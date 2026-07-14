Cel mai bogat om din Tanzania oferă 100 de milioane de dolari pentru rafinăria de petrol planificată de Aliko Dangote în Kenya

Mohammed Dewji, cel mai bogat afacerist din Tanzania, iunie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Mohammed Dewji, cel mai bogat afacerist din Tanzania, s-a oferit să investească 100 de milioane de dolari în rafinăria de petrol pe care Aliko Dangote, intenționează să o construiască în Kenya, susținând ceea ce ar putea deveni unul dintre cele mai mari proiecte energetice din Africa, deși a declarat că ar fi preferat ca uzina să fie construită în Tanzania, potrivit Business Day.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Dewji a afirmat că este pregătit să sprijine rafinăria, estimată la 17 miliarde de dolari, chiar dacă proiectul a fost mutat din Tanzania în Kenya din motive pe care Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, le-a descris drept „comerciale și tehnice”.

„Aș înclina mai degrabă spre Tanzania decât spre Kenya”, a spus Dewji. „Cu siguranță îl voi contacta și vom discuta despre acest subiect.”

Aceste declarații reprezintă primul semnal public că unul dintre cei mai bogați industriași din Africa de Est este dispus să investească în proiect, care este așteptat să reproducă amploarea rafinăriei Dangote din Lagos și să extindă semnificativ capacitatea de rafinare a combustibililor în Africa de Est.

Potrivit Bloomberg, Dangote nu a purtat încă discuții cu Dewji cu privire la investiția propusă. Dewji a precizat că intenționează să îl contacteze direct pe miliardarul nigerian pentru a discuta această oportunitate.

Rafinăria, care urmează să fie construită în Lamu, pe coasta Kenyei, fusese inițial planificată pentru Tanga, în nordul Tanzaniei, înainte ca Dangote să decidă mutarea proiectului în Kenya. Deși miliardarul nu a oferit explicații detaliate privind această schimbare, el a afirmat că amplasamentul din Kenya oferea avantaje comerciale și tehnice mai bune.

Noua instalație ar urma să devină a doua cea mai mare rafinărie din Africa: Construcția ar trebui să înceapă anul acesta

Un director din cadrul grupului Dangote a declarat pentru Bloomberg că interesul investitorilor a fost puternic.

„Foarte mulți potențiali investitori ne-au abordat”, a spus acesta.

Președintele Kenyei, William Ruto, a declarat că lucrările de construcție ale rafinăriei sunt așteptate să înceapă în cursul acestui an.

Noua instalație ar urma să devină a doua cea mai mare rafinărie din Africa, după rafinăria Dangote din Lagos, care procesează în prezent aproximativ 650.000 de barili de țiței pe zi. Dangote intenționează să extindă această capacitate la aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi în următorii ani.

Extinderea este susținută de un pachet de finanțare sindicalizată în valoare de 4 miliarde de dolari, care include 2,5 miliarde de dolari din partea African Export-Import Bank. Grupul a semnat, de asemenea, un acord în valoare de 400 de milioane de dolari cu producătorul chinez de echipamente XCMG Construction Machinery pentru a sprijini dezvoltarea complexului de rafinare.

Dangote își extinde investițiile și în Tanzania

În pofida relocării proiectului rafinăriei, Dangote își extinde investițiile și în Tanzania.

Grupul dezvoltă un port maritim, o centrală electrică pe cărbune cu o capacitate de 2.000 MW și un drum din beton cu o lungime de 40 de kilometri pentru a îmbunătăți accesul către port.

De asemenea, intenționează să înființeze o zonă economică specială, să construiască o fabrică de îngrășăminte pe bază de uree și să dezvolte legături de transport între Mtwara și Mbamba Bay.

Potrivit Billionaire Africa, Dewji a transformat MeTL Group într-unul dintre cele mai mari conglomerate private din Africa de Est, cu activități în domenii precum producția industrială, agricultura, energia, logistica, textilele și bunurile de larg consum.

El rămâne unul dintre cei mai tineri miliardari ai Africii și unul dintre cei mai importanți investitori industriali de pe continent.