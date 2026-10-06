Un lider PSD anunță că partidul ar putea vota un guvern tehnocrat condus de Luca Niculescu: „Toate variantele sunt pe masă”

Daniel Zamfir a mai precizat că nu exclude nici un guvern exclusiv tehnocrat condus de Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la Antena 3 CNN că nu exclude ca social-democrații să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, format doar din tehnocrați. El a spus că PSD are în acest moment o linie roșie clară: fără continuarea politicilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan.

„A fost o serie de opinii, dar toată lumea acolo și-a vărsat năduful pe nominalizarea lui Nicușor Dan. Evident că suntem nemulțumiți, suntem frustrați, unii chiar revoltați pentru că după 5 nominalizări din zona de dreapta, președintele României nu a considerat să nominalizeze pe candidatul PSD care până la urmă are cel mai mare număr de voturi în Parlamentul României. După ce și-a exprimat fiecare frustrările am analizat cam care sunt variantele ca PSD să fie parte a unei soluții și să deblocăm această situație în care suntem astăzi.

Eu cred că toată această discuție a fost una extrem de utilă pentru că practic cam toți colegii aveau dreptate. Și cei care spuneau că nu putem intra la guvernare în orice condiții și e firesc acest lucru. Sorin Grindeanu a sintetizat foarte bine ce am stabilit noi acolo: noi nu putem să intrăm la guvernare sau să votăm un guvern care nu schimbă direcția în care Ilie Bolojan a dus țara. Condiția cea mai importantă ca să votăm sau să intrăm la guvernare este să fim siguri că Luca Niculescu va schimba traiectoria României”.

Întrebat despre opțiunile PSD, Daniel Zamfir a spus: „Sunt toate variantele pe masă, tocmai de asta noi am decis să îi dăm un mandat larg lui Sorin Grindeanu și echipei de negociere ca să vadă în primul rând ce are de spus Luca Niculescu. Acesta este de cu totul altă factură față de Siegfried Mureșan și am decis cu toții ca Luca Niculescu, când ne va contacta, să vină și să ne spună care sunt intențiile domniei sale și cum vede schimbarea de direcție pe care PSD o dorește”.

Daniel Zamfir a mai precizat că nu exclude nici un guvern exclusiv tehnocrat condus de Luca Niculescu.

„Nu excludem nimic în momentul ăsta. Excludem un singur lucru: ca Luca Niculescu să continue cu programul pe care l-a avut Ilie Bolojan, și anume austeritatea. Asta exclude PSD”.