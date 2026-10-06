Lista de condiții pe care fiecare partid i le pune lui Luca Niculescu. Se conturează varianta unui guvern tehnocrat

Premierul desemnat Luca Niculescu va începe negocierile pentru găsirea unei majorități. Foto: INQUAM Photos/George Călin

La o zi după desemnarea lui Luca Niculescu de către președintele Nicușor Dan, și înainte ca acesta să poarte discuții oficiale cu partidele politice, se conturează tot mai mult varianta unui guvern tehnocrat. „Liniile roșii” ale partidelor din fosta coaliție îl forțează pe Niculescu să își construiască un executiv format din specialiști, fără apartenență politică, o variantă luată în calcul inclusiv de președintele Nicușor Dan care a declarat după desemnare că Niculescu are „libertatea” să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic. Negocierile care vor începe cel mai probabil joi vor contura imaginea finală a Cabinetului Niculescu și cum se vor împărți inclusiv funcțiile în eșaloanele doi și trei.

Fiecare partid din fosta Coaliție a pus deja condiții înaintea negocierilor, în timp ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu, același lucru l-a transmis și Diana Șoșoacă despre parlamentarii SOS România.

Condițiile puse de partide arată o nouă ecuație imposibilă care să ducă la un guvern politic condus de Luca Niculescu.

Ce știm:

Luca Niculescu ar prefera un guvern hibrid politicieni-tehnocrați;

PSD intră în guvern doar dacă nu e singur. Ar preferă să fie și tabăra anti-Bolojan din PNL sau măcar UDMR;

PNL nu votează guvernul dacă tabăra anti-Bolojan e luată la guvernare;

UDMR nu vrea în guvern doar cu PSD și nu votează dacă votează AUR sau SOS;

USR nu votează un guvern din care face parte PSD;

Toate condițiile puse de fiecare partid exclud posibilitatea unei colaborări politice care să ducă la formarea unei majorități de 233 de voturi în Parlament.

Însă, partidele încep să considere varianta guvernului tehnocrat o soluție pentru a depăși criza politică și pentru a rezolva o parte din problemele grave cu care se confruntă România, fie și pentru câteva luni „de viață” a Guvernului Niculescu.

În ședința conducerii PSD de marți a fost discutată inclusiv varianta guvernului tehnocrat. PSD și-ar dori să intre în guvern, însă nu toți liderii partidului ar fi de acord cu asta. De asemenea, câțiva lideri au vorbit deschis despre „incompatibilitatea” premierului desemnat cu „electoratul PSD”.

După ședința Biroului Politic Național, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a declarat la Antena 3 CNN că nu exclude ca social-democrații să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, format doar din tehnocrați. El a spus că PSD are în acest moment o linie roșie clară: fără continuarea politicilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan.

„Sunt toate variantele pe masă, tocmai de asta noi am decis să îi dăm un mandat larg lui Sorin Grindeanu și echipei de negociere ca să vadă în primul rând ce are de spus Luca Niculescu”, a declarat Zamfir.

Surse din partid susțin că PSD ar putea da „un vot condiționat” pentru un guvern tehnocrat. Condiția PSD ar fi ca întreg guvernul să fie format din specialiști, inclusiv în eșaloanele doi și trei, de unde să plece oamenii PNL și USR. Aceste lucruri vor fi discutate la negocierile de joi cu Luca Niculescu.

PNL nu a luat încă o decizie în legătură cu mandatul partidului la discuțiile cu premierul desemnat. Surse din PNL susțin însă că partidul ar putea vota guvernul cu condiția ca din acesta să nu facă parte liberali din tabăra anti-Bolojan. Motivul: Ilie Bolojan se teme că în interiorul partidului s-ar putea forma un nou pol de putere în jurul celor care vor avea acces la funcții și resurse. De asemenea, nu este clar dacă PNL este dispus să voteze un guvern din care face parte PSD. În privința guvernului de tehnocrați, Ilie Bolojan a declarat recent că ar putea susține un astfel de executiv. Președintele PNL a mai declarat însă și în trecut că e de acord cu o astfel de variantă, însă ulterior s-a răzgândit susținând că miniștrii propuși în guvernul Tomac sunt, de fapt, oamenii PSD.

USR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care face parte PSD sau în care se regăsesc miniștri „paravan” ai PSD. Nici liderii USR nu au discutat oficial mandatul de negociere cu premierul desemnat.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat marți că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului şi spune că, altfel, „ţara intră într-un blocaj”, el precizând că a avut deja o discuţie telefonică cu premierul desemnat, dar de la care nu a aflat dacă va propune miniştri politici sau „mai puţin politici”.

Referitor la susţinerea UDMR pentru un guvern condus de Luca Niculescu, Kelemen Hunor a declarat că decizia va fi luată după discuţiile din următoarele zile cu premierul desemnat.

„Vom discuta cu premierul desemnat, vrem să înţelegem ce guvern vrea să formeze, vrem să vedem ce deziderate va propune pentru următorii doi ani, care sunt măsurile, care este direcţia şi care sunt urgenţele cu care doreşte să înceapă guvernarea. (...) Dacă domnul Luca Niculescu va reuşi să cristalizeze o majoritate cu PSD, cu PNL şi cu UDMR, nu numai că va trece guvernul, dar va avea şi posibilitatea de a face lucrurile în ritm rapid”, a spus liderul UDMR.

Pentru a ajunge la Palatul Victoria, Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Acestea pot fi asigurate doar dacă PSD și PNL votează Guvernul. Fără unul dintre cele două partide, șansele lui Niculescu sunt minime.