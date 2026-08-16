Super El Niño amenință „plămânul planetei”. Ar putea atinge apogeul exact când Amazonul este cel mai vulnerabil

Punctul culminant al fenomenului El Niño va avea loc în cel mai nefavorabil moment posibil pentru cea mai mare pădure tropicală din lume. FOTO: Hepta

Pădurea amazoniană, supranumită "plământul planetei" se pregătește pentru o secetă severă, în condițiile în care oamenii de știință avertizează că fenomenul El Niño ar putea atinge apogeul la sfârșitul sezonului uscat, între octombrie și decembrie, când râurile sunt la cele mai scăzute niveluri, iar vegetația este extrem de vulnerabilă la incendii. Un super El Niño supranumit "Godzilla”, posibil cel mai puternic din ultimii 150 de ani, ar putea întârzia sezonul ploios, cu temperaturi crescute și riscuri de incendii amplificate într-o pădure tropicală deja afectată de defrișări și încălzirea globală, potrivit The Guardian.

Pe măsură ce o climă tot mai intensă pârjolește Europa cu incendii de vegetație și lovește Asia cu inundații, Amazonul se pregătește pentru o secetă care îi îngrozește deopotrivă pe apărătorii pădurii și pe producătorii de alimente. Dar experții atrag atenția că ar trebui să îngrijoreze toate statele.

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Oamenii de știință anticipează că punctul culminant al fenomenului El Niño va avea loc în cel mai nefavorabil moment posibil pentru cea mai mare pădure tropicală din lume: la sfârșitul sezonului secetos, între octombrie și decembrie, când râurile au cele mai scăzute niveluri, iar vegetația de la nivelul solului este cel mai probabil să fie uscată ca iasca. Va fi o perioadă de vulnerabilitate extremă pentru pădure, care joacă un rol important la nivel mondial în stabilizarea climei și în asigurarea apei necesare culturilor agricole.

Sistemul de susținere a vieții de pe planetă se confruntă deja cu o dublă lovitură. Perturbarea climei provocată de oameni, prin arderea combustibililor fosili și a copacilor, încălzește neîncetat lumea și amplifică fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură și furtunile. Peste această tendință pe termen lung se suprapune cel mai recent episod El Niño, un fenomen natural caracterizat prin temperaturi ridicate ale Oceanului Pacific, care duce la încălzire – și la secetă și incendii – în mare parte din restul lumii.

Oamenii de știință spun că acest El Niño se îndreaptă spre a deveni cel mai puternic din ultimii 150 de ani, cu o diferență „uluitoare”. Chiar și în faza sa incipientă, provoacă haos pe tot globul.

Consecințele fenomenului El Niño

Europa de Vest a trecut prin cele mai fierbinți luni iunie și iulie din istorie, cu precipitații excepțional de scăzute, ceea ce a declanșat incendii de vegetație extreme în Franța, Grecia și alte țări mediteraneene și a provocat lipsuri de apă în bazinele Senei, Rinului și Dunării. Trei sferturi din Anglia se află în secetă și sunt pârjolite de ceea ce se estimează că va fi cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată în Regatul Unit.

În Asia, Coreea de Sud și Japonia se sufocă sub un val de căldură record, în timp ce China a fost lovită puternic de taifunul Dolphin, care a transformat străzile din Shanghai în râuri, a smuls acoperișurile caselor și a forțat evacuarea a peste 1 milion de oameni. Inundațiile au ucis peste 100 de persoane în statul Assam din India, iar meteorologii prognozează și mai multe ploi.

Suprafețe întinse ale lumii ard. În Canada, incendiile de vegetație „scăpate de sub control” au forțat zeci de mii de oameni să fugă din Columbia Britanică și au întunecat cerul îndepărtatului New York. Incendii uriașe fac ravagii și pe insula Java din Indonezia și în Utah, în SUA, care a fost, de asemenea, pârjolit de un val de căldură record în luna iulie.

În Africa, ONU anticipează o lovitură severă pentru producția de alimente. În Orientul Mijlociu, recordurile locale de temperatură sunt doborâte aproape în fiecare zi, Emiratele Arabe Unite înregistrând 51,2°C în Al Dhafra.

Între timp, temperaturile de la suprafața mării se situează mult în afara parametrilor anteriori, amenințând recifele de corali și alte forme de viață marină. Deoarece oceanele sunt principalul absorbant de căldură al lumii, temperaturile lor sunt un indiciu a ceea ce urmează pe uscat.

Dar printre cele mai mari motive de îngrijorare cu privire la ceea ce urmează se numără Amazonul, esențial pentru menținerea biodiversității și pentru asigurarea precipitațiilor necesare regiunilor producătoare de alimente din întreaga Americă de Sud.

Cu câteva decenii în urmă, ideea unei secete în pădurea tropicală ar fi părut absurdă. Amazonul este cel mai mare fluviu din lume, iar principalii săi afluenți – Xingu, Negro, Tapajós, Madeira, Purus, Juruá și Japurá – se numără printre principalele surse de apă dulce ale planetei. Pădurea din jurul lor a fost întotdeauna renumită pentru umiditatea sa, cu arbori uriași care absorb umezeala și o pompează în atmosferă, generând „râuri zburătoare” care răcoresc și alimentează cu apă un întreg continent. Trilioanele de copaci și plante din Amazon absorb, de asemenea, cantități uriașe de dioxid de carbon, cu beneficii pentru întreaga planetă. Orice slăbire a acestei funcții sporește riscurile de instabilitate, insecuritate alimentară și fenomene meteorologice extreme.

Fenomenul El Niño e neobișnuit de puternic

Acum, agenția meteorologică braziliană a publicat o prognoză potrivit căreia fenomenul El Niño neobișnuit de puternic va întârzia debutul sezonului ploios în Amazon, va crește temperaturile, va epuiza râurile și va intensifica riscul de incendii.

La fel ca în multe alte regiuni ale planetei, acest lucru creează o urgență în interiorul unei alte urgențe: apariția unui fenomen natural, dar extrem de puternic, „Godzilla” El Niño, care ar putea dura până mult în noul an, pe fondul încălzirii provocate de oameni.

Oamenii de știință și locuitorii indigeni spun că Amazonul se străduiește să se refacă după devastarea provocată de ultimul El Niño, în 2023-2024, care a lăsat unele dintre cele mai mari râuri din lume la niveluri record de scăzute, a declanșat incendii fără precedent și a provocat moartea în masă a delfinilor și peștilor.

Cu o treime din Amazon deja degradată de agricultură, minerit și perturbarea climei provocată de oameni, copacii și vegetația de la nivelul solului sunt mai inflamabile și mai vulnerabile la „mega-incendii”, ceea ce ridică temeri că multe zone ar putea trece de punctul de la care nu mai există cale de întoarcere.

Guvernul încearcă să abordeze această problemă prin monitorizare prin satelit, operațiuni de control și investiții mai mari în capacitatea de intervenție împotriva incendiilor. Aceste măsuri au produs rezultate pozitive anul trecut, când suprafețele arse din Amazon au scăzut la cel mai redus nivel de când au început înregistrările, în 1985.

Episoadele El Niño se suprapun

Dar un singur an nu este suficient pentru ca pădurea să se refacă, iar acum se confruntă cu o amenințare mult mai mare.

Trei episoade anterioare de El Niño (1997-1998, 2015-2016 și 2023-2024) s-au dovedit dezastruoase pentru Amazon. Prof. Jos Barlow, specialist în Amazon la Lancaster Environment Centre, a declarat că perspectiva unui fenomen și mai puternic este profund îngrijorătoare: „Este greu să ne imaginăm consecințele unor secete și călduri și mai severe.”

Sezonul incendiilor din Amazon a început deja, dar vârful acestuia este încă la câteva luni distanță.

Comunitățile indigene își înființează propriile unități de pompieri pentru a face față izbucnirilor de incendii în zonele mai adânci ale pădurii. Dr. Erika Berenguer, expertă în păduri la Universitatea Oxford și autoare a unei cărți despre modul de combatere a incendiilor din pădurile tropicale, a declarat: „Este o nebunie. Pădurea umedă nu ar trebui să ardă.”

O mare parte a problemei, a spus Berenguer, o reprezintă multiplele episoade El Niño care se succed într-un interval de timp relativ scurt: „Este similar cu situația în care ești deja bolnav și apoi faci o infecție. Acea infecție va avea un impact mult mai mare asupra organismului tău, deoarece sistemul imunitar este deja compromis, luptând împotriva bolii.”

Condițiile brutale sunt susceptibile să continue – și, posibil, să se intensifice – în 2027, deoarece există un decalaj de aproximativ trei luni între atingerea maximului de încălzire provocată de El Niño în Oceanul Pacific și creșterea temperaturilor în alte regiuni ale lumii.

Carlos Nobre, profesor la Universitatea din São Paulo și unul dintre cei mai importanți cercetători brazilieni în domeniul climei, a declarat: „Amazonul trebuie să fie foarte bine pregătit de acum și până la începutul lui 2027, cel puțin până în martie, deoarece este foarte probabil ca acest El Niño să provoace o secetă severă.”

Revista de specialitate Agroforte relatează că recoltele de soia din Brazilia au scăzut în anii anteriori cu episoade puternice de El Niño, dar omite orice mențiune despre cauzele umane ale climatului tot mai ostil: defrișările – de obicei realizate de fermieri – și arderea combustibililor fosili.