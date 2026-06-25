Cel mai bogat om din Africa a pierdut 1,2 miliarde de dolari într-o singură zi. Dar tot are de încasat 490 de milioane

3 minute de citit Publicat la 15:40 25 Iun 2026 Modificat la 15:40 25 Iun 2026

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote, a pierdut 1,2 miliarde de dolari din avere într-o singură sesiune de tranzacționare, după o vânzare masivă pe piața bursieră din Nigeria care a dus la prăbușirea acțiunilor companiilor industriale de greutate, potrivit Business Insider Africa.

Averea lui Aliko Dangote a scăzut cu 1,2 miliarde de dolari după ce acțiunile Dangote Cement au pierdut 10% în timpul celei mai mari corecții de pe bursa nigeriană din 2026.

Pierderea „pe hârtie” a venit în contextul în care Bursa din Nigeria a șters 3,64 trilioane naira (2,64 miliarde de dolari) din capitalizarea totală într-o singură sesiune de tranzacționare.

În ciuda scăderii, Dangote este în continuare pe cale să primească dividende de aproximativ 659,2 miliarde naira (490 de milioane de dolari) de la Dangote Cement.

Averea i-a crescut cu 4,3 miliarde de dolari, de la începutul anului

Datele Bloomberg arată că averea miliardarului este totuși cu peste 4,3 miliarde de dolari mai mare decât la începutul anului.

Conform indicelui Bloomberg Billionaires, averea netă a lui Dangote a scăzut de la 35,5 miliarde de dolari la 34,3 miliarde de dolari miercuri, după ce acțiunile Dangote Cement au scăzut cu limita maximă zilnică de 10%.

Această scădere a dus averea sa sub pragul de 35 de miliarde de dolari pentru prima dată de la începutul lunii mai.

Deoarece Dangote este acționarul dominant al Dangote Cement, modificările prețului acțiunilor influențează imediat valoarea estimată a averii sale, chiar dacă acesta nu a vândut nicio acțiune.

Cea mai mare scădere a pieței din Nigeria din 2026

Pierderea „pe hârtie” a lui Dangote a avut loc în timpul celei mai abrupte scăderi de o singură zi a Bursei din Nigeria din 2026.

Indicele NGX All-Share a scăzut cu 2,35%, până la 235.074,54 puncte, în timp ce investitorii au pierdut 3,64 trilioane naira (2,64 miliarde de dolari), iar capitalizarea totală a coborât la 150,85 trilioane naira (110 miliarde de dolari).

Vânzările au fost conduse de acțiunile companiilor mari, cu Dangote Cement, BUA Cement și Geregu Power toate atingând limita maximă de scădere zilnică.

Deoarece aceste companii sunt printre cele mai mari din bursă, declinul lor simultan a amplificat pierderile la nivelul întregii piețe și a tras în jos indicele bunurilor industriale cu 8,31%, cea mai slabă performanță din acest an.

Corecția a venit după luni de creșteri puternice care au dus acțiunile nigeriene la maxime istorice consecutive, alimentate de rezultate corporative solide, recapitalizarea sectorului bancar, îmbunătățirea sentimentului investitorilor și creșterea participării investitorilor locali.

Încă unul dintre cei mai buni ani ai săi

În ciuda reculului de miercuri, scăderea recentă reprezintă doar o mică parte din câștigurile acumulate de Dangote în acest an.

Datele Bloomberg arată că averea sa este în continuare cu 4,33 miliarde de dolari mai mare decât la începutul lui 2026, ceea ce evidențiază aprecierea puternică a activelor sale industriale înainte de corecția pieței.

Mai important, cel mai mare activ al miliardarului nu mai este Dangote Cement.

Bloomberg indică Rafinăria Dangote Petroleum drept cel mai important contributor la averea sa, reflectând importanța tot mai mare a facilității de 650.000 de barili pe zi, pe măsură ce își crește producția și exporturile de combustibil în Africa.

Această schimbare arată cum averea lui Dangote s-a diversificat tot mai mult, trecând de la ciment către rafinare, îngrășăminte, zahăr, producția alimentară și logistică.

Pierdere pe hârtie, dar bani reali încasați

Deși corecția bursieră a redus averea estimată a lui Dangote, aceasta nu a afectat capacitatea de generare de venit a afacerilor sale.

Acționarii Dangote Cement urmează să primească una dintre cele mai mari distribuții de dividende din istoria companiei, după ce consiliul de administrație a aprobat un dividend final de 45 naira pe acțiune pentru anul financiar 2025.

Pe baza participației sale majoritare, Dangote este așteptat să încaseze aproximativ 659,2 miliarde naira (490 milioane de dolari) luna viitoare, reprezentând cea mai mare parte din totalul de 759,3 miliarde naira (564,3 milioane de dolari) distribuit acționarilor.

Contrastul evidențiază diferența importantă dintre averea „pe hârtie” și performanța operațională.

Mișcările zilnice ale acțiunilor pot șterge miliarde din averea estimată a unui miliardar, dar nu reflectă neapărat profitabilitatea reală sau capacitatea de generare de numerar a afacerilor de bază.