Surse: Luca Niculescu ar vrea un guvern hibrid politic-tehnocraţi. În PSD este nervozitate. Bolojan ar vota, dar are o condiţie

Luca Niculescu şi Nicuşor Dan. Foto: Presidency.ro

Desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru de către Nicuşor Dan a provocat reacţii diferite în rândul partidelor pro-europene, luni seara, la fel ca şi precizarea făcută de Preşedintele Nicuşor Dan despre faptul că premierul desemnat va avea libertatea să decidă ce fel de guvern îşi doreşte - politic sau tehnocrat. Potrivit informaţiilor obţinute de Antena 3 CNN, Niculescu şi-ar dori un guvern hibrid, adică format şi din politicieni şi din tehnocraţi.

Surse din PSD au declarat pentru Antena 3 CNN că anunţul de la Cotroceni a avut drept consecinţă o mare iritare în rândul partidului, care se aştepta ca luni seara să fie numele lui Sorin Grindeanu cel anunţat de Nicuşor Dan drept prim-ministru nominalizat.

Sursele citate susţin că social-democraţii nu ar vrea să intre în acest guvern, în condiţiile în care ei au respins până acum ideea unui cabinet tehnocrat, dar mai ales nu vor să intre singuri la guvernare. Au existat discuţii repetate despre acest lucru între Sorin Grindeanu şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, pentru ca Uniunea să accepte să participe la o guvernare PSD-UDMR. Parlamentarii maghiari au refuzat însă de fiecare dată această variantă, pentru că nici ei nu îşi doresc să participe la o guvernare formată doar din două partide.

De altfel, delegaţia UDMR i-a transmis acest lucru lui Nicuşor Dan şi luni, la consultările care au avut loc la Palatul Cotroceni. UDMR însă va vota guvernul, dar cu condiţia să ca acesta să nu fie votat de AUR sau SOS.

PSD a convocat deja o şedinţă a conducerii pentru ziua de marţi, în care va lua o decizie despre negocierile cu Luca Niculescu. "Dacă programul de guvernare e unul bun, nu cu austeritatea lui Bolojan, PSD ar putea sa voteze guvernul", spun social-democraţii.

Partidul Naţional Liberal va lua o decizie referitoare la votul de învestitură a Guvernului pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu, după ce va analiza programul de guvernare şi echipa propusă de acesta, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.



"Partidul Naţional Liberal ia act de decizia preşedintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuţii cu premierul desemnat şi vom analiza programul de guvernare, priorităţile asumate şi echipa pe care o va propune. Ulterior discuţiilor şi analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură", a anunţat Ionel Bogdan, pe Facebook.

Ilie Bolojan a pus însă deja o condiţie pentru ca PNL să voteze guvernul Luca Niculescu: să nu facă parte din el liberalii din aripa conservatoare a partidului, adică cei din gruparea Veştea. Dacă aceştia vor fi cooptaţi în Cabinet, Guvernul nu va putea trece de votul din Parlament fără a-i convinge şi pe liberalii lui Bolojan să îl susţină, la fel cum nu poate să obţină cele 233 de voturi necesare în Parlament fără sprijinul PSD.

Luca Niculescu a anunţat, luni seara, că începe negocierile cu partidele, pentru formarea unei majorităţi parlamentare: "Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care vrem să le punem în practică".