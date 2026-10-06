Kelemen anunţă că Luca Niculescu l-a sunat marţi, dar UDMR n-a fost invitat la guvernare: Putem să susţinem şi fără să fim în interior

Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului şi spune că, altfel, "ţara intră într-un blocaj", el precizând că a avut deja o discuţie telefonică cu premierul desemnat, dar de la care nu a aflat dacă va propune miniştri politici sau "mai puţin politici", notează Agerpres.

Kelemen Hunor a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, că "după o sută cinzeci şi ceva de zile, toată lumea aşteaptă ca România să aibă un guvern cu puteri depline, fiindcă aşa cum s-a întâmplat până acum nu mai poate continua".

"România nu a cunoscut o astfel de criză guvernamentală niciodată, mai ales după 1989, după căderea comunismului. (...) Conjunctura regională internaţională nu este una favorabilă nici pentru România, nici pentru celelalte state. Războiul din Orientul Mijlociu, războiul dintre Rusia şi Ucraina, încetinirea economiei europene şi pe noi ne afectează extrem de dur. Neavând guvern cu puteri depline, din luna mai acest guvern interimar nu are puterea de a da ordonanţe de urgenţă, de a iniţia proiecte de legi, de a iniţia politici publice şi, încet, toată ţara intră într-un blocaj", a spus liderul UDMR.

El a făcut apel la dialog între partidele din Parlament.

"Responsabilitatea noastră este să găsim o soluţie, în continuare să purtăm un dialog toate partidele din Parlamentul României şi să găsim acel compromis în urma căruia se poate învesti un guvern cu puteri depline", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a declarat că rectificarea bugetară trebuie să fie prioritatea viitorului guvern, pentru că în următoarele săptămâni unele instituţii rămân fără bani.

Referitor la susţinerea UDMR pentru un guvern condus de Luca Niculescu, Kelemen Hunor a declarat că decizia va fi luată după discuţiile din următoarele zile cu premierul desemnat.

"Vom discuta cu premierul desemnat, vrem să înţelegem ce guvern vrea să formeze, vrem să vedem ce deziderate va propune pentru următorii doi ani, care sunt măsurile, care este direcţia şi care sunt urgenţele cu care doreşte să înceapă guvernarea. (...) Dacă domnul Luca Niculescu va reuşi să cristalizeze o majoritate cu PSD, cu PNL şi cu UDMR, nu numai că va trece guvernul, dar va avea şi posibilitatea de a face lucrurile în ritm rapid", a spus liderul UDMR.

Ce au discutat Kelemen Hunor şi Luca Niculescu

Kelemen Hunor a declarat că a fost sunat, marţi dimineaţă, de Luca Niculescu, dar UDMR nu a fost invitată la guvernare şi nici nu i s-a spus dacă vor fi miniştri politici sau "mai puţin politici" în viitorul guvern.

"Putem să susţinem un guvern şi fără să fim în interiorul Guvernului", a spus liderul UDMR.

El a amintit că "singura linie roşie (a UDMR - n.r.) este majoritate fără AUR şi SOS".

Kelemen Hunor a mai declarat că Niculescu "are capacitatea de a apropia punctele de vedere din mai multe părţi" şi crede că va încerca să obţină sprijinul PSD şi PNL.

"Luca Niculescu nu a avut poziţii de adversitate nici cu unii, nici cu alţii, fiind diplomat, fiind un om care permanent caută dialogul", a spus el.

De asemenea, Kelemen Hunor a declarat că nu crede că urmează alegeri anticipate dacă acest guvern nu va trece de Parlament.

"Cred că anticipatele nu rezolvă nimic şi eu sper că preşedintele va mai desemna un prim-ministru", a spus liderul UDMR.

Preşedintele UDMR se află la Arad pentru a participa, în cursul serii, la comemorări organizare de comunitatea maghiară în Parcul Reconcilierii unde, la baza Statuii Libertăţii - monument dedicat celor 13 generali executaţi în Cetatea Aradului la 6 octombrie 1849, - vor fi depuse coroane de flori.

Csoma Botond: Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut Siegfried Mureșan

Un Guvern format în jurul lui Luca Niculescu ar avea mai mari șanse să fie învestit decât cel al lui Siegfried Mureșan, consideră liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care a precizat că formațiunea sa va decide în forurile statutare cum va vota.

'Avem o condiție în privința majorității: reiterez, să nu avem nevoie de extremiști la învestire. Asta e prima condiție. Sigur, trebuie să discutăm pe programul de guvernare, să aibă și un capitol privind drepturile minorităților naționale. În toate guvernările la care am participat, totdeauna în programul de guvernare am avut un asemenea capitol. Trebuie să discutăm despre rectificarea bugetară, legea salarizării unice, bugetul pe 2027, eventualele majorări la pensii, măcar cu rata inflației, în 2027, dacă există spațiu bugetar, desigur. (...) O dată, trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aceea putem discuta toate aceste aspecte. Dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan. (...) E o diferență acum. E și scena politică foarte tensionată. (...) Trebuie să vedem și domnul Luca Nicolescu ce planuri are. Și depinde cine mai vine la guvernare. Și de asta depinde decizia noastră', a declarat Csoma Botond, marți, la Parlament.

UDMR nu a luat încă o decizie dacă va avea miniștri în Guvern, dar 'mai degrabă nu'.

'Încă n-am luat o decizie în forurile statutare, dar eu cred că mai degrabă nu. Trebuie să vedem odată ce Guvern propune domnul Luca Niculescu. Am înțeles că a primit mână liberă de la domnul președinte, poate să vină cu un guvern politic, poate să vin cu un guvern de tehnocrație, poate să fie și un hibrid, între politic și tehnocrați. Vom decide', a spus deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, 'ar trebui să fie cumva un Guvern politic, pentru că într-o democrație deciziile trebuie asumate politic'.

'Dacă nimeni nu vrea să intre, atunci ar putea fi și un Guvern de tehnocrați. Dar, de exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu PSD, pentru că am fost în această coaliție de trei partide care l-au propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum, să schimbăm macazul, ar fi destul de ciudat, să spun așa, în condițiile în care, din punct de vedere politic, nimic nu s-a schimbat între timp. Și, sigur, trebuie clarificate aceste aspecte, dar eu sunt încrezător, sper ca și PSD și PN să-și flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi', a punctat deputatul UDMR.

El a menționat că va fi mai greu pentru un Guvern pur tehnocrat să găsească majorități pe diferite proiecte în Parlamentul României, în timp ce pentru un Guvern politic ar fi mai ușor. 'Dar cred că cel mai important lucru este să avem un Guvern până la urmă', a punctat Csoma Botond.

Întrebat despre cine este vorba când se referă la forțele extremiste, care ar trebui excluse de la o majoritate în Parlament, deputatul a arătat că în principal se referă la AUR și S.O.S.

Referitor la cei care ar putea pleca din AUR și S.O.S. în aceste zile, el a spsu că 'acolo nu avem ce face, pentru că de 36 de ani există acest fenomen în politica românească'.