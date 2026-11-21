O navă rusă, care se îndrepta spre Kaliningrad, a fost lovită de două drone în Golful Finlandei. A luat foc şi a plutit în derivă

2 minute de citit Publicat la 15:02 21 Noi 2026 Modificat la 15:17 21 Noi 2026

O navă rusă, care se îndrepta spre Kaliningrad, a fost lovită de două drone în Golful Finlandei. Foto: X Visegrád 24

Armata finlandeză a detectat sâmbătă dimineaţă un atac cu drone împotriva unei nave de marfă ruseşti în Golful Finlandei, potrivit Ministerului Apărării din ţara nordică, care şi-a informat aliaţii NATO, transmite AFP, preluat de Agerpres.

"Sâmbătă dimineaţă, Forţele de Apărare Finlandeze au detectat un atac cu drone împotriva unei nave de marfă ruseşti la vest de Suursaari, în estul Golfului Finlandei, în apele internaţionale", a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, fără a specifica originea atacului.

Finland's Defence Forces say a drone strike hit the Russian cargo ship 'Sparta II' in the eastern Gulf of Finland earlier this morning, setting it on fire. The Estonian police said the ship was sailing from St. Petersburg to Kaliningrad. It was struck in international waters west of Suursaari and has since drifted into Finnish territorial waters, where the Border Guard is leading the rescue operation and preparing for possible environmental damage. Finland's military did not say who carried out the attack. Prime Minister Petteri Orpo wrote on X that the war is "spilling over into our immediate vicinity" and that Ukraine "has the right to fight back." Russian officials said two drones hit the ship, according to Leningrad Oblast Governor Alexander Drozdenko. The strike came as Ukrainian drones reportedly attacked the Leningrad region overnight. On November 11th, Ukraine's Security Service said it carried out a strike on a Russian warship, the corvette 'Naro-Fominsk', in the same gulf, according to Finnish broadcaster Yle. Ukraine has not commented on the Sparta II. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Nava a suferit avarii, a mai declarat ministerul, fără a oferi nicio informaţie despre echipajul său.

Potrivit poliţiştilor de frontieră ai ţării, care au fost trimişi imediat la faţa locului, nava de marfă a luat foc şi a plutit în derivă către apele teritoriale finlandeze.

BREAKING: The Russian cargo ship Sparta II has been struck by Ukrainian drones in the Gulf of Finland and is now drifting toward the Finnish coasts. The vessel is under U.S. sanctions and now clearly under Ukrainian sanctions too https://t.co/S6KdCmrMic — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026

Finlanda a alertat NATO

"Situaţia nu prezintă în prezent niciun pericol pentru alte nave", au declarat aceştia într-un comunicat de presă. Ţara nordică a informat imediat NATO despre incident, a confirmat ministrul apărării.

De asemenea, au fost impuse "restricţii temporare" în spaţiul aerian şi zona maritimă din estul Golfului Finlandei.

Anterior, oficiali ruşi au declarat sâmbătă că o navă de mărfuri care se îndrepta spre Kaliningrad a fost atacată de două drone în ape neutre, în Golful Finlandei, la trei mile marine de graniţa Rusiei.

Echipajul era în curs de evacuare, iar amploarea daunelor era evaluată, a precizat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.