De ce cred experții britanici că Rusia a comis 21 din cele 22 de atacuri din Marea Neagră. Scenariu periculos pentru Bulgaria

2 minute de citit Publicat la 14:19 23 Noi 2026 Modificat la 14:19 23 Noi 2026

Navă lovită de drone, în Marea Neagră, fotografiată dintr-un avion NATO francez de supraveghere maritimă. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Forțele ruse ar fi comis 21 dintre cele 22 de atacuri asupra navelor din apropierea Bulgariei, României și a porturilor din Delta Dunării, cu scopul de a afecta comerțul Ucrainei, a declarat Thomas Alexa, analist la Ambrey Analytics, firmă britanică de securitate maritimă și evaluare a riscurilor, scrie Novinite.

Potrivit acestuia, atacurile urmăresc să blocheze exporturile ucrainene de cereale și alte produse agricole prin perturbarea rutelor maritime și, în același timp, să îngreuneze importurile de resurse energetice ale Ucrainei.

Alexa a explicat la televiziunea bulgară bTV că Ambrey Analytics stabilește responsabilitatea pentru atacurile maritime analizând capabilitățile părților implicate, condițiile care ar favoriza o operațiune și posibilele lor motive. Compania studiază și armele folosite și evaluează cine are de câștigat de pe urma unui atac.

"Când analizăm care dintre părțile aflate în război se află în spatele unui atac, ne uităm la trei criterii principale: capabilitățile, condițiile favorabile pentru desfășurarea atacului și intenția. Analizăm și sistemele de armament folosite și, cel mai important, cine are de câștigat din aceste atacuri. Pe această bază stabilim gradul de probabilitate și nivelul de încredere al evaluării noastre", a declarat Alexa.

Analistul a pus schimbarea locului atacurilor pe seama redirecționării comerțului maritim ucrainean. După ce accesul la porturile maritime ale Ucrainei a fost sever restricționat, transportul comercial s-a mutat spre porturile din Delta Dunării, iar atacurile au urmat aceleași rute.

"Urmăresc rutele comerciale spre porturile ucrainene, urmăresc navele și încearcă să perturbe comerțul. În mare măsură au reușit acest lucru în cazul porturilor maritime, iar acum vizează navele care ajung în porturile din Delta Dunării", a spus analistul.

Alexa a adăugat că după ce a analizat imaginile video cu mai multe dintre atacuri, compania a identificat armele folosite și a stabilit, cu un grad ridicat de încredere, că acestea sunt de origine rusească.

Pe măsură ce se înmulțesc zonele maritime cu risc ridicat, tot mai multe nave comerciale navighează prin apele teritoriale ale Bulgariei, României și Turciei. Traficul tot mai intens din aceste zone creează însă noi riscuri pentru navigație. Coridoarele înguste și aglomerate sunt folosite nu doar de navele comerciale, ci și de bărcile de pescuit și de ambarcațiunile de agrement.

Navigația este îngreunată și de bruiajul constant al semnalului GPS.

"Toate acestea cresc probabilitatea coliziunilor, a eșuărilor și a apropierilor periculoase dintre nave. Este foarte posibil ca o astfel de coliziune să ducă la poluare sau la avarierea infrastructurii", a avertizat Alexa.

Potrivit Ambrey Analytics, cel mai probabil scenariu pentru Bulgaria în lunile următoare este un atac în apele sale teritoriale care să provoace o scurgere majoră de petrol sau alte daune asupra mediului. Un astfel de incident ar putea avea efecte grave asupra mediului marin, pescuitului și turismului.