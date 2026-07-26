Anticiclonul atlantic și un talveg instalat deasupra nordului Europei creează condiții pentru fenomene meteo extreme

2 minute de citit Publicat la 15:31 26 Iul 2026 Modificat la 15:31 26 Iul 2026

Zone din Italia sunt vizate de risc ridicat de tornade, conform severe-weather.com. Foto: Getty Images

Un episod major de vreme severă este prognozat duminică în nordul și centrul bazinului Mării Mediterane, precum și în regiunea Mării Adriatice, anunță severe-weather.com.

Instabilitatea atmosferică și vântul de forfecare puternic vor favoriza dezvoltarea unor furtuni extinse, capabile să producă grindină, de la mare până la foarte mare, rafale violente de vânt, tornade și ploi torențiale cu risc ridicat de inundații rapide.

Un talveg depresionar extins (adică o zonă alungită de presiune atmosferică scăzută, extinsă dintr-un centru ciclonic, n.r.) s-a instalat în nordul Europei, în timp ce un anticiclon puternic de blocaj persistă deasupra Atlanticului.

Această configurație atmosferică favorizează un episod extins de vreme severă în nordul și centrul Italiei și într-o parte a Mării Adriatice, unde sunt întrunite condiții atmosferice deosebit de instabile.

Furtunile puternice vor putea produce rafale violente și distructive de vânt, grindină de dimensiuni mari până la foarte mari - izolat chiar grindină uriașă, cu diametre de peste 10 cm - câteva tornade și, mai ales, ploi torențiale abundente, cu risc ridicat de inundații.

Tornade, grindină mare și vânt de 120 de km/h prognozate duminică, în Italia

În ultima zi a săptămânii este așteptat un episod semnificativ de vreme rea în zona Golfului Liguric, peste nordul și centrul Munților Apenini, până în Marea Adriatică, pe măsură ce unda atmosferică de altitudine traversează Alpii către nordul Mediteranei.

Furtuni puternice au fost prognozate în nordul Italiei, urmând să se intensifice și să se extindă spre Marea Adriatică.

Din acest motiv, pentru anumite regiuni au fost emise alerte de risc ridicat și moderat.

Relatarea severe-weather.com vorbește de potențial mediu de tornade, grindină cu diametrul de peste 8 cm, rafale de vânt de până la 120 km/h și precipitații de peste 150 mm în 24 de ore.

Avertismentele de risc ridicat au fost emise pentru centrul și nordul Italiei, cu extindere spre zona centrală a Mării Adriatice.

Avertismente similare vizează nord-estul Mării Adriatice, nord-vestul Croației (Istria) și sud-vestul Sloveniei.

Pentru sudul și vestul Croației, vestul și centrul Sloveniei, vestul Austriei, sudul Elveției, nordul și centrul Italiei au fost emise avertismente de risc mediu.

Aceste din urmă regiuni sunt, de asemenea, predispuse la vânt puternic, grindină mare și ploi torențiale, însă numărul furtunilor severe este estimat să fie mai redus decât în interiorul zonelor marcate cu risc ridicat.

Risc de inundații în zone turistice

O altă zonă de interes pentru fenomene severe este nordul Mării Adriatice.

Celulele de convecție succesive ar putea produce precipitații excesive pe intervale de 6–12 ore, unele modele meteorologice de înaltă rezoluție indicând acumulări de 100–200 mm pe suprafețe extinse.

Dacă aceste estimări se confirmă, pe litoralul peninsulei Istria există riscul producerii unor inundații rapide periculoase, într-o perioadă în care sezonul turistic se află la apogeu.

Fluxul puternic din sud-est la nivelurile joase ale atmosferei favorizează, de asemenea, dezvoltarea supercelulelor care generează tornade.

Risc de tornade în centrul Italiei

Potențialul maxim de tornade este estimat în partea vestică a zonei cu risc ridicat din centrul Italiei.

Potențialul pentru tornade este crescut și în cea de-a doua zonă ridicat din nordul Adriaticii, de-a lungul liniei de convergență aproape staționare, unde vântul de forfecare la altitudini joase va fi foarte puternic.

Furtuni severe izolate sunt posibile și în vestul Mediteranei, între nord-estul Spaniei și Insulele Baleare.

Alte zone vizate de vremea severă

Furtuni suplimentare sunt posibile și de-a lungul marginii sudice a undei atmosferice principale, din Țările de Jos, prin nordul Germaniei, până în Polonia.

Unele furtuni pot deveni severe, cu rafale puternice de vânt și grindină de dimensiuni mici spre medii.

De asemenea, un areal extins cu risc sporit/ridicat a fost identificat în sud-vestul Rusiei, cu posibile rafale distructive de vânt, ploi torențiale, grindină mare și, local, tornade.