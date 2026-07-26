Imagini apocaliptice cu incendiile din Franţa şi Spania. Pedro Sánchez a anunţat că urmează "ore dificile"

Premierul spaniol, Pedro Sánchez,a declarat că urmează "ore dificile" pentru a stinge focul din Madrid. Sursa colaj foto: Hepta

Incendiile de vegetație continuă să provoace haos în Franţa şi Spania. În timp ce Primăria din Bordeaux ia în calcul evacuarea completă a orașului, autorităţile spaniole au închis duminică dimineață cel puțin 37 de tronsoane de drum din șapte provincii din cauza flăcărilor, relatează The Guardian şi CNN. Este vorba despre provinciile Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva și Teruel. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a declarat că urmează "ore dificile" pentru a stinge focul din regiunea Madrid.

În vestul regiunii Madrid, trei focare s-au unit într-un incendiu de mari proporții, care a mistuit peste 12.000 de hectare și a avariat peste 300 de locuințe. Aproximativ 63.000 de persoane au fost afectate, iar 36.000 au fost nevoite să își părăsească locuințele.

Într-o asemenea situație, o decizie greșită poate face diferența dintre viață și moarte. Kirian, voluntar la operațiuni de stingere a incendiilor și viitor pompier, avertizează că oamenii nu trebuie să încerce să traverseze cu mașina maşina personală o zonă cuprinsă de fum și flăcări.

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"Prima greșeală este să încercați să traversați zona incendiului cu mașina. Este foarte periculos. Fumul vă va reduce vizibilitatea, vă puteți dezorienta și puteți muri prin asfixiere. Prin urmare, cea mai bună opțiune este să vă îndepărtați imediat de pericol.

A doua greșeală este să așteptați prea mult înainte de a lua o decizie. În momentul în care observați pericolul, trebuie să plecați. Fiecare clipă pierdută îi oferă incendiului timp să se apropie de voi. De aceea, trebuie să reacționați rapid. O altă greșeală este să vă ascundeți într-o râpă sau într-o vale îngustă. Trebuie să știți că fumul și căldura urcă prin aceste zone ca prin niște conducte. Căldura vă poate provoca arsuri, iar fumul vă poate asfixia", a declarat Kirian, voluntar la operațiuni de stingere a incendiilor și viitor pompier, pentru Antena 3 CNN.

Autoritățile din Valencia au confirmat moartea unui bărbat într-un incendiu de vegetaţie. Acesta s-a urcat la volanul maşinii sale ca să scape de focul ameninţător.

Bărbatul, despre care se crede că avea aproximativ 70 de ani, a fost găsit mort în autoturismul personal de pompieri, în timp ce aceștia stingeau un incendiu izbucnit în râpa Salt de l'Aigua, din localitatea Manises, potrivit presei locale.

María José a urmărit incendiul apropiindu-se de locuința sa, fără să știe dacă vântul va împinge flăcările spre case.

"Într-adevăr ne-a fost frică, cu multă tristețe văzând că în jurul nostru pădurile și caselor vecinilor; cum focul a ajuns aproape de ei, iar unii dintre ei au trebuit să evacueze în aceeași zi cu incendiul. Ai sentimentul acesta de neliniște și de frustrare că nu știi ce sa faci", a povestit María José.

Sunt români care nu ar ezita să ajute în cazul unui incendiu, gândindu-se la natură şi la pagubele provocate. Cerasela este unul dintre ei.

Recomandările autorităţilor pentru populaţie

Autoritățile recomandă persoanelor care se evacuează din calea flăcărilor să își abandoneze bunurile personale și să nu folosească autoturismele, deoarece există un risc ridicat de asfixiere.

De asemenea, acestea avertizează că nu este sigur să se refugieze pe versanți sau în râpe, întrucât incendiul se poate propaga extrem de rapid și le poate surprinde din urmă.

În Franța, alte 55.000 de persoane au primit ordin de evacuare sâmbătă seara, astfel că numărul total al evacuaților a ajuns la aproape 250.000, în regiunile Gironde și Landes din sud-vestul țării.

Căpitanul pompierilor Nicolas Braz a declarat pentru AFP că incendiul și-a creat "propriii curenți de aer, însoțiți de vârtejuri", ceea ce îl face "imprevizibil și imposibil de controlat".