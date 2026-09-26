Miliardarul care schimbă harta energiei în Africa. Cel mai bogat african construiește o nouă rută pentru combustibili

Aliko Dangote este cel mai bogat om din Africa. Foto: Getty Images

Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a anunțat că participă la finanțarea unei conducte de petrol între Etiopia și Djibouti în valoare de 660 de milioane de dolari, relatează BBC. Noua conductă va scurta timpul pentru transportul combustibilului din portul Djibouti până în capitala Etiopiei de la cinci zile la doar o zi.

Proiectul include construcția unei conducte de 120 de kilometri care contează portul Damerjog din Djibouti de o instalație de distribuție din Dewele, Etiopia, precum și capacități de stocare de aproximativ 400 de milioane de litri.

Conducta va fi pusă în funcționare în termen de 18 luni.

Premierul din Etiopia, Abiy Ahmed, a spus că această conducă va reduce semnificativ timpul pentru transportarea combustibilului din portul Djibouti spre capitala Etiopiei, Addis Ababa, de la cinci zile la doar o zi.

Într-o prima fază, această conductă va fi folosită pentru a transporta produse petroliere esențiale, inclusiv combustibil pentru avioane, motorină și benzină.

Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a declarat, la ceremonia de începere a lucrărilor, că proiectul va consolida securitatea energetică a Etiopiei și va face lanțul de aprovizionare cu combustibili mai rezilient.

Etiopia nu are ieșire la mare și depinde în mare măsură de portul Djibouti pentru importuri, inclusiv pentru produsele petroliere.

Noua infrastructură este așteptată să reducă presiunea asupra sistemelor de transport existente care deservesc industrii precum transporturile, aviația, agricultura și construcțiile.

De asemenea, este de așteptat ca Djibouti să beneficieze de activitatea crescută în portul său, prin crearea de noi locuri de muncă și venituri mai mari la bugetul de stat.

Proiestul face parte mai amplu al lui Dangote de extindere a afacerilor sale din domeniul infrastructurii și producției industriale în Africa.

Dangote Cement are o capacitate de producție de aproximativ 55 de milioane de tone pe an, în timp ce rafinăria sa de petrol din Nigeria are în prezent o capacitate de procesare de 700.000 de barili de țiței pe zi și urmărește să o dubleze, la 1,4 milioane de barili pe zi.

Rafinăria a listat recent 4,1 miliarde de acțiuni ordinare la bursa din Nigeria, cu scopul de a atrage aproximativ 1,63 miliarde de dolari (1,2 miliarde de lire sterline).

În Kenya, compania urmează să înceapă săptămâna viitoare lucrările la o rafinărie de țiței propusă în Lamu, cu o capacitate de 700.000 de barili pe zi.