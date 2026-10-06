STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Luca Niculescu are profil de tip Cioloș”. Simonis: „Asocierea cu Nicuşor Dan începe să dăuneze”

Liderii PSD au discutat dacă să intre în Guvernul Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu

Liderii PSD s-au renunit marți în ședință pentru a discuta despre noua propunere de premier desemnat făcută de Nicușor Dan. Președintele PSD Sorin Grindeanu a cerut partidului un „mandat de negociere deschis” cu Luca Niculescu. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, în ședința PSD mai mulți lideri ai partidului s-au plâns de decizia luată de Nicușor Dan și chiar au acuzată că asocierea cu Președintele „a început să ne dăuneze”.

În deschiderea ședinței, Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor care sunt variantele pe care partidul le are în acest moment. Acesta vrea un mandat de negociere deschis și ar fi dispus să intre la guvernare dar le-a spus liderilor PSD că nu vede „un Guvern din care să facă parte doar Partidul Social Democrat”.

„Vom intra într-o perioada în care vom discuta foarte mult, vom analiza toate scenariile. Îmi declar dezamăgirea că nu am fost desemnat. Avem o desemnare de premier cu profil extern, neconflictual de tip Cioloş care n-are nicio legătură cu electoratul PSD. Nu văd un Guvern din care să facă parte doar PSD, doi- nu vreau să depindem de Bolojan. Vreau să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiţii. E suficient să avem 8 miniştri în condiţiile în care nu sunt resurse, venituri? Vreau să fim cu toţii conştienti că nu există o soluţie perfectă. Vă cer mandat deschis pentru negocieri”, a transmis acesta.

Unii dintre liderii partidului au cerut discuții deschise cu Luca Niculescu și o decizie ulterioară, inclusiv de intrare la guvernare, în timp ce alții au cerut ca PSD să nu intre la guvernare „cu orice preț”.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Un guvern de şase luni care sa deblocheze situaţia.”

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Să nu intrăm în guvern cu orice preț”.

Gheorghe Șoldan, președinte CJ Suceava: „Nu ni se va ierta dacă vom menține instabilitatea”.

Constantin Rădulescu, preşedinte CJ Vâlcea: „Să discute conducerea partidului cu Luca Niculescu şi să discutăm după”.

Alți lideri, însă, ar prefera opoziția și au criticat inculsiv „asocierea” cu președintele Nicușor Dan.

Gabriel Zetea, preşedinte CJ Maramureş: „Participare PSD în guvern cu miniştri este o greşeală. Profilul lui Luca Niculescu nu place electoratului PSD.”

Vasile Dîncu: „Aseară, Nicuşor Dan a trimis PSD în Opoziţie.”

Alfred Simonis, preşedinte CJ Timiş: „Asocierea cu Nicuşor Dan a început să ne dăuneze. După patru nominalizări de dreapta, Nicuşor Dan trebuie să înţeleagă ca nu așa trebuie sa funcţioneze relația cu PSD şi electoratul de stânga. Nu m-aş teme de opoziţie sau de anticipate”.

În final, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis că „e un moment de inflexiune pentru PSD”. „Trebuie să cântarim bine ce facem”, ar mai fi spus acesta, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.