Emmanuel Macron a mulţumit în limba română pentru ajutorul pompierilor trimiși de România să lupte cu flăcările în Franța

Emmanuel Macron a mulţumit în limba română pentru ajutorul pompierilor trimiși să lupte cu flăcările în Franța. Sursa colaj foto: X/Emmanuel Macron & Hepta

Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de mulțumire în limba română pentru pompierii trimiși de România să lupte cu incendiile de vegetație din sudul Franței. Lupta cu flăcările continuă şi astăzi atât în Franţa, dar şi în Spania. Din cauza incendiilor scăpate de sub control, în ambele ţări şi-au părăsit locuinţele peste 300.000 de oameni. Primăria din Bordeaux ia în calcul evacuarea completă a orașului, dacă situația o va impune.

România a trimis pompieri specializați pentru a participa la misiunile de stingere a incendiilor din Franța. 40 de pompieri români acționează în zonele critice din Franța, fiind susținuți de autospeciale de mare capacitate, cisterne, tehnică radio și aeronave fără pilot pentru monitorizarea focarelor.

"Mulţumesc, România", a scris Emmanuel Macron pe contul său de X, unde a publicat o poză cu cinci dintre pompierii români care ajută la stingerea flăcărilor din Franţa.

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a reacţionat la postarea făcută de liderul Franţei. Potrivit declaraţiilor sale, mesajul președintelui Emmanuel Macron este "o recunoaștere a profesionalismului pompierilor români care luptă alături de colegii francezi împotriva incendiilor devastatoare".

"Le mulțumesc pentru curaj, disciplină și pentru felul în care reprezintă România. Solidaritatea europeană nu este o formulă diplomatică. Este ajutor concret, oferit la timp, atunci când viețile oamenilor și comunitățile sunt în pericol. Mulțumim, domnule președinte Emmanuel Macron! Dragi pompieri, vă așteptăm acasă cu bine!", a scris Cătălin Predoiu într-o postare pe contul său de Facebook.

Potrivit autorităților, două incendii de vegetație de mari proporții au izbucnit în vestul orașului Bordeaux, unde pompierii, depășiți de amploarea situației, sunt "departe de a avea incendiile sub control".

Se ia în calcul evacuarea întregului oraş, având în vedere că vârtejurile de foc, imprevizibile, împing flăcările spre aproape un milion de locuitori.

La stingerea incendiilor din Franţa participă pompieri din România, Croaţia, Elveţia, Germania, Republica Cehă, Portugalia şi Suedia.