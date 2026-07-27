Ruta de rezervă pentru petrolul României trece prin Golful Finlandei. Ivan: Transportul este de 5-6 ori mai lung și costă mai mult

Ruta de rezervă pentru petrolul României trece prin Golful Finlandei. Foto: Hepta

Companiile petroliere au găsit o rută alternativă pentru aprovizionarea României cu petrol, în cazul în care transporturile prin Marea Neagră rămân blocate. Soluția presupune aducerea țițeiului din zona Golfului Finlandei și ocolirea Europei până în Portul Constanța, un traseu cu aproximativ 12.000 de kilometri mai lung și cu costuri semnificativ mai mari, potrivit fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Între timp, însă, Kazahstanul a anunțat reluarea operațiunilor de încărcare prin conducta Caspian Pipeline Consortium, care ajunge la terminalul de la Novorossiisk, de la Marea Neagră. Reluarea transporturilor reduce presiunea imediată asupra aprovizionării, iar ruta prin Golful Finlandei rămâne o variantă de rezervă pentru situația în care apar noi blocaje.

Bogdan Ivan a declarat că a discutat cu reprezentanții companiilor petroliere după întreruperea rutei folosite pentru o mare parte din livrările de țiței.

„Pentru a suplini această rută importantă, ei au nevoie de altă rută. M-au asigurat că au găsit o rută care costă mai mult și durează mai mult”, a spus fostul ministru.

Potrivit acestuia, petrolul ar urma să fie adus din zona Golfului Finlandei, după care navele ar trebui să ocolească Europa și să intre în Marea Neagră pentru a ajunge la Constanța.

„Ajunge în Finlanda. Sunt 12.000 de kilometri în plus ca să ajungă la Constanța. Traseul este de cinci-șase ori mai lung, plus costurile aferente”, a explicat Bogdan Ivan.

O rută asemănătoare a mai fost folosită în primăvară, după problemele apărute la terminalul de la Novorossiisk. La acel moment, transporturile din Golful Finlandei ajungeau în România cu o întârziere de aproximativ trei săptămâni, după ocolirea Europei și traversarea Bosforului.

Ivan: „Nu pot să confirm că ne îndreptăm spre penurie”

Fostul ministru al Energiei spune că nu are date care să confirme că România s-ar îndrepta spre o penurie de carburanți.

„Nu pot să confirm date că ne îndreptăm spre penurie”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta susține că, în momentul în care a plecat de la conducerea Ministerului Energiei, existau rezerve de aproximativ un milion de tone, suficiente, potrivit estimării sale, pentru două luni.

„Am lăsat un milion de tone când am plecat. Ajung pentru două luni”, a spus Ivan.

Jumătate dintre aceste rezerve se află pe teritoriul României, iar cealaltă jumătate este păstrată în alte state, din motive de securitate, potrivit fostului ministru.

El a mai precizat că, în perioada în care a condus Ministerul Energiei, nu a fost nevoie ca România să apeleze la aceste rezerve.

„Eu am fost ministru al Energiei când a debutat această criză, am luat măsuri pentru a mă asigura că nu există penurie și nu a fost. Eu mi-am făcut treaba atunci, acum este treaba ministrului interimar”, a declarat Bogdan Ivan.

Livrările Kazahstanului prin Marea Neagră fuseseră suspendate după atacuri cu drone asupra unor petroliere aflate în apropierea terminalului CPC. În urma blocajului, producția zilnică de petrol a țării s-a redus la aproximativ jumătate față de media din luna iunie. Ministerul kazah al Energiei a anunțat luni că operațiunile de încărcare au fost reluate.