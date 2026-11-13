Vicleșugul lui Radev. Cum s-a folosit premierul Bulgariei de o regulă a Bruxelles-ului ca să scape de ajutorul financiar pentru Ucraina

4 minute de citit Publicat la 23:24 13 Noi 2026 Modificat la 23:24 13 Noi 2026

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că Bulgaria nu va participa la o nouă rundă de finanțare europeană pentru Ucraina. FOTO: Hepta

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că Bulgaria nu va participa la o nouă rundă de finanțare europeană pentru Ucraina. A făcut-o chiar în fața Ursulei von der Leyen, când aceasta a fost în vizită acum două zile la Varna, scrie joi Novinite. Radev a invocat că Bulgaria se află în procedura de deficit excesiv, iar Comisia Europeană îi cere de mult timp să reducă cheltuielile.

Președinta Comisiei Europene a venit la Varna marți, într-o vizită de solidaritate. De la începutul lui octombrie, drone au lovit nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei. Von der Leyen a anunțat 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare, dar subiectul principal al conferinței de presă a devenit refuzul Sofiei de a mai trimite bani Kievului.

Întâlnirea a avut loc la scurt timp după un accident pe autostrada Trakia, soldat cu 11 morți.

Scrisoarea lui Merz

Ucraina va avea în 2027 nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro în plus, iar cancelarul german Friedrich Merz vrea ca toate statele UE să contribuie. Merz i-a scris președintelui Consiliului European, António Costa, înaintea reuniunii liderilor UE de la Dublin, din 13 noiembrie.

Potrivit Kyiv Independent, el a reclamat că ajutorul pentru Kiev este "distribuit inegal și suportat în mare parte de doar câteva state membre". Din deficitul Ucrainei, circa 45 de miliarde de euro ar urma să fie acoperite de UE, deși sursele nu cad complet de acord asupra cifrelor.

Scrisoarea nu conține amenințări directe. Totuși, Financial Times a scris că Germania condiționează aprobarea bugetului UE pentru 2028 - 2034 de acordul tuturor statelor de a finanța Ucraina.

Premierul slovac Robert Fico a numit această legătură "foarte periculoasă". Potrivit FT, patru state au semnalat că nu vor mai da bani Kievului, acestea fiind Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia. Toate patru primesc din bugetul UE mai mult decât plătesc, în timp ce Germania este cel mai mare contributor net, iar asta îi dă lui Merz o pârghie de presiune.

Nici noul guvern de la Budapesta nu a schimbat situația: Fico spune că premierul ungar Péter Magyar are aceeași poziție ca el.

Deficitul, folosit ca argument

Întrebat despre scrisoarea lui Merz, Radev a amintit mai întâi ce face deja Bulgaria. "Sprijinul Bulgariei pentru Ucraina nu a încetat niciodată, mai ales aici, la Varna", a spus el. A dat ca exemple ajutorul pentru mii de familii ucrainene, exporturile de electricitate și sprijinul pentru refacerea centralelor și a căilor ferate ucrainene. A amintit și de Chelsea 3, nava ucraineană lovită de trei drone pe 13 octombrie, în largul localității Byala. Cei 15 membri ai echipajului, șapte ucraineni și opt azeri, au fost salvați de autoritățile bulgare.

Apoi a vorbit despre bani. „În ceea ce privește asistența financiară, noi înșine ne aflăm în procedura de deficit excesiv, iar doamna Ursula von der Leyen ne-a cerut în repetate rânduri să aducem deficitul sub limita de 3%”, a declarat Radev.

Comisia a recomandat deschiderea procedurii în iunie, după ce deficitul Bulgariei a ajuns la 3,5% din PIB în 2025. Prognozele indică 4,1% în 2026 și 4,3% în 2027. Sofia are termen până în 2029 să coboare sub 3%, iar luna aceasta Comisia îi va evalua progresele.

Important este felul în care Radev a folosit acest argument, a prezentat disciplina fiscală impusă de Bruxelles drept motivul pentru care Bulgaria nu poate contribui la una dintre prioritățile UE.

Nu e prima dată când Bulgaria invocă procedura de deficit. A mai făcut-o și când a explicat de ce Sofia a oprit ajutorul militar pentru Ucraina, după 13 pachete. În plus, a numit procedura un verdict dat guvernelor dinaintea lui.

Procedura impune însă doar un plafon general al cheltuielilor, nu interzice anumite cheltuieli. Comisia chiar i-a recomandat Sofiei să folosească flexibilitatea permisă pentru cheltuielile de apărare. Radev nu a spus dacă un sprijin pentru Ucraina ar putea fi încadrat aici.

Bulgaria plătește deja o parte

Când UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2026 și 2027, 24 de state au participat, iar Cehia, Ungaria și Slovacia au fost scutite. Bulgaria a fost printre cele 24, așa că plătește deja o parte din dobânzi, estimate de Comisie la 2-3 miliarde de euro pe an pentru toate statele participante.

"Bulgaria nu blochează în niciun caz deciziile unitare ale Uniunii" a spus Radev. Sofia se află astfel la mijloc, între statele care refuză categoric și cele care contribuie. Această poziție va fi greu de menținut dacă Merz reușește să lege bugetul UE de finanțarea Ucrainei.

Von der Leyen nu a răspuns direct argumentului despre deficit. "Dacă Ucraina se oprește acum din luptă, va dispărea de pe hartă. Dacă Rusia se oprește acum din luptă, războiul se va încheia", a spus ea.

Cei doi au vorbit diferit și despre atacurile asupra navelor. Von der Leyen și Costa au acuzat deja Rusia. Radev a vorbit doar despre "escaladarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în Marea Neagră" și a spus că Bulgaria se va baza pe "fapte, nu pe insinuări preliminare".