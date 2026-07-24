Criza majoră în Spania și Franța. „Incendiul de la Madrid nu mai poate fi controlat”. Macron a cerut ajutorul armatei

Publicat acum 1 ora si 28 minute

Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională în regiunile Madrid și Avila, acolo unde două incendii violente urmează să se unească. Guvernul de la Madrid a solicitat ajutorul UE pentru combaterea incendiilor. Incendiile au obligat deja 63.000 de persoane să își părăsească locuințele sau să rămână izolate, informează El Pais.

Incendiile de vegetație care devastează Madridul și Castilia și Leon continuă să ardă necontrolat. În Castilia și Leon sunt active nouă incendii, iar în provincia Avila trei localități au primit ordin de evacuare și alte două au fost izolate. În total, peste 8.000 de locuitori au fost evacuați, iar 5.000 au fost obligați să rămână în locuințe.

În regiunea Madrid, cele trei incendii active, care au dus la evacuarea a opt localități și la izolarea altor trei, s-au unit joi, la prânz, într-un singur front, complicând intervenția pompierilor. În regiune sunt deja 50.000 de persoane evacuate sau izolate. În total, incendiile din cele două regiuni au afectat 63.000 de locuitori.

The sky is now completely engulfed by massive, billowing clouds of dark brown and orange smoke as the wildfire in the Lège-Cap-Ferret area sends a thick plume of smoke across nearby Lacanau, Gironde Department, France.



The wildfire has already scorched around 10,000 hectares. pic.twitter.com/8aENqmWYY4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 24, 2026

„Nu excludem ca această cifră să crească în următoarele ore”, a declarat, în jurul orei 18:10, reprezentantul guvernului central în Madrid, Francisco Martin. Omologul său din Castilia și Leon, Nicanor Sen, s-a arătat îngrijorat de posibilitatea ca incendiile din cele două regiuni să se unească, afirmând că „mai este foarte puțin” până la acest scenariu.

Incendiile din Madrid nu au putut fi încă delimitate sau aduse sub control. Ele continuă să mistuie suprafețe întinse, iar autoritățile sunt îngrijorate de înaintarea flăcărilor pe timpul nopții.

Consilierul regional pentru mediu, Carlos Novillo, a recunoscut după reuniunea de după-amiază a centrului de coordonare a intervenției că incendiul din sud-vestul regiunii a ajuns în „momentul său critic” și depășește deja „capacitatea de stingere” a echipelor de intervenție.

Vântul puternic va continua încă trei sau patru ore, a avertizat reprezentantul guvernului central. În regiunea vecină, îngrijorările se concentrează asupra incendiului de la Burgohondo, care se apropie tot mai mult de Madrid.

Activarea mecanismului de protecție civilă

În aceste condiții, Spania a cerut joi dimineață Uniunii Europene să activeze mecanismul european de protecție civilă. Comisia Europeană a mobilizat patru avioane Canadair, două din Grecia și două din Italia, care urmează să ajungă sâmbătă în Spania pentru a participa la stingerea incendiilor.

Cu puțin înainte de ora 17:00, Garda Civilă a anunțat că a reținut o persoană și că investighează o a doua persoană în legătură cu incendiul de vegetație de la Burgohondo, localitate cu 1.269 de locuitori, unde flăcările continuă să înainteze.

Potrivit Gărzii Civile, cele două persoane ar fi folosit utilaje grele într-o zonă în care acestea erau interzise. O scânteie produsă de utilaje ar fi declanșat incendiul care amenință acum să se extindă și în regiunea Madrid.

Evoluția vremii va fi decisivă în următoarele ore. Ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat la ora 20:00, de la centrul de comandă din localitatea madrilenă Cenicientos, că „situația rămâne complexă” și că una dintre „prioritățile absolute” este împiedicarea unirii incendiilor din cele două regiuni.

Ministrul a explicat că vremea „nu ajută deloc”, fiind înregistrate rafale de vânt dinspre sud-vest de până la 50 de kilometri pe oră, temperaturi ridicate și o umiditate foarte scăzută. El și-a exprimat speranța că, potrivit prognozelor Agenției Meteorologice de Stat, vântul se va domoli în cursul nopții, deschizând „o fereastră importantă” pentru atacarea focului de la sol.

„Furtuna perfectă”

Președinta Comunității Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a declarat că incendiul care devastează regiunea este „cel mai grav din istoria Comunității Madrid”.

Ayuso, care s-a deplasat la centrul de comandă, a afirmat că s-a produs o „furtună perfectă” de factori care agravează incendiile, printre care vântul puternic și căldura extremă. Cele 6.000 de hectare arse, care într-o altă regiune nu ar reprezenta o suprafață la fel de mare, constituie în Madrid „o catastrofă”, din cauza densității ridicate a locuințelor și populației, a accentuat ea.

„Am intervenit în aproximativ 100 de cazuri ușoare, provocate de inhalarea fumului și de atacuri de panică. Imaginați-vă ce înseamnă pentru atât de mulți oameni să își piardă locuința”, a declarat președinta regională în fața presei.

Ea a adăugat că este încă prea devreme pentru a evalua amploarea pagubelor, dar că este vorba despre „o situație fără precedent”.

Număr uriașe de forțe desfășurat pentru lupta cu focul

Peste 1.100 de militari și 225 de vehicule și echipamente terestre ale Unității Militare pentru Situații de Urgență au fost desfășurate în Avila și Madrid. La operațiuni participă și 650 de agenți ai Gărzii Civile și 110 membri ai Protecției Civile.

Pe parcursul zilei, autoritățile au ordonat evacuarea localităților Chapineria, cu 2.705 locuitori, Navas del Rey, cu 3.420, Colmenar del Arroyo, cu 2.044, Fresnedillas de la Oliva, cu 1.883, Robledo de Chavela, cu 4.818, Zarzalejo, cu 1.946, și Navalagamella, cu 3.169. Acestea se adaugă localității Aldea del Fresno, cu 3.503 locuitori, evacuată joi.

În total, opt localități au fost evacuate sau se află în curs de evacuare. Li se adaugă aproximativ 5.000 de persoane aflate într-un camping din El Escorial, spre care se îndreaptă incendiul.

Centrul Național pentru Monitorizarea și Coordonarea Situațiilor de Urgență, aflat în subordinea ministerului de interne spaniol, a transmis două alerte Es-Alert privind evacuarea sau izolarea localităților din regiunea Madrid.

Pe lângă localitățile evacuate, locuitorilor din Pelayos de la Presa, cu o populație de 3.195 de persoane, și San Martin de Valdeiglesias, cu 9.324 de locuitori, li s-a cerut să se retragă în zonele centrale ale localităților. Villa del Prado, cu 7.743 de locuitori, se află, de asemenea, sub ordin de izolare.

„Vântul bate foarte puternic. Astăzi va fi o zi extrem de periculoasă”, a declarat, vizibil îngrijorat, David Garcia, purtătorul de cuvânt al serviciului de urgență 112 din Comunitatea Madrid, aflat la fața locului în jurul orei 9.00.

Javier Armenteros, reprezentantul Agenției Meteorologice de Stat în Madrid, a adăugat că, „deși nu au fost emise avertizări, iar temperaturile maxime sunt de 32 de grade, condițiile sunt extrem de nefavorabile în zona incendiilor de nivel 3. Umiditatea rămâne sub 30%, iar după-amiază sunt așteptate rafale susținute de vânt dinspre vest-sud-vest de aproximativ 30 de kilometri pe oră, cu intensificări de până la 50-60 de kilometri pe oră”.