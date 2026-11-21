„Roboții ucigași sunt deja aici”. Rusia a blocat la ONU tratatul care i-ar fi controlat. Negocierile au eșuat la cinci dimineața

4 minute de citit Publicat la 16:39 21 Noi 2026 Modificat la 16:39 21 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Eforturile de o săptămână de a conveni asupra unui mandat de negociere pentru un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, care să controleze folosirea armelor autonome, au eșuat sâmbătă dimineață, cu puțin înainte de ora 05:00, după ce negocierile purtate toată noaptea nu au reușit să depășească obiecțiile Rusiei, scrie The Guardian.

Deși o majoritate covârșitoare a statelor prezente la Conferința de revizuire a Convenției privind anumite arme convenționale, desfășurată la ONU, la Geneva, își dorea un mandat de negociere care să ducă la un tratat obligatoriu, nevoia de consens a obligat conferința să adopte o variantă mult mai slabă.

Mandatul le cere statelor doar „să elaboreze prin consens” un instrument care s-ar putea să nu implice nicio obligație juridică.

Rusia a condus opoziția, folosind încă din prima zi tactici de tergiversare de o obstrucționare fără precedent. Însă și alte puteri militare care au investit masiv în războiul bazat pe inteligență artificială, precum Statele Unite, au ezitat să se angajeze față de un protocol obligatoriu care să protejeze civilii de dronele-robot și de alte arme autonome.

Unele state au susținut că dreptul internațional umanitar este suficient. Peste 100 de state au cerut însă o nouă lege, argumentând că aceste arme ridică provocări complet noi.

Statele europene și cele din NATO, inclusiv Ucraina, dar și China și Iranul, și-au exprimat sprijinul sau disponibilitatea pentru un nou protocol.

Statele Unite au declarat că nevoia unui control uman asupra armelor autonome a fost discutată în întâlnirile din această săptămână dintre președintele Xi Jinping și Donald Trump, dar Washingtonul a ezitat să accepte un tratat obligatoriu.

Coreea de Sud, Japonia, Turcia, Marea Britanie, Franța și Germania s-au numărat printre puterile din domeniul tehnologiei de apărare care dezvoltă arme bazate pe inteligență artificială și care s-au opus unei noi legi obligatorii, pledând în schimb pentru un acord fără caracter obligatoriu.

Convenția privind anumite arme convenționale (CCW) este un for ONU aparte, care funcționează prin consens. Asta înseamnă că toate cele 128 de părți la convenție trebuie să fie de acord în unanimitate pentru adoptarea unei declarații.

Din cauza acestui prag ridicat, CCW nu a reușit să adopte nicio lege nouă de reglementare a armelor în ultimii 30 de ani, iar statele au căutat alte căi pentru a adopta tratate, cum a fost interzicerea muniției cu dispersie, în 2008.

Președintele Future of Life Institute, Max Tegmark, a declarat că liderii lumii nu s-au ridicat la înălțimea momentului în această săptămână.

„Roboții ucigași sunt deja aici”, a spus el. „Și totuși, statele au convenit că e suficient să discutăm doar despre asta, pentru al 14-lea an la rând”.

Diplomații implicați în negocieri au spus că Rusia a obstrucționat deliberat discuțiile și nu a acționat cu bună-credință, spre deosebire de delegații americani, care au căutat o cale de a ajunge la o declarație de consens.

Excluderea mai multor state nemembre de la negocieri a provocat și un protest rar întâlnit în sală, în ultima zi a conferinței, când delegația Egiptului a strigat la președintele conferinței.

Vorbind la o altă conferință, organizată de revista Atlantic, fostul consilier american pentru securitate națională John Bolton a declarat: „Ne apropiem tot mai mult de un război aproape complet fără oameni pe câmpul de luptă. Nu sunt sigur că mai avem nevoie de avioane pilotate dacă avem tehnologia potrivită pentru drone. Granițele pe care civilizația occidentală a încercat să le traseze între război și viața civilă se destramă”.

Israelul și Statele Unite au folosit, de asemenea, sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială pentru a efectua zeci de mii de lovituri în Gaza și în Iran, soldate cu un număr uriaș de victime.

Pentagonul a lovit peste 1.000 de ținte în Iran în prima zi a războiului, iar potrivit unor anchete jurnalistice, armata americană își propune să ia 1.000 de decizii de țintire asistate de inteligența artificială pe oră.

Criticii au spus că rezultatul reprezintă o ocazie ratată. Ei au subliniat că statele discută deja de 13 ani despre armele autonome, despre pericolele lor și despre nevoia unor reguli internaționale care să le restrângă și să le reglementeze, iar părți substanțiale ale unui tratat fuseseră deja stabilite.

Consiliera principală pe probleme de armament a Human Rights Watch, Bonnie Docherty, care a fost implicată direct în tratatele de succes din trecut privind interzicerea muniției cu dispersie și a armelor nucleare, a declarat pentru The Guardian că armele autonome au nevoie de o legislație obligatorie.

Ea a precizat că un tratat poate fi negociat în 15 luni și a respins propunerea Statelor Unite de a acorda cinci ani pentru stabilirea unui mandat.

Un grup de șapte state, format din Austria, Belgia, Brazilia, Irlanda, Mexic, Noua Zeelandă și Panama, a condus eforturile pentru negocierea unui tratat obligatoriu în decurs de un an.

„Nu discutăm aici despre armele viitorului. Acestea sunt deja folosite și sunt dezvoltate în continuare. Am întârziat în elaborarea acestor norme și reguli care să reglementeze sistemele de arme autonome letale”, a declarat miercuri delegatul Braziliei în plen.