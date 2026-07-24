Criza majoră în Spania și Franța. „Incendiul de la Madrid nu mai poate fi controlat”. Macron a cerut ajutorul armatei

Emmanuel Macron a cerut Forțelor Armate să se „mobilizeze pentru a oferi sprijin maxim securității civile”.Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron a cerut Forțelor Armate să se „mobilizeze pentru a oferi sprijin maxim securității civile”.
Emmanuel Macron i-a cerut prim-ministrului să activeze celula de criză interministerială și forțelor armate să se mobilizeze pentru a oferi sprijin maxim securității civile, a aflat BFMTV din surse apropiate președintelui francez.
Cele mai afectate țăriPublicat acum 1 ora si 1 minut
Franța, Italia și Spania se numără printre țările cel mai grav afectate.
În ultimele zile, căldura extremă a cuprins regiuni precum Murcia și Sicilia, iar în Sardinia temperaturile au depășit 47 de grade Celsius.
Trei valuri de căldură succesive în Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, au accentuat riscul de incendii, alături de cantitatea mare de vegetație uscată.
O iarnă ploioasă, urmată de o primăvară însorită în vestul Europei, a creat condiții ideale pentru dezvoltarea vegetației în regiune.
Vremea recentă, caldă și secetoasă, a uscat apoi această vegetație, oferind o cantitate uriașă de material combustibil pentru incendiile care izbucnesc.
Riscul de incendii se va reduce în unele zone în cursul weekendului, pe măsură ce două fronturi reci vor traversa vestul Europei.
Acestea vor aduce averse și furtuni, mai întâi în nordul Spaniei și Portugaliei, sâmbătă dimineață, apoi în sudul Franței și în Alpii de Vest, în cursul aceleiași zile.
Până duminică, în mare parte din Italia, Balcani și estul Europei vor apărea ploi sub formă de averse, însoțite în multe zone și de o scădere a temperaturilor.
Incendiul de lângă Madrid nu mai poate fi controlat, avertizează șeful serviciului regional pentru situații de urgențăPublicat acum 1 ora si 8 minute
Incendiul de vegetație care se extinde în apropiere de Madrid a ajuns „în punctul său maxim de intensitate” și depășește „capacitatea pompierilor de a-l stinge”, a declarat un oficial local.
Carlos Novillo, responsabilul guvernului regional pentru gestionarea situațiilor de urgență, a afirmat că incendiul înaintează spre localitățile Robledo de Chavela și Fresnedillas de la Oliva, aflate la câteva zeci de kilometri de periferia vestică a Madridului.
Autoritățile le ceruseră anterior locuitorilor din cele două localități să evacueze zona.
„Incendiul nu poate fi atacat în acea zonă, astfel că sunt aplicate măsuri defensive”, le-a spus Novillo jurnaliștilor.
Potrivit autorităților din Madrid, aproximativ 25.000 de persoane au fost evacuate, iar peste 20.000 au primit ordin să rămână în locuințe.
Autoritățile regionale din Madrid le cer locuitorilor să rămână în case pentru a evita expunerea la fumPublicat acum 1 ora si 14 minute
Guvernul Comunității Madrid a anunțat că incendiile de vegetație afectează calitatea aerului în zonele din jurul orașului și a avertizat că locuitorii ar putea fi expuși efectelor fumului.
Într-o informare publicată pe site-ul Comunității Madrid, autoritățile recomandă o atenție deosebită în cazul persoanelor vulnerabile, printre care copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.
Locuitorii sunt sfătuiți să închidă ușile, ferestrele și toate sistemele de ventilație pentru a împiedica pătrunderea fumului în locuințe și să evite ieșirile, cu excepția situațiilor în care acestea sunt absolut necesare.
Situația din Franța. Prim-ministrul francez a convocat o celulă interministerială de crizăPublicat acum 1 ora si 21 minute
În prezent, în întreaga Franță sunt active 32 de incendii, a anunțat, vineri, ministrul de interne francez, Laurent Nunez. Incendiul din Gironde, descris drept „imprevizibil” și „de proporții uriașe”, a devastat deja 12.500 de hectare. Ca măsură de precauție, 44.000 de persoane au fost evacuate din peninsula Cap Ferret în noaptea de joi spre vineri. În sud-est, incendiul care afectează departamentul Var de trei zile s-a reaprins în numeroase locuri joi, dar vineri era „ținut sub control”.
În Franța sunt active 32 de incendii, iar „pragul de 50.000 de hectare arse de la începutul anului” a fost depășit, a anunțat ministrul de interne francez.
Ministrul de interne a declarat că incendiul din Gironde s-a extins pe aproape 14.000 de hectare și că 110.000 de persoane au fost evacuate.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a anunțat că un avion A400M echipat cu un modul pentru stingerea incendiilor va deveni operațional pe 29 iulie.
?FRANCE ??| #Incendie de forêt en #Gironde : un "feu apocalyptique" et une situation "dantesque" selon les secours qui décrivent des sauts de feu qui se multiplient, "créant presque un feu à part entière à chaque fois." Plus de 5000 ha ont été brûlés et 15000 personnes évacuées. pic.twitter.com/hns66Tw5GT— Nanana365 (@nanana365media) July 24, 2026
Peninsula Cap Ferret a fost evacuată pe parcursul întregii nopți, în condiții fără precedent și excepționale. În total, 44.000 de persoane au fost evacuate preventiv.
Ministrul de interne a anunțat că Sebastien Lecornu a convocat pentru ora 22:00 o celulă interministerială de criză pentru gestionarea incendiilor.
Guvernul a transmis BFMTV că la reuniune vor participa reprezentanți ai ministerelor de interne, apărării, sănătății, transporturilor și mediului.
The sky is now completely engulfed by massive, billowing clouds of dark brown and orange smoke as the wildfire in the Lège-Cap-Ferret area sends a thick plume of smoke across nearby Lacanau, Gironde Department, France.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 24, 2026
The wildfire has already scorched around 10,000 hectares. pic.twitter.com/8aENqmWYY4
[#France/#Var]— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) July 22, 2026
⚡️???Un incendie de forêt a ravagé 2 500 hectares dans le département du Var, dans le sud de la France, obligeant les autorités locales à évacuer environ 400 habitants.
Un violent incendie s'est déclaré mardi 21 juillet près de Pontevès (dans le Var, sud de la… pic.twitter.com/eKIhtKvKLJ
„Ne pregătim pentru o situație gravă”. UE activează mecanismul de urgențăPublicat acum 1 ora si 23 minute
Comisia Europeană a mobilizat șapte aeronave din flota sa de urgență rescEU pentru combaterea incendiilor de vegetație care afectează Spania și Franța: patru avioane în Spania, iar în Franța trei avioane și două elicoptere. Executivul european a avertizat că Uniunea Europeană se pregătește pentru scenarii tot mai grave, pe măsură ce fenomenele meteorologice extreme se intensifică, a informat El Pais.
„Ne pregătim pentru o situație gravă, având în vedere că vom asista tot mai des la asemenea fenomene meteorologice extreme, iar acestea vor fi mai dure și mai violente”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Comisiei. „Evident, sperăm să nu se dezlănțuie iadul, dar ne pregătim și pentru acest scenariu”, a adăugat ea.
Avertismentul vine la o zi după ce un grup de cercetători independenți în domeniul climei, reuniți în cadrul inițiativei internaționale World Weather Attribution, a publicat un studiu potrivit căruia seceta care afectează Europa în această vară este provocată în primul rând de căldură, nu de lipsa precipitațiilor. Temperaturile ridicate „usucă solul” în mod direct și sporesc probabilitatea unor episoade precum cele actuale.
Uniunea Europeană transmisese deja un avertisment asemănător prin serviciul său oficial pentru monitorizarea climei. Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) a confirmat la începutul lunii iulie că Europa de Vest a înregistrat cea mai călduroasă lună iunie de la începutul măsurătorilor și a asociat valul de căldură cu intensificarea incendiilor de vegetație, „în special în Peninsula Iberică și sudul Franței”.
Mecanismul european
Spania a solicitat, joi seara, activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, instrumentul folosit pentru coordonarea ajutorului de urgență între statele membre. Este a doua oară când guvernul de la Madrid recurge la acest mecanism în această vară.
Franța a depus, tot joi, o cerere de ajutor, în contextul unei situații descrise de Comisie drept „foarte dramatică” în regiunea Bordeaux, unde au avut loc evacuări de amploare.
Comisara europeană pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a confirmat că a fost activat mecanismul la solicitarea Spaniei și Franței.
Sistemul are două niveluri de intervenție. Primul este Grupul european de protecție civilă, o rezervă comună de mijloace, precum avioane, echipe terestre și brigăzi, pe care țările le pun voluntar la dispoziția celorlalte state și ale căror costuri operaționale sunt cofinanțate de UE în proporție de până la 75%.
Al doilea nivel este rezerva rescEU, o rezervă strategică folosită atunci când resursele naționale și cele din fondul comun nu sunt suficiente. Aceasta este finanțată integral de Comisia Europeană din bugetul UE.
În practică, avioanele și pompierii care participă deja la stingerea incendiilor din Franța și Spania nu sunt trimiși de la Bruxelles. Ei sunt amplasați în avans, pe tot parcursul anului, în țările lor de origine, printre care Grecia, Italia, Croația, Portugalia, Spania, Cehia, Slovacia și Cipru, și sunt trimiși în statul membru care solicită ajutor numai atunci când apare o situație de urgență.
Cele patru avioane trimise în Spania au decolat de la baze din Grecia și Italia, iar mijloacele trimise în sprijinul Franței provin din Portugalia, Slovacia, Cehia și Croația.
UE dispune și de un mecanism paralel pentru coordonarea ajutorului bilateral direct între țările vecine, atunci când rezerva europeană nu este suficientă. Bruxelles-ul a confirmat că programul va continua să fie „dezvoltat și consolidat în funcție de evoluția situației”.
Activarea din această săptămână are loc într-o vară pe care Comisia o descrisese deja drept cea în care a realizat cea mai amplă mobilizare preventivă din istoria sa.
În prezent, UE dispune de o rezervă de 22 de avioane și cinci elicoptere, precum și de 777 de pompieri din 14 țări, amplasați în această vară în zonele cu risc ridicat din regiunea mediteraneeană, a explicat purtătoarea de cuvânt a Comisiei.
În ultimii ani, Comisia a alocat 600 de milioane de euro pentru cumpărarea a 12 noi avioane de stingere a incendiilor, care se vor alătura flotei începând din 2027 și vor fi găzduite în Croația, Franța, Italia, Grecia, Portugalia și Spania.
În ceea ce privește personalul mobilizat, dispozitivul din această vară egalează cel mai ridicat nivel înregistrat de la lansarea programului european de amplasare preventivă, în 2022. În acel an au ars aproximativ 660.000 de hectare în UE, un record la momentul respectiv.
Pragul a fost depășit din nou în 2025, când incendiile au mistuit peste un milion de hectare, cea mai gravă perioadă de incendii înregistrată vreodată în Uniunea Europeană.
Comisia a activat și sistemul european de observare prin satelit Copernicus, care combină imagini furnizate de sateliții Sentinel cu date termice pentru a identifica focarele active, a delimita perimetrul incendiilor și a genera, în numai câteva ore, hărți ale suprafețelor arse, puse gratuit la dispoziția autorităților de protecție civilă.
Același sistem furnizează date Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), instrumentul public care monitorizează aproape în timp real suprafețele arse din întreaga Europă.
Incendiu brutal în SpaniaPublicat acum 1 ora si 28 minute
Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională în regiunile Madrid și Avila, acolo unde două incendii violente urmează să se unească. Guvernul de la Madrid a solicitat ajutorul UE pentru combaterea incendiilor. Incendiile au obligat deja 63.000 de persoane să își părăsească locuințele sau să rămână izolate, informează El Pais.
Incendiile de vegetație care devastează Madridul și Castilia și Leon continuă să ardă necontrolat. În Castilia și Leon sunt active nouă incendii, iar în provincia Avila trei localități au primit ordin de evacuare și alte două au fost izolate. În total, peste 8.000 de locuitori au fost evacuați, iar 5.000 au fost obligați să rămână în locuințe.
În regiunea Madrid, cele trei incendii active, care au dus la evacuarea a opt localități și la izolarea altor trei, s-au unit joi, la prânz, într-un singur front, complicând intervenția pompierilor. În regiune sunt deja 50.000 de persoane evacuate sau izolate. În total, incendiile din cele două regiuni au afectat 63.000 de locuitori.
The sky is now completely engulfed by massive, billowing clouds of dark brown and orange smoke as the wildfire in the Lège-Cap-Ferret area sends a thick plume of smoke across nearby Lacanau, Gironde Department, France.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 24, 2026
The wildfire has already scorched around 10,000 hectares. pic.twitter.com/8aENqmWYY4
„Nu excludem ca această cifră să crească în următoarele ore”, a declarat, în jurul orei 18:10, reprezentantul guvernului central în Madrid, Francisco Martin. Omologul său din Castilia și Leon, Nicanor Sen, s-a arătat îngrijorat de posibilitatea ca incendiile din cele două regiuni să se unească, afirmând că „mai este foarte puțin” până la acest scenariu.
Incendiile din Madrid nu au putut fi încă delimitate sau aduse sub control. Ele continuă să mistuie suprafețe întinse, iar autoritățile sunt îngrijorate de înaintarea flăcărilor pe timpul nopții.
Consilierul regional pentru mediu, Carlos Novillo, a recunoscut după reuniunea de după-amiază a centrului de coordonare a intervenției că incendiul din sud-vestul regiunii a ajuns în „momentul său critic” și depășește deja „capacitatea de stingere” a echipelor de intervenție.
Vântul puternic va continua încă trei sau patru ore, a avertizat reprezentantul guvernului central. În regiunea vecină, îngrijorările se concentrează asupra incendiului de la Burgohondo, care se apropie tot mai mult de Madrid.
Activarea mecanismului de protecție civilă
În aceste condiții, Spania a cerut joi dimineață Uniunii Europene să activeze mecanismul european de protecție civilă. Comisia Europeană a mobilizat patru avioane Canadair, două din Grecia și două din Italia, care urmează să ajungă sâmbătă în Spania pentru a participa la stingerea incendiilor.
Cu puțin înainte de ora 17:00, Garda Civilă a anunțat că a reținut o persoană și că investighează o a doua persoană în legătură cu incendiul de vegetație de la Burgohondo, localitate cu 1.269 de locuitori, unde flăcările continuă să înainteze.
Potrivit Gărzii Civile, cele două persoane ar fi folosit utilaje grele într-o zonă în care acestea erau interzise. O scânteie produsă de utilaje ar fi declanșat incendiul care amenință acum să se extindă și în regiunea Madrid.
Evoluția vremii va fi decisivă în următoarele ore. Ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat la ora 20:00, de la centrul de comandă din localitatea madrilenă Cenicientos, că „situația rămâne complexă” și că una dintre „prioritățile absolute” este împiedicarea unirii incendiilor din cele două regiuni.
Ministrul a explicat că vremea „nu ajută deloc”, fiind înregistrate rafale de vânt dinspre sud-vest de până la 50 de kilometri pe oră, temperaturi ridicate și o umiditate foarte scăzută. El și-a exprimat speranța că, potrivit prognozelor Agenției Meteorologice de Stat, vântul se va domoli în cursul nopții, deschizând „o fereastră importantă” pentru atacarea focului de la sol.
„Furtuna perfectă”
Președinta Comunității Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a declarat că incendiul care devastează regiunea este „cel mai grav din istoria Comunității Madrid”.
Ayuso, care s-a deplasat la centrul de comandă, a afirmat că s-a produs o „furtună perfectă” de factori care agravează incendiile, printre care vântul puternic și căldura extremă. Cele 6.000 de hectare arse, care într-o altă regiune nu ar reprezenta o suprafață la fel de mare, constituie în Madrid „o catastrofă”, din cauza densității ridicate a locuințelor și populației, a accentuat ea.
„Am intervenit în aproximativ 100 de cazuri ușoare, provocate de inhalarea fumului și de atacuri de panică. Imaginați-vă ce înseamnă pentru atât de mulți oameni să își piardă locuința”, a declarat președinta regională în fața presei.
Ea a adăugat că este încă prea devreme pentru a evalua amploarea pagubelor, dar că este vorba despre „o situație fără precedent”.
Număr uriașe de forțe desfășurat pentru lupta cu focul
Peste 1.100 de militari și 225 de vehicule și echipamente terestre ale Unității Militare pentru Situații de Urgență au fost desfășurate în Avila și Madrid. La operațiuni participă și 650 de agenți ai Gărzii Civile și 110 membri ai Protecției Civile.
Pe parcursul zilei, autoritățile au ordonat evacuarea localităților Chapineria, cu 2.705 locuitori, Navas del Rey, cu 3.420, Colmenar del Arroyo, cu 2.044, Fresnedillas de la Oliva, cu 1.883, Robledo de Chavela, cu 4.818, Zarzalejo, cu 1.946, și Navalagamella, cu 3.169. Acestea se adaugă localității Aldea del Fresno, cu 3.503 locuitori, evacuată joi.
În total, opt localități au fost evacuate sau se află în curs de evacuare. Li se adaugă aproximativ 5.000 de persoane aflate într-un camping din El Escorial, spre care se îndreaptă incendiul.
Centrul Național pentru Monitorizarea și Coordonarea Situațiilor de Urgență, aflat în subordinea ministerului de interne spaniol, a transmis două alerte Es-Alert privind evacuarea sau izolarea localităților din regiunea Madrid.
Pe lângă localitățile evacuate, locuitorilor din Pelayos de la Presa, cu o populație de 3.195 de persoane, și San Martin de Valdeiglesias, cu 9.324 de locuitori, li s-a cerut să se retragă în zonele centrale ale localităților. Villa del Prado, cu 7.743 de locuitori, se află, de asemenea, sub ordin de izolare.
„Vântul bate foarte puternic. Astăzi va fi o zi extrem de periculoasă”, a declarat, vizibil îngrijorat, David Garcia, purtătorul de cuvânt al serviciului de urgență 112 din Comunitatea Madrid, aflat la fața locului în jurul orei 9.00.
Javier Armenteros, reprezentantul Agenției Meteorologice de Stat în Madrid, a adăugat că, „deși nu au fost emise avertizări, iar temperaturile maxime sunt de 32 de grade, condițiile sunt extrem de nefavorabile în zona incendiilor de nivel 3. Umiditatea rămâne sub 30%, iar după-amiază sunt așteptate rafale susținute de vânt dinspre vest-sud-vest de aproximativ 30 de kilometri pe oră, cu intensificări de până la 50-60 de kilometri pe oră”.