Nava Azov Concord, care plecase din portul Brăila sâmbătă și se îndrepta srep Izmir, Turcia, a fost lovită la 31 de km est de Krapeț. FOTO: vesselfinder.com

Comportamentul Rusiei devine tot mai nesăbuit și o „eroare de calcul semnificativă” din partea lui Vladimir Putin ar putea avea consecințe grave, a avertizat şeful serviciilor de informaţii din domeniul apărării din Marea Britanie, general-locotenentul Matthew Jones. Șeful spionajului militar britanic a adăugat că experții urmăresc incidentele în care Moscova provoacă NATO, dând ca exemplu și seria de scufundări ale unor nave comerciale în apele teritoriale ale României, relatează Agerpres.

Abordarea agresivă a preşedintelui rus Vladimir Putin faţă de Occident ar putea duce la o „eroare de calcul semnificativă”, cu consecinţe grave, a avertizat general-locotenentul Matthew Jones.

Comentariile sale au fost date publicităţii sâmbătă, în contextul în care rachete şi drone ruseşti au căzut pe teritoriul Poloniei, iar Moscova a fost acuzată că s-ar afla în spatele unei tentative de asasinat în Danemarca.

„Putin se află sub presiune”

Jones a declarat că nu consideră că Rusia urmăreşte în mod activ un război cu NATO. Șeful spionajului militar britanic a spus că Vladimir Putin se află sub presiune și au existat multe exemple de „omportament rusesc nesăbuit”.



„Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmăreşte în mod activ un război cu NATO. Totuşi, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative.

Putin se află sub presiune, iar acest lucru duce la o abordare mai fermă şi mai agresivă, pe măsură ce încearcă să ne sfideze.

Există prea multe exemple recente de comportament rusesc nesăbuit în care, dacă incidentul ar fi fost puţin diferit, consecinţele ar fi putut fi extrem de grave”, a declarat Jones la un seminar despre serviciile de informaţii de la Cambridge.

Apele României, în atenția spionajului militar britanic

El a afirmat că atacul cu drone de la aeroportul din oraşul german Leipzig a fost „cel mai flagrant exemplu recent”, de astfel de comportament nesăbuit.

Însă experţii în informaţii militare urmăresc, de asemenea, cu atenţie seria de scufundări ale unor nave comerciale în apele teritoriale ale României din Marea Neagră, a adăugat generalul-locotenent.



În ceea ce priveşte Regatul Unit, el a evidenţiat un atac incendiar - orchestrat cu sprijinul Rusiei - asupra unei afaceri ucrainene din estul Londrei, un alt incident în care o aeronavă de supraveghere RAF de tip Rivet Joint a fost „aproape doborâtă” deasupra Mării Negre, precum şi cazul de la Salisbury, care „a curmat o viaţă, dar ar fi putut avea consecinţe mult mai grave”.



Atacul cu agentul „Noviciok” i-a vizat pe fostul spion Serghei Skripal şi pe fiica acestuia, Iulia, însă a dus la decesul lui Dawn Sturgess, după ce aceasta a intrat în contact cu substanţa neurotoxică aflată într-un flacon de parfum aruncat.



„Vreau să subliniez clar că poziţia Regatului Unit este aceea că nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea naţională, precum şi pe cea a aliaţilor noştri, ori de câte ori aceasta va fi ameninţată”, a declarat Jones.



Secretarul Apărării britanic, Wes Streeting, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit de război până în anul 2030.

„Aceasta nu este o predicţie cu privire la momentul în care Regatul Unit şi aliaţii săi ar putea fi vizaţi de un atac militar, însă, având în vedere ameninţările existente, o astfel de abordare este pe deplin justificată”, a comentat Jones.



Un nou indiciu al disponibilităţii Rusiei de a acţiona pe teritoriul statelor membre NATO a apărut după ce Danemarca a anunţat că a dejucat o tentativă de asasinat asupra unui cetăţean americano-ucrainean pe teritoriul danez, un complot despre care se presupune că a fost orchestrat de serviciile de informaţii ruse.



„Suntem solidari cu Danemarca în faţa acestei tentative de asasinat revoltătoare, care a avut loc pe teritoriul unui aliat NATO. Vom continua să colaborăm cu Danemarca şi cu ceilalţi aliaţi pentru a descuraja şi a contracara încercările statului rus de a submina securitatea noastră colectivă, inclusiv prin ameninţări la adresa unor persoane”, a declarat şi ministrul de externe britanic, Ed Miliband.



Vineri dimineaţă, două rachete ruseşti şi o dronă, presupuse a fi de provenienţă rusească, au căzut în Polonia. Potrivit Varşoviei, a fost, cel mai probabil, o provocare pentru a concide cu exerciţii militare la care participă trupe din întreaga Europă - inclusiv din armata britanică - care se pregătesc pentru o eventuală misiune de securitate în Ucraina, după încheierea conflictului.