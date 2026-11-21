Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin şi-ar fi exprimat clar dorinţa de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a confirmat, sâmbătă, informațiile publicate de Politico, potrivit cărora Donald Trump le-ar fi spus liderilor europeni de la reuniunea Coaliției de Voință că cheltuiesc prea mulți bani pentru războiul din Ucraina. Președintele ucrainean a adăugat totuși că afirmația „nu a sunat ca o amenințare”, relatează Agerpres.

Donald Trump i-a sunat joi pe liderii europeni aflați la reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, de la bordul Air Force One. Politico a relatat că în timpul aceste discuții, președintele american s-a plâns de ceea ce a descris drept risipirea a miliarde de dolari pentru furnizarea de arme și ajutor financiar Ucrainei, într-un conflict care provoacă atât de multe victime.

Volodimir Zelenski, care a luat parte la întâlnire, a spus că preşedintele american nu a formulat observaţia ca pe o ameninţare.



„A spus că Europa cheltuieşte foarte mulţi bani şi că i-ar putea folosi pentru propriile ţări după încheierea războiului. Nu a sunat ca o ameninţare”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, înaintea unei întâlniri la Kiev cu ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting.



Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor privind încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Negocierile au fost reluate luna aceasta, la Abu Dhabi, iar Zelenski a salutat recentele declaraţii ale emisarilor americani privind implicarea Europei ca partener cu drepturi depline în procesul de pace. El a spus însă că partea americană trebuie să stabilească agenda şi data unei noi runde de discuţii.



Preşedintele ucrainean s-a arătat totodată sceptic în privinţa disponibilităţii liderului rus Vladimir Putin de a face compromisuri. „Sunt puţin mai sceptic decât americanii în privinţa faptului că el este pregătit să facă compromisuri. Asta le-am spus, de altfel, şi reprezentanţilor echipei americane”, a declarat Zelenski.



Putin nu a dat semne că ar renunţa la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul ţării în schimbul păcii. Zelenski a respins această condiţie, amintind că numeroşi militari ucraineni au murit apărând teritoriul respectiv de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.



Trump a declarat vineri, la întoarcerea la Washington, că Putin şi-ar fi exprimat clar dorinţa de a pune capăt războiului prin mijloace diplomatice. Zelenski a spus însă că nu este convins de intenţiile liderului rus şi a estimat că Moscova ar putea încerca să amâne o nouă întâlnire.



Președintele ucrainean a reiterat că este pregătit să participe la reuniunea G20 pe care Trump urmează să o găzduiască luna viitoare, la Miami, şi că ar fi dispus să poarte acolo discuţii directe cu Putin. Până în prezent, Zelenski nu a primit o invitaţie.



Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, după un bombardament rusesc soldat cu moartea a două persoane, între care un băiat de şapte ani, în oraşul Krivoi Rog. Preşedintele ucrainean a descris vizita drept un semn important de solidaritate.



Streeting a afirmat că declaraţiile lui Putin despre dorinţa de pace sunt contrazise de bombardamentele ruseşti. El a calificat, de asemenea, drept „o provocare revoltătoare” încălcarea spaţiului aerian polonez şi a îndemnat aliaţii să intensifice sprijinul pentru Ucraina.