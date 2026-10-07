Semaforul cu radar, soluția care îi oprește pe șoferii vitezomani. Cum funcționează în Brașov

Semaforul cu radar este o soluție implementată pe mai multe artere din Brașov și preluată ulterior și de alte orașe. Foto: Getty Images

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții smart city care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele.

Pe parcursul celor șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.

Printre soluțiile prezentate la Smart Urban Mobility se numără și cele dezvoltate pentru Brașov.

„Am prezentat aici, în cadrul Salonului Auto București, anumite soluții care au devenit foarte interesante pentru Brașov. Avem noroc ca în municipiul Brașov să avem ansamblul acesta de parteneriate între autoritățile publice, Poliția Națională, componenta de Drumuri Naționale, pentru soluțiile pe care le-am adus”, a explicat George Zaharia, responsabil cu proiectele de smart city și head of traffic management la Flash Lighting.

Printre acestea se află și semaforul cu radar, o soluție implementată pe mai multe artere din Brașov și preluată ulterior și de alte orașe, precum Galați și Iași.

„Avem chiar aici, în stand, prezentat semaforul cu radar, care este un echipament, o integrare pe care am realizat-o la nivelul municipiului Brașov, pe mai multe artere, care ulterior a devenit interesantă și pentru alte orașe. Galați sau Iași sunt printre orașele în care am implementat astfel de soluții”, a spus reprezentantul Flash Lighting.

Sistemul are un mecanism simplu: atunci când un șofer depășește viteza legală, semaforul din fața sa se face automat roșu.

„Atunci când circuli cu viteză pe o stradă reglementată cu o anumită viteză de circulație, atunci când depășești viteza de circulație, automat semaforul din fața ta se va face roșu, practic determinând conducătorii auto să respecte reglementările de viteză printr-o manieră foarte directă, nu prin poze, nu prin amendă, ci efectiv oprindu-i câteva secunde până să-și continue drumul”, a explicat George Zaharia.

Soluțiile de acest tip au fost extinse și în zone în care siguranța pietonilor este o problemă, inclusiv pe drumul spre Poiana Brașov, una dintre zonele în care au fost înregistrate frecvent accidente.

„După ce am implementat pe anumite zone adiacente Centrului Istoric, de exemplu strada Lungă, cu multe treceri de pietoni, multe dintre ele aflate în apropierea unităților de învățământ, următorul pas a fost acela de a le monta și s-a și întâmplat deja lucrul ăsta pe drumul spre Poiana Brașov”, a povestit George Zaharia.

Potrivit acestuia, pe acest drum au fost deja amenajate două treceri de pietoni dotate cu astfel de sisteme radar, în apropierea stațiilor de transport în comun.

„Drumul spre Poiană este, din păcate, o zonă foarte periculoasă, sunt accidente foarte frecvente, accidentele de obicei sunt cu victime și atunci există deja implementate în două zone două treceri de pietoni. În felul ăsta s-a pus în siguranță și traversarea pietonilor de pe o parte pe alta, în preajma stațiilor de transport în comun”, a concluzionat George Zaharia.

La Smart Urban Mobility, vizitatorii pot vedea pe parcursul întregii săptămâni soluții care folosesc tehnologia pentru un transport mai sigur, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor orașelor.