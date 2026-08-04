Primul depozit din lume pentru deșeuri nucleare a primit undă verde pentru deschidere

Imagine într-un tunel de depozitare a deșeurilor nucleare din Posiva Onkalo de pe insula Olkiluoto, Finlanda. Sursa foto: Profimedia Images

Agenţia pentru Securitate Nucleară şi Radiologică din Finlanda (STUK) a autorizat marţi acordarea unei licenţe de exploatare pentru prima instalaţie permanentă de depozitare a deşeurilor nucleare din lume, situată în municipalitatea Eurajoki, pe coasta de vest a ţării nordice, informează EFE, potrivit Agerpres. Primul depozit nuclear permanent din lume se află într-o stâncă veche de 1,9 miliarde de ani.

Undă verde pentru deschiderea în Finlanda a primei instalaţii permanente de depozitare a deşeurilor nucleare din lume

Potrivit unui comunicat al agenţiei, instalaţiile de încapsulare şi eliminare finală a combustibilului nuclear uzat îndeplinesc toate cerinţele de siguranţă necesare şi, prin urmare, STUK nu vede niciun impediment pentru ca executivul de la Helsinki să acorde licenţa de funcţionare corespunzătoare, o cerinţă finală înainte ca aceasta să poată deveni operaţională.

"Acesta este un pas important către depozitarea permanentă a combustibilului nuclear uzat, un proiect care a fost pregătit timp de mai bine de 40 de ani", a declarat Petteri Tiippana, directorul general al STUK, în comunicat.

Ministerul Economiei şi Muncii din Finlanda intenţionează să elaboreze o propunere pentru o licenţă valabilă până în 2070, spre aprobare de către guvern în toamna aceasta, ceea ce înseamnă că depozitul permanent de deşeuri nucleare ar putea începe să funcţioneze înainte de sfârşitul acestui an.

Acest inovator depozit geologic de mare adâncime (DGR), numit "Onkalo" (cavitate în finlandeză), este situat lângă centrala nucleară Olkiluoto, în vestul Finlandei, şi are capacitatea de a stoca deşeurile produse de cele cinci reactoare nucleare ale ţării timp de un secol - aproximativ 6.500 de tone - la o adâncime de peste 400 de metri.

Obiectiv: limitarea radiaţiilor timp de 100.000 de ani

Construcţia acestui proiect faraonic, gestionat de compania Posiva, a durat mai bine de două decenii şi a costat aproximativ 1 miliard de euro.

Posiva este deţinută de cele două companii nucleare finlandeze, Teollisuuden Voima (TVO), cu 60% din acţiuni, şi Fortum, cu restul de 40%.

Posiva a ales amplasamentul "Onkalo" din motive de siguranţă, deoarece roca de bază în care este excavată are o înaltă impermeabilitate, este stabilă geologic şi inactivă seismic.

Pe lângă câţiva kilometri de tuneluri şi galerii, situl are o instalaţie de încapsulare complet automatizată pentru a preveni expunerea lucrătorilor la radioactivitatea barelor de combustibil nuclear uzat în timpul fazei de ambalare a deşeurilor.

La această instalaţie, combustibilul va fi încapsulat în recipiente din fontă acoperite cu un strat gros de cupru rezistent la coroziune şi plasat în gropi de depunere la o adâncime de 433 de metri, care vor fi apoi sigilate cu bentonită, o argilă naturală formată din cenuşă vulcanică, recunoscută pentru capacitatea mare de absorbţie a apei.

Potrivit companiei finlandeze, sistemul de etanşare şi câţiva metri de rocă de bază vor fi suficiente pentru a bloca total radiaţiile eliberate de combustibilul uzat timp de cel puţin 100.000 de ani.