spus că participarea PSD la viitorul guvern depinde de schimbarea direcției de administrare a țării și a adăugat că, în lipsa acesteia, partidul nu va vota noul guvern și nu va avea miniștri în Executiv.

Desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru de către Nicuşor Dan a provocat reacţii diferite în rândul partidelor pro-europene, luni seara, la fel ca şi precizarea făcută de Preşedintele Nicuşor Dan despre faptul că premierul desemnat va avea libertatea să decidă ce fel de guvern îşi doreşte - politic sau tehnocrat. Potrivit informaţiilor obţinute de Antena 3 CNN, Niculescu şi-ar dori un guvern hibrid, adică format şi din politicieni şi din tehnocraţi.

Reacțiile partidelor au fost diferite. PNL nu votează guvernul dacă tabăra anti-Bolojan e luată la guvernare, UDMR nu vrea în guvern doar cu PSD și nu votează dacă votează AUR sau SOS, iar USR nu votează un guvern din care face parte PSD.