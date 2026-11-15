Bulgaria oprește ajutorul militar pentru Ucraina și refuză să mai ofere sprijin financiar. Motivul invocat: Nu mai sunt bani

2 minute de citit Publicat la 18:58 15 Noi 2026 Modificat la 19:14 15 Noi 2026

Premierul bulgar Rumen Radev. Foto: Profimedia Images

Bulgaria nu mai are resurse financiare pentru a sprijini Ucraina și nu va mai trimite arme sau muniții din stocurile propriei armate. Anunțul a fost făcut de premierul bulgar Rumen Radev, la summitul informal al Uniunii Europene de la Dublin. Acesta a explicat că țara sa se confruntă cu probleme bugetare și nu își poate asuma noi cheltuieli pentru sprijinirea Kievului, relatează publicația bulgară Debati.bg, preluată de Kyiv Post.

Întrebat despre noul pachet de împrumuturi pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru Ucraina și despre posibilitatea ca Bulgaria să garanteze o parte din bani, Radev a declarat că țara sa se află sub procedura europeană de deficit excesiv și are resurse bugetare limitate.

Premierul a precizat însă că Bulgaria nu va bloca statele membre care vor să continue să ofere ajutor financiar Ucrainei.

Radev a spus că susține eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, dar nu este de acord cu strategia de a obține „pacea prin forță”. În opinia sa, continuarea sprijinului militar nu face decât să provoace mai multe victime, distrugeri și o escaladare a conflictului.

Bulgaria ar putea accepta doar ajutoare pentru civili, nu pentru cumpărarea de arme

Premierul bulgar a explicat că Sofia este dispusă să discute despre sprijinirea Ucrainei, dar numai dacă există garanții că banii vor fi folosiți pentru nevoi umanitare, nu pentru achiziționarea de armament.

Radev a amintit că în Ucraina trăiește o importantă comunitate istorică de etnici bulgari și și-a exprimat îngrijorarea față de pierderile de vieți omenești înregistrate în rândul acesteia de la începutul războiului.

Potrivit premierului, eventualele fonduri europene la care ar contribui Bulgaria ar trebui să fie folosite exclusiv pentru ajutor umanitar, refacerea alimentării cu energie electrică și asistență medicală.

De asemenea, dacă Sofia va accepta să garanteze o parte din noul împrumut european pentru Ucraina, va cere ca o parte dintre bani să fie direcționată către comunitatea bulgară din această țară, concentrată în special în sudul regiunii Odesa.

Radev a vorbit și despre industria de apărare din Bulgaria, care a înregistrat exporturi importante în 2022 și 2023, în primii ani ai războiului. Ulterior, livrările au scăzut, pe măsură ce cererea de pe front s-a schimbat, iar dronele au început să fie folosite tot mai mult în locul muniției clasice de artilerie.

Bulgaria și-a redus treptat sprijinul militar pentru Ucraina

Declarațiile premierului de la Dublin vin după o serie de decizii prin care Bulgaria s-a distanțat de politica de sprijin militar pentru Ucraina urmată de guvernele anterioare.

Pe 21 octombrie, guvernul condus de Rumen Radev a decis oficial să nu mai contribuie la finanțarea achizițiilor de arme letale pentru Ucraina prin intermediul Instrumentului european pentru pace. Potrivit agenției bulgare de presă BTA, Sofia a stabilit că viitoarele sale contribuții vor fi limitate la ajutorul nemilitar.

Schimbarea a început după alegerile parlamentare din aprilie, câștigate de coaliția lui Radev. Guvernele precedente sprijiniseră Ucraina inclusiv prin livrări importante de proiectile de artilerie de tip sovietic.

În iunie, ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a anunțat că intenționează să oprească toate livrările directe de arme către Ucraina.

O lună mai târziu, în iulie, Radev a retras Bulgaria din „Coaliția de Voință”, inițiativa condusă de Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea Ucrainei. Premierul a explicat atunci că războiul trebuie încheiat prin negocieri diplomatice, nu prin continuarea acțiunilor militare.

Prin declarațiile de la Dublin, Radev confirmă că Bulgaria nu intenționează să reia ajutorul militar pentru Kiev. Sofia lasă însă deschisă posibilitatea de a participa la programe europene de sprijin umanitar, cu condiția ca banii să nu fie folosiți pentru cumpărarea de arme.