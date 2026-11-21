Țuțuianu anunță că AEP a confiscat „sume importante de bani” de la toate partidele: „Cele mai mari nereguli au fost în 2024 și 2025”

1 minut de citit Publicat la 18:37 21 Noi 2026 Modificat la 18:39 21 Noi 2026

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu. Foto: Agerpres

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat „sume importante de bani” de la toate partidele politice, a anunțat președintele instituției, Adrian Ţuţuianu, sâmbătă, la Digi24. Șeful AEP a adăugat că cele mai mari nereguli au fost depistate în anii electorali 2024 și 2025, inclusiv la PSD, partid din conducerea căruia a făcut parte.

Președintele AEP a spus că au fost găsite nereguli la toate partidele parlamentare și instituția pe care o conduce a dispus confiscarea „unor sume importante de bani”, inclusiv de la PSD.

Adrian Țuțuianu a mai spus că la finalul lunii noiembrie, AEP va publica raportul cu neregulile identificate și sumele confiscate,

„O să auziţi de dosare noi. Finalizăm în această lună controalele pe 2025. În paranteză, ca să înţeleagă toată lumea: în momentul când am ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă, controalele pe anii 2023-2024-2025 erau nefăcute, din motive electorale, pentru că instituţia s-a ocupat de altceva. Acum trebuie să facem la 275-276 de partide controale pe 3 ani de zile.(...)

La sfârşitul lunii noiembrie vom da publicităţii, vom face conferinţă de presă şi vom arăta ce am constatat în anul 2025. Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali 2024 şi 2025. Şi veţi vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, la Digi24.

Între problemele pe care le-a depistat AEP la controale se numără:

depăşirea cuantumului prevăzut de lege la donaţii;

depăşirea cuantumului prevăzut de lege la împrumuturi;

finanţarea prin donaţii care nu au fost făcute prin acte autentice;

finanţarea din subvenţiile de partid a unor activităţi care, potrivit legii finanţării partidelor politice, nu pot fi finanţate din subvenţii, ci numai din finanţarea privată;

Adrian Țuțuianu a spus că cele mai grave abateri descoperite sunt, de regulă: folosirea subvențiilor de la bugetul statului în alte direcții decât cele prevăzute de lege și, în 2024, în special, depășirea cuantumului donațiilor și împrumuturilor. „Ce este în plus se confiscă”, a spus el.

Președintele AEP a confirmat apoi că au fost sume de bani confiscate și de la PSD, partid din conducerea căruia a făcut parte. „AEP-ul nu are acţiuni împotriva unui partid politic. AEP-ul are obligaţia să verifice legalitatea finanţării”, a spus Adrian Ţuţuianu.